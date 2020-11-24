客座评论：对中国，拜登要用好价值观外交这张牌

（德国之声中文网）美中关系的最大变化就是特朗普对它进行了重置，拜登新政府也只能在特朗普搭下的对华框架内寻求改变或修复。很多人尤其中国的自由派不看好拜登的对华政策，认为民主党当政，会重蹈奥巴马政府的覆辙，不能强硬对共，这是许多自由派支持特朗普而反对拜登的最大理由。但这可能是错的，因为整个大环境变了，对华强硬不但是美国两党，也成为美国社会的共识，这个大势已经确立，仅凭国务卿或总统的个人意志，是无法扭转大势的，而必须顺着“势”走，否则很容易绊倒。拜登或布林肯(Antony Blinken)岂非不明白这个理？从这个角度说，他们和前任的区别只在于方式和手段。

外界之所以认为拜登新政府会把价值观外交作为对华外交的核心，强化民主和人权外交，是基于民主党比共和党在对外事务中更重视民主人权，以及拜登和他的幕僚在竞选中释放的讯息。布林肯就多次表示，拜登当政后，会将民主和人权摆在对华政策的关键位置，并在这些问题上更有力地回击北京。他虽然不赞同对中完全脱钩，主张部分合作，但也强调美中合作的前提是美国要“站在强势地位上与中国接触”，而这个“强势地位”很大程度上就是价值观之强，因为如他所认为的，全世界目前正出现“民主的衰退”，而中国正试图利用这一点提升影响力，故美国在这个时候更需要担当自由世界的领导角色，复兴美国的国内民主，并在世界范围内重振与民主国家的联盟，用民主来提升美国自身的竞争力，这也是拜登在选胜演说中所言，美国要以榜样为实力，而非仅仅是实力的榜样。

事实上，在对中国/中共的人权外交上，特朗普政府并非像有些人批评的那样不重视，特朗普本人确实不太关注中国的人权问题，但特朗普政府在香港、新疆、西藏等事务上，对中共展示了强硬态度，出台了多部法律，制裁中共对三地人权的侵犯，并首次提出将中国人民和中共切割，呼吁全球民主国家抵制中共暴政。在用人权大棒敲打遏制中共这点上，可以说特朗普政府比起过去几届美国政府来，做得都要好。需要把特朗普本人和他领导下的政府区别，纠正这个误解。

拜登新政府要想这件事做得更有成效，无疑须在现有基础上再迈进一大步，出台更精准的打击措施。中共对人权的侵害不仅仅表现在香港、新疆、西藏三个地方，而是全局性和系统性的，对内地的汉族人口，并非因为他们是主体民族，就不迫害。特别是，中共长期对批评和反对它的人士，不论温和还是激进，统统打压，现在更是在政治迫害之余，采取冻结资产和银行账户等手段，直接从经济上限制异见人士和反对者。拜登新政府必须有对中共垄断国家全部权力的本性的深刻认识，切不可被它扶贫之举或改善民生等面子工程和说辞所蒙蔽。

在人权问题上，习近平政权采取的两手策略是，一手用国家财力尽可能收买贫困和底层民众，解决他们的生活所需，让他们对中共感恩戴德，精准扶贫即是出于这一目的；一手对被视为对中共政权安全有威胁的危险人士，极尽打击之能事，用各种手段铲除，并以前者来掩盖后者，在国际上宣扬扶贫成就，把人权窄化为生存和发展权。拜登新政府应该明确警告中共当局，继续对人权进行大规模的打压和迫害，是不允许的。

