客座评论：孙力军们的“政治团伙”令习如芒在背

（德国之声中文网）孙力军于2020年4月以反腐之名被查处。一年后，官方在开除孙的公职的通报中措辞极其严厉，指其背弃“两个维护”，毫无“四个意识”，政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲，成伙作势控制要害部门，私藏私放大量涉密材料等。这样的指控在当局被查处的官员中相当罕见，表明孙案不是一起通常的权钱、权权和权色交易的腐败案。从中纪委专题片透露的情形看，它是当局最忌讳的政治团伙案，用该专题片有关官员的话说，孙案是“典型的政治问题和经济问题交织的案件”，顶风违纪、知法犯法，结党营私，搞团团伙伙，形成利益集团，严重危害政治安全，是中共十九大以来查处的最严重的案件之一。由这起案件，可以说明习的“反腐”为什么要刀把子向内，指向政法队伍自身。

掌握“刀把子”者的抱团

孙的政治伙伴包括江苏省政法委书记王立科、上海市副市长兼公安局长龚道安、重庆市副市长兼公安局长邓恢林、山西省副省长兼公安厅长刘新云等，或许去年10月落马的前司法部长傅政华也属于该小集团。上述官员都曾是位居一方的政法大员，直接掌控中共的专政工具，维护政权安危。也许他们并非对习不忠，然而，这样一些掌握刀把子的人抱团会做出什么事情来，任何一个当政者都是会戒备的，何况对树敌众多的习。每个权力寡头都不会允许在自己的眼皮底下公然或私下的拉帮结派，表面上对自己唯唯诺诺，暗地里安插亲信，不听使唤，搞小集团。权力寡头自己可以搞小集团，培植亲信和党羽，但手下官员是不能结党营私，脱离控制的。如果说极权统治者希望社会是原子式的个人存在，对官员队伍，特别是手握重权的官僚，他也是希望以原子化的方式存在，只有这样，才不会形成威胁自己权力和地位的力量，才能安心。故像孙的团团伙伙行为，即使不会直接威胁到习，也是决不允许的。此乃极权政治的铁律。

客座评论：六中全会之前的中共政治透视

可惜孙没有领悟到这个“道理”，他太“胆大妄为”了。孙搞小集团主要发生在十八大后。前述涉案的这四个政法口的一把手，是经由孙的举荐、运作而提拔上位的。他们也积极给予孙回报，除了金钱利益的回馈外，重要的是违规提供孙无权知晓的信息。譬如，刘新云做公安部网络安全局局长期间，私下向孙提供大量重要网络舆情；龚道安在上海公安局长任上，也同样向孙违规提供大量信息、汇报案件办理情况。此类做法可说严重违背了当局的政治纪律。不仅如此，上述专题片还披露孙在成为公安部最年轻的副部长后，做着每五年上一个台阶的“黄粱梦”。假如孙梦想成真的的话，15年后他应该做到中共的政法委书记，可见，这确实是个野心不小的人。

孟建柱秘书的“神通”

孙1969年出生，在他的政治小团伙中年龄最少，而他呼风唤雨的时候也只是公安部的一个局长，孙成为副部长是在2018年，其时其他四人都已晋升副省部级官员。因而按理，孙没有这么大能量在公安系统内安插自己的人马。此中的“秘诀”就在于孙做过时任公安部部长、国务委员孟建柱的秘书。2008年，孙从上海外办调入公安部任办公厅副主任，同时兼任孟的秘书。这是他官场生涯的第一步大跨越。

