 客座评论：塔利班获胜对世界民主的影响 | 评论分析 | DW | 20.08.2021

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评论分析

客座评论：塔利班获胜对世界民主的影响

塔利班比起20年前更重视外交和形象，但是本质并没有发生改变。政论家张俊华认为，在与塔利班打交道的过程中，西方国家应该想出一个办法：不能让好东西都让中国拿去，而烂摊子都由自己来收。

8 月 18 日，示威者们在伦敦议会大厦前举标语牌抗议，要求疏散、援助阿富汗人

8 月 18 日，示威者们在伦敦议会大厦前举标语牌抗议，要求疏散、援助阿富汗人

（德国之声中文网）民主世界从去年开始遭受了两个比较大的打击。首先是中国共产党对香港的改造。通过引进国家安全法，使得香港在几个月内骤然改变了邓小平许诺的"保证香港的资本主义（包括民主自由）50年不变"。但香港的变化，顶多也只是小范围的冲击，许多民主国家领袖用一些口号式的抗议或者象征性的制裁似乎就对付过去了。而现在，民主国家的领袖们再次犯了一个错误，即过急地从阿富汗撤出军队，以至于在撤军日期还没到，阿富汗就被塔利班占领了。 而现在美国和北约国家只能忍受着耻辱，勉强地撤出似乎还能撤的人员，而大部分曾为美国和北约军队服务的阿富汗人的命运已经不在西方国家掌控中。

应该承认，这两个打击是当代全球民主史上罕见的现象。但是，民主国家必须正视这个事实。 两件事件，都会使当地人民对西方国家领袖们的许诺产生怀疑、失望和不信任。

香港有一些民主派人士，认定西方政府背叛了他们，阿富汗的那些习惯了民主制度和生活方式的人民也认为是西方特别是美国出卖了他们。 而北约国家政界对美国拜登总统用几乎类似政治新手的方式来处理阿富汗撤军也极为沮丧，尽管联盟国家的决策者们本身在撤军事务上也犯了一些错误。

而目前唯一的在幸灾乐祸的是北京和莫斯科。北京借助阿富汗案例告知台湾，就如俄罗斯在借此告知乌克兰那样，"不要太相信美国的许诺了"。

塔利班获胜后，这场地缘竞争中的失败者已经凸显出来。但是，这个事件并没有立刻告知全世界，谁是或者谁将是这场竞争中的胜者，尽管中国很愿意扮演胜者的角色，但北京心里也有不少担忧。

而民主国家则应该马上开始全面考虑如何应付塔利班统治的阿富汗给世界带来的进一步的影响。

观看视频 02:39

一个视频 看懂塔利班简史

首先，可以想见，在今后的4-5年，阿富汗尽管会有一个联合过渡政府，但是塔利班领导的政府会面临比以往各届政府更残酷的财政收入问题。货币贬值、财政收入匮乏，必然导致民众对当权的不满，而这种不满在一部分人那里又会转向抵抗。换言之，目前由阿富汗副总统参与领导的北方联盟抵抗力量今后的队伍肯定会不断扩大。这就意味着，阿富汗一些地区将保持一种内战状态。 而即便那些似乎是稳定的塔利班统治地区，由于经济急速衰退，本来已经很高的失业率又将高升，使得阿富汗社会本身也就愈加不稳定。在这种情况下，极端势力和恐怖组织的影响力将大大增强。恐怖网络基地组织以及"伊斯兰国"等极端势力重新崛起的几率将大大提高。 国内经济状态恶化另一个表现，就是难民的激增。而这一点不仅对邻国，更主要的是对欧盟国家都将是一个严峻的挑战。

如果出现这样的情景，尤其是恐怖组织重新归来，拜登总统将会遭受第二次信任危机，因为他对自己匆忙撤军的辩护是，美国完成了打击恐怖势力的使命。而中国也无法在得意地扮演胜者的角色，因为东突运动就可能重新渗入新疆。而中亚国家也会面临类似的局面。

正是在这种前提下，本来是意识形态的对头，现在又不得不建立起联合阵线。这就是为什么美国的国务卿布林肯与王毅以及俄罗斯外长通电话的原因。

然而，即便如此，以美国为首的西方并没有一个路线图去把塔利班的阿富汗引导到自己所愿意看到方向的具体措施。 中国和俄罗斯也是如此。双方唯一期待的，就是塔利班的善心和慈仁。

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在中文互联网上，那些塔利班的支持者被称为“精塔”——精神上的塔利班人。时评人长平认为，塔利班上台为中共“去正义化教育”提供了有力的最新证明。