要使美国的价值观外交和民主人权牌达到应有效果，拜登新政府除联合西方民主国家，建立国际统一战线共抗中共外，我建议还应采取以下政策工具：

（1)重新加入联合国人权理事会，在国际人权机构取得领导力，并协调盟友，持续对中国糟糕的人权纪录保持压力；

(2)加大个案救济，对受中共当局迫害的有代表性的人权机构和个人，采取多种方式救助；

（3）强化对违反人权的中共官员个人和组织的惩罚，对凡是支持或参与中共侵害人权的人或组织，一经核实，纳入制裁名单，进行任何形式的惩罚和制裁；

（4）建立民主国家的全球互联网治理和技术标准，排斥中共；

（5）在WTO等国际多边组织建立高水平的劳工权益裁量标准；

（6）民主和共和两党组成跨党委员会，建立和中共的对话平台与机制，就中国的人权和政治进行党际对话，其建议供美国政府参考；（7）要求北京增加美国驻华记者人数，保障驻华记者和新闻机构的采访权利；以及

（8）如有可能联合西方一些国家，抵制2022年北京冬奥会，迫使中共改善人权等。

和大多数恶人一样，中共也是欺软怕硬的。只要手段够硬，打在它的“七寸”，就不得不就范。一般的口头抗议和经济压力，中共现在不在乎，因为它自以为很强大。中共的“七寸”在于它忧虑政权安危，把保政权放在压倒一切的地步，任何有损政权的言行它都会毫不留情地打击。它越害怕这点就越要撬动它的政权基石。美国的价值观外交和民主人权牌如果实施得当，是可以重新唤醒多数中国人对美国民主灯塔的向往，种下自由民主的种子，撬动中共的政权基石，迫使它让步，接受一些普世价值的规范，从而一步一步改造中国。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国务卿安东尼·布林肯 安东尼·布林肯（Antony Blinken）一直是拜登的忠实伙伴。布林肯曾担任过拜登的安全顾问，后来担任过奥巴马的副国家安全顾问，2015年1月成为美国国务院的二号人物——副国务卿。他被认为是多边主义的支持者，并且是促成伊核国际协议的推手之一。

拜登公布外交和国家安全团队名单 气候特使约翰·克里 约翰·克里（John Kerry）在马萨诸塞州担任了20年的参议员。2004年，他在总统大选中输给了小布什（George W. Bush）。从2013年至2017年，他在奥巴马的第二任期担任国务卿，并于2015年代表美国签署了《巴黎协定》，特朗普总统于2018年退出了该协定。现在克里的工作应该是重新扭转这种状况。

拜登公布外交和国家安全团队名单 美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德 琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）一直在美国国务院工作。在她漫长的职业生涯中，这位现年68岁的非洲裔美国人曾经在奥巴马政府内担任主管非洲事务的国务秘书。现在，她将成为美国驻联合国的代表。拜登希望将这一职位提升到内阁级别，这在民主党内是常见的做法。这样的话，托马斯-格林菲尔德就将直接处于拜登的领导之下。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯 亚历山德罗·马约卡斯（Alejandro Mayorkas）在奥巴马政府中主管移民局事务。在他的领导下，美国移民局实施了旨在暂缓驱逐遣返未成年非法入境者的Dreamer计划，为他们提供了获得工作签证的机会。现在他将主管国土安全部。马约卡斯出生在古巴，将成为担任此职务的首位拉丁裔人士。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国家安全顾问杰克·沙利文 在奥巴马担任总统、拜登担任副总统时期，杰克·沙利文（Jake Sullivan）就已经在担任国家安全顾问。在奥巴马的总统第一任期内，沙利文曾担任国务卿希拉里·克林顿（Hillary Clinton）的副手。2016年希拉里·克林顿竞选总统时，沙利文担任她的外交政策顾问。

拜登公布外交和国家安全团队名单 国家情报总监埃夫丽尔·海恩斯 埃夫丽尔·海恩斯（Avril Haines）从2013年至2015年担任中情局副局长。当安东尼·布林肯2015年调任国务院时，她担任总统国家安全事务副助理。海恩斯将成为第一位担任美国国家情报总监的女性。除了中情局外，国家安全局、联邦调查、海岸警卫队和其他19个单位都隶属于国家情报总监管辖。 作者: Davis Van Opdorp



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