在中国，领导的秘书虽然官职不大，但由于被视为领导的“心腹”，也就成为那些有志于往上爬的官员巴结的对象，秘书也就能够籍着领导的权力，呼风唤雨。这基本是中国特有的现象。本质而言，秘书是领导手脚的延申，如果一个领导对权力没有高度的自觉和克制，秘书是能够借着领导的权力做很多事的。2012年，孟更上层楼，跻身政治局成为政法委书记，此时孙虽然不再是他的秘书，但由于之前建立起的个人关系，能够在孟那儿说上话，从而成为这个组织的核心和牵线人，据悉地方公安部门有1/3的领导由孙安插。这种情况习肯定会觉得如芒在背，已威胁他的政权安全，哪怕孙对习没有表现出异心，也是难被他容忍，不除不快。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 正宗“红二代” 出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋(右一)之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动。同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 和拜登的“亲密接触” 习近平和拜登，早在这两人还不是各自国家的最高领导人时，就进行过“亲密接触”。2011年8月16日，时任美国副总统的拜登启程前往中国，重要的目的之一就是与当时的中国国家副主席习近平深入对话，让美国高层首度有机会详细认识这位中国下一任最高领导人。拜登抵达北京的第一天，由习近平接待，两人在北京将举行正式会谈，拜登随后的行程也是由习近平一路相伴。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 “习核心” 2012年11月举行的中共十八大上，习近平当选新一届总书记，标志着第五代领导集体正式走上历史舞台。习上台之后逐步加强最高领导人的中央集权，在2017年10月召开的中共十九大正式将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写进党章。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 反腐还是政治斗争 习近平上台之后大张旗鼓地在全国范围内进行“反腐运动”，誓言要大小贪官一起抓，“苍蝇老虎一起打”。下至基层干部，上至中共政治局常委，数年之内众多官员先后落马。其中最受关注的包括前重庆市委书记薄熙来（图为2013年法庭宣布判处薄无期徒刑），以及前中央政法委书记周永康（2015年被判处无期徒刑）。但也有批评人士认为，反腐运动其实是政治权力斗争的一个工具。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 终身领导？ 2018年3月的第十三届人大一次会议通过了宪法修正案，其中包括取消国家主席和副主席不得连任超过两届的限制，使得习近平有可能长期执政。此举引起国内外的关注和争议。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和奥巴马 取消了任期制，习近平会成为见证最多届美国总统的中国最高领导人。2012年2月中旬，华盛顿就用对待中国未来国家元首的方式迎接习近平来访。时任美国总统奥巴马当时向这位中国“王储”表示：中国在过去的20年里经历了"非凡的发展"，然而随着国家实力和富裕程度的上升，中国也面临着"更多的责任"。他说："我们希望与中国合作，以确信在世界经济的体系中，每个主体都应该遵守交通规则。"在中国与美国之间，应该有均衡的双向贸易流动，在全世界范围内也是如此。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和特朗普的“友谊” 随着商人特朗普出任美国总统，美国不断向中国喊话，呼吁贸易和竞争平等的做法成为历史。美国开始向中国挥出一系列重拳。包括推出规模前所未有的惩罚性关税，并对包括华为、中兴、抖音、微信等中国科技企业及其产品发布强制性禁令。2017年初，刚上任的特朗普在"海湖庄园"铺上红地毯迎接习近平夫妇的到来，称“建立起了友谊”。现在看来，这是习近平和特朗普相对最为友好的互动了。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 贸易战棋逢对手 特朗普上任美国总统之后，开始着手针对中国的关税大战。2017年4月他命令根据《1974年贸易法》针对中国进行所谓301调查，2018年4月白宫宣布正式对500亿美元的中国商品加征25%关税。中国也对部分美国产品加征关税予以反击。随后，中美贸易经历了一系列互相加税的激战，直至拜登接手白宫后，也没有结束。同时，中美贸易顺差不断攀升创下纪录，尤其是在全球遭遇了新冠大流行危机之后。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 书写历史 如今，在中共“六中全会”上，习近平执政以来的成就成为中国官媒大幅度宣传的焦点。此外，会议还将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，分析人士称，这将是中共历史上第三个此类决议，有助于习近平在关键的二十大之前通过确认中共成就来巩固其权力。《决议》内容尚未全文公布，但是跟前两次《决议》一样，都在关键时间点通过。第一个决议于1945年通过，帮助毛泽东在夺取政权的四年前巩固了领导权威。第二个决议于1981年通过，承认了毛泽东的“错误”，帮助邓小平启动了经济改革。



鉴于孙和孟的这层关系，外界也把孙的落马看成党内高层权力斗争所致。原因在于孟的背后是江泽民和曾庆红，孟是所谓江派的重要成员，其由江西省委书记而转任公安部长，再在十八大升任政法委书记，进入政治局，很难说没有牵制习的意图。但习查处孙是否像一些人说的要剑指孟并进而敲打江和曾，还是要存疑的。作为孙的直接上级及其他政法老虎的“老板”，孟当然有察人不严的责任。然而，除非有证据显示孟在孙的政治团伙中存在渎职和收受贿赂等行为，否则很难以腐败之名清除他，只能施以组织或纪律处分。

孟的前政治局委员身份对他也是种保护。自前重庆市委书记孙正才在任上被查，之后再无此类级别官员落马，应该是在高层达成一个共识，即若无政治问题，单纯反腐不能上政治局这个层级，因为它的社会影响太恶劣，且会造成政治局成员人人自危，不利高层团结。尽管在孙被查处后，有体制内廉政学者表示，不排除政法口二十大前有副国级官员落马，但也认为，这个级别牵动面太广，当局会慎重考虑。《零容忍》专题片并未将孙和孟的关系揭开，说明孙案可能不会触及到孟，否则，以孙的落马时间足够把孟拿下。

