客座评论：好好送别蒋介石的难题

在台湾实行“转型正义”的道路上，蒋介石无疑地就是最重要的针对目标。台湾总统蔡英文即将卸任，同属民进党的赖清德不到一个月之后就要接任总统，就在这个时候，再度有台派人士呼吁拆除中正纪念堂。真有其必要？

台北中正纪念堂主体设有一座全高达9.8公尺的蒋中正铜像 图像来源: Daniel Kalker/picture alliance

（德国之声中文网）在许多台派人士的心目中，不彻底清除所有和蒋介石有关的象征，就是“转型正义”失败、台湾就不可能迎向光明的未来、社会也不能抚平蒋介石政权所造成的伤口，最大的目标就是他们口中的“中正庙”。

所以多年来，台派人士心心念念地想要达成这个目标，他们认为民主化的台湾还用一个规模那么庞大的建筑物来纪念蒋介石这个“独裁者”，简直就是一个笑话。例如蔡英文执政的8年当中，被台派人士批评最多的就是“居然没有拆掉这个与总统府遥遥相对的中正庙”，而台派人士现在也把希望寄托在即将接任总统的赖清德。

但是拿下破纪录得票的蔡英文都没有做到的，得票没过半的赖清德做得到吗？这个恐怕不太容易。

拆不掉他们口中的“中正庙”，并不是说过世快要半个世纪的蒋介石还有什麽“魔力”可以在台湾“兴风作浪”，而是拆“中正庙”并非赖清德执政之后的首要任务，而且去除蒋介石的象征虽然是很多人在努力的事情，但是台湾社会对这种“去蒋化”并没有共识，贸然行事可能只会徒增社会的纷扰。

“中正庙”最为人所诟病的就是那个正式名称：中正纪念堂。尤其展览依旧停留在威权时代那种把蒋介石型塑成“民族救星”的风格，使用的文字介绍以及展览内容的确不符合民主时代的標准。不过现在去中正纪念堂的观光客不是去凭吊“伟人”，而是去看仪队礼兵换岗，如今这里已经成为一个观光旅游的景点，早已没有当年那种朝拜悼念的气氛。

中正纪念堂主体外观 图像来源: Kyodo/picture alliance

不过，对台派人士而言，“中正纪念堂”听著刺耳，那尊全台湾最大（也许也是全世界最大）的蒋介石铜像看著也碍眼。台派人士经常以德国为例，指出经历犹太人大屠杀的德国，在战后以实际行动表示真心的忏悔，例如在德国联邦议会前设立犹太人大屠杀纪念碑、拨款支付保存各地犹太人大屠杀集中营的费用、甚至通过严格禁止纳粹主义的相关法律。

但是现实来看，台湾要做到类似德国的那种程度是完全不可能的。

1947年发生的“二二八事件”、还是1949年到1992年之间戒严时期的“白色恐怖”，需要为这段历史负责的头号人物虽然是蒋介石，但是当年他所领导的国民党，现在不但是第一大在野党，更是国会席次最多的政党。

如果真要达到目的，显然国民党是绝对不会坐以待毙；台湾民主化之后，经历几次不太成功的“究责”。但是功败垂成，造成了台派人士所称的“有受害者却没有加害者”的情况，例如台湾有二二八事件纪念馆、有人权纪念园区、有白色恐怖受难者墓园，但是讲到“加害者”，最多就是间接地提到这些都是蒋介石为了扫除“匪谍”而采取的“不得已”手段。

如今的国民党虽然可能不再像蒋介石那般“反共”，但是拒绝承认二二八和白色恐怖责任的态度却是从未改变。如果真要强硬行事，不但要考虑社会的反弹、更要假设国民党势必会全力反击，那么社会的分裂就在所难免。

在这种政治气氛之下，如果真要成功地拆掉“中正庙”或者是成功地“去蒋化”，最重要的可能就是如何利用“另类思考”来凝聚社会共识、争取民意的支持，也就是说不一定要抹去蒋介石在台湾的一切痕迹，或者把他在教科书中描绘成“杀人魔头”才算转型正义成功。

随著时间的推移，社会对当年历史自然会有新的看法，就更能够理解或者接受台派的说法和对历史的解释。

其实急于“去蒋化”的台派人士可以从蒋介石的国民党执政年代学习一些“惨痛”的教训，话说国民党来台之后，拆除了台北神社等等象征日本统治文化的建筑。结果当他们要指责日本殖民政策如何剥削台湾的时候，台湾人看到的却是现今为总统府的原台湾总督府、监察院的原台北州厅、现在是国立台湾博物馆的原台湾总督府博物馆等等宏伟的建筑物。

找不到日本时代剥削台湾的证据也就罢了，反倒是随随便便就能找到蒋介石执政期间以不同手法拿到的“党产”。

如果拆掉当年花下大笔金钱盖出来的“中正庙”，对比国民党的经验，岂不就像是帮国民党“消灭证据”？未来又要如何用实体来讲述那个荒唐年代所发生的这个故事？而且蒋介石到今天仍未能够好好地下葬、入土为安告诉我们的是将近半个世纪之后，就算现在不怎麽“谒陵”了、也不怎麽怀念“伟大的蒋公”了。但是对国民党而言，蒋介石还是有一定的政治价值，所以要和他“好好道别”恐怕是没那麽容易的。

詹威克：台湾出生的医界逃兵，曾经客居美国然后到英国从事媒体工作，也研究东亚历史，八十年代离开台湾，绕世界一圈后返台定居。

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