作为激进派伊斯兰武装，塔利班已经重新夺回阿富汗政权。那么，它究竟是一个怎样的组织，它的历史如何，今后又会做什么呢？

《世界报》指出，虽然中俄对于美国在阿富汗的失败幸灾乐祸，但在阿富汗问题上美俄中的态度相去不远，中国人虽喜谈经济项目，但当下聚焦的是边境安全的不确定性。《巴登日报》认为，为预防阿富汗成为新疆独立势力的助力，北京很早就为塔利班铺上外交红毯。

德国《商报》呼吁中美两国在阿富汗问题上开展合作，不要相互指责，这样才能避免阿富汗重新变成恐怖主义温床。瑞士《每日导报》指出，中国并没有支持塔利班，北京与之对话不过是一种实用主义的态度。

中国外交部长王毅周四对塔利班释放出的“积极信号”表示肯定，同时他也呼吁塔利班与一切恐怖势力彻底切割。但多名专家指出，塔利班不会信守承诺。

包括德国联邦情报局在内的各国情报部门似乎都没有意识到，塔利班能够在如此短的时间内拿下喀布尔，以至于联邦政府撤离驻阿外交人员及阿籍员工时显得仓皇失措，完全乱了阵脚。

是的，塔利班是比20年前更重视外交和形象。但是，应该看到塔利班的本质并没有跟20年前有多大的不同。 现在问题是，西方国家和中国、俄国手中还有什么筹码能使阿富汗的塔利班改变自己"不食人间烟火"的本性呢？

西方国家目前手中的唯一筹码就是资金。过去20年间的阿富汗政府几乎90%的资金来源是西方国家。塔利班占领阿富汗后， 美国已冻结阿富汗政府存放在美国联邦储备委员会的大约70亿美元的资产。如果塔利班依然被列在国际制裁名单上，这笔资产将会被冻结，塔利班根本拿不到这笔钱。同时，国际货币基金组织在塔利班占领喀布尔以后就作出决定，暂停执行给阿富汗提供贷款的计划。而欧洲各国也纷纷跟进。西方的哲学是，你表现好，我给你钱。问题是，塔利班在今后1-2年内的表现很难满足西方的期待。也就是，西方这张牌可能一下子还用不上。

这里一个非常关键一点就在于，中国政府将如何处置阿富汗的塔利班政权。尽管中国外长王毅答应布林肯共同对付阿富汗问题，并共同努力防止塔利班的极端化等，但西方那些了解中国的精英也不得不担心，中国最后给出的药方跟西方还是会不一样。

塔利班比以前精明的表现就在于，他们知道比如像中国需要什么从而去迎合对方。尽管塔利班答允北京跟极端恐怖势力断绝关系，并保证不让他们进入新疆制造麻烦。但可以想象，断绝关系是不可能的，而暂时不让其进入新疆，倒是可以做到的。 但是，塔利班跟中国要做交换，就如北京跟塔利班要作交换一样。塔利班会用暂时禁止东突组织进入中国换取中国的两件东西。一是让中国作为联合国安全理事国成员在联合国取消其恐怖组织的标记，并在世界极力提升其政治地位， 二是让中国出资金进行经济重建。当然，塔利班手中的诱饵还有两项：一是美国军队留下的武器，特别是塔利班缴获的空军装备。 截至6月30日，阿富汗政府军共有211架战机，但只有167架还能使用。其中固定翼飞机包括23架巴西制造的"超级巨嘴鸟"攻击机、4架美制C-130运输机和33架轻型侦察机，还有美制UH-60"黑鹰"直升机和MD-530直升机。可以想象，塔利班肯定愿意做这笔交易，即用飞机换中国的资金和技术，而这对北京来说也是求之不得。

塔利班手中另一个筹码就是矿产，特别是稀土，而后者是世界各国抢手的资源，而中国在稀土加工方面技术也比较领先。那么这些几亿兆美元价值的矿产如果由中国开发出来了，塔利班的财政收入问题也会得到相当程度的缓和。

观看视频 02:28

塔利班的资金从何而来？

当然，中国当局也明白，在阿富汗开矿远比获取军事装备困难，因为前者还有很多安全因素无法保障。

但对塔利班来说，跟中国交换是最好的出路，因为北京不会顾及那些西方国家老叨咕的"人权"、"女权"、"青少年受教育"问题。 从这一点来说，美国目前在做的，似乎是为了保住最后一层面子，即在表面上，不再让极端恐怖组织出现在阿富汗。但即便中国与美国认真配合，双方心里都明白，他们无法清除极端恐怖组织在阿富汗的土壤。

看来，西方国家应该想出一个办法，不能让好的东西都给自己的对手中国拿去了，而烂摊子（比如说难民问题）都由自己来收。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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    作者: Christian  Walz


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