自我监督自我修复？

不言而喻，孙案的严峻性还反映当局对高官监督机制仍存在严重缺失。习的严厉反腐固然成效彰显，但它并不像当局自吹的那样表明中共具有“自我监督自我修复“的机制和功能，当局向来以此当挡箭牌，顽固抗拒社会监督和政治变革。孙的政治小集团这些年的横行无忌无情刺破了当局的这一虚假说辞，让它的所谓自我监督现了原型。

客座评论：习或掀新一轮政治清洗小高潮

本届政府的最后一次纪委全会18日举行，当局今年会出台什么样的反腐举措受关注。习在年初的省部级领导干部专题研讨班的开班讲话中警告，警惕干部队伍对反腐败滋生厌倦情绪。这说明至少相当一部分官员，对几年的高压反腐，已经表示了不满。尽管如此，正如当局一再强调的，反腐永远在路上，是不会松懈也不可能松懈的，根源就在于极权政权的需要，它要在官员中制造一种恐惧感，才能让官员服从领袖。

今年尤其会这样，而且重点很可能对准大大小小搞政治团伙的“孙力军们”。中央政法委秘书长陈一新在全国政法工作会议上已将全力护航二十大作为今年政法工作压倒一切的中心任务，是政法战线务必抓实抓好的头等大事。在陈提出的政法工作面临“七个方面”的复杂形势中，政治安全风险作为重大隐患是表现之一，而政治安全主要针对的就是包括政法队伍在内的高官。故假若有更多的老虎被揪出，更多的高官被指控犯了政治团伙问题，人们不应感到意外。事实上，开年半月不到，当局已在西藏、人寿集团、广西打下三只”老虎“。

习近平“打虎记” “老虎苍蝇一起打” 2012年年底中共十八大上，习近平接任中共总书记以来，曾多次强调腐败已威胁到中共的存亡，并发起“老虎苍蝇一起打”的反腐运动。有分析人士则认为，反腐运动的主要目的可能是祛除异己，巩固习近平的权力。

习近平“打虎记” “世纪宣判” 十八大召开前，中国全国人大常委会已宣布罢免薄熙来的十一届全国人大代表职务。近一年后，济南市中级人民法院公开开庭审理被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。德国之声评论员冯海音认为，中国前政治之星被判终身监禁。这一判决比预期严厉，所传递的信息是：自立山头，不被容忍。

习近平“打虎记” “小老虎” 2013年5月，中纪委称，中国国家发改委副主任刘铁男因涉嫌严重违纪接受调查。新华社在短评中称其为“蛀虫”。政论学者陈子明认为刘铁男充其量算只“小老虎”。三个月后，中国最高人民检察院决定对刘铁男立案侦查并采取强制措施。

习近平“打虎记” 周永康"心腹大秘" 2013年6月，中共中央纪委证实四川省文联主席郭永祥涉嫌严重违纪，已接受组织调查。郭永祥曾长期担任周永康（图中）秘书。中国知名学者姚监复当时向德国之声分析表示，郭永祥充其量是只"大苍蝇"，当局拍向他时确有指向前中共中央政治局常委周永康之意。

习近平“打虎记” 首名被调查的中共第十八届中央委员 2013年9月，国务院国资委主任、党委副书记蒋洁敏被指涉嫌严重违纪，已接受调查。《新苏黎世报》就此指出，前中共中央政治局常委周永康是石油系统出身，根据中共行事惯例，曾主管政法系统的周常委有可能成为总书记习近平关于反腐斗争中的一头“老虎”。

习近平“打虎记” 媒体：周永康被调查 2013年12月，路透社援引多名和中共高层有联系的消息人士报道称，中国前政法委书记及中共中央政治局常委周永康（图最右）目前处于软禁状态，中共正在就其涉嫌腐败展开调查。“政法委沙皇”周永康被调查，也剥夺了退休常委的“免死金牌”。

习近平“打虎记” 首名落马的副国级官员 2014年6月，中共中央纪委宣布，中国政协副主席苏荣涉嫌严重违纪违法，已接受调查。苏荣成为十八大以来首名落马的副国级官员。中国媒体报道，苏荣的落马“引起江西官场地震”。

习近平“打虎记” 军中“大老虎” 2014年6月，去年卸任中央军委副主席、前年卸任中共中共政治局委员的徐才厚因严重违纪被共产党开除党籍。路透社指出，徐才厚是目前中国被指控涉嫌腐败的级别最高的军队官员，因为涉及解放军总后勤部前副部长谷俊山贪污案，徐才厚此前被软禁数月。新华网6月20日报道称，十八大以来，共计有30只“老虎”被打掉。

习近平“打虎记” 官方宣布周永康落马 据7月29日新华社消息，鉴于周永康（图左）涉嫌严重违纪，中共中央决定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤向德国之声表示，从目前的信息来看，只谈及周永康严重违纪，并未确定其是否触犯刑律，严重违纪只适用于中共家规，接下来有待观望未来周永康的命运走向。



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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