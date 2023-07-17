客座评论：在十字路口的北约和中国

(德国之声中文网)北大西洋公约组织（NATO）刚结束了在立陶宛首都维尔纽斯举行的为期两天的峰会。峰会后发布了公报， 其中重申中国对北约的"利益、安全和价值观"构成系统性挑战。公报中15次提及"中国"一词。

笔者以为，公报首先要表明的是，尽管北约是一个地区性的联盟，但它关心的事是全球的，因为当今世界各个板块的联系太紧密了，各自带来的影响也太大了。正是从这一点出发，公报强调， "印度-太平洋地区对北约非常重要，因为该地区的事态发展可能直接影响欧洲 -大西洋的安全。这里值得注意的是，亚洲人以前的地域主义观念是比较重的，而这次，在维尔纽斯峰会上，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)和韩国总统尹锡悦双方提到，跨大西洋和印太安全密不可分，这说明，在当代世界，对全球安全的关心，是所有现代国家的义务。

在指出中国现实的、可能的、潜在的威胁的同时，北约公报强调 "仍然愿意与中国进行建设性接触，包括建立互惠的透明度"。这一点，如果中方确实愿意为地区和全球和平做出贡献的话，应该是能够理解的。

中国的反应

但中国则对公报反应特别激烈，除了驳斥北约公报"充斥着冷战思维和意识形态偏见"，并表示中方坚决反对北约东进亚太，任何损害中方正当权益的行为都将遭到坚决回击， 还敦促北约立即停止对华歪曲抹黑、编造谎言，放弃冷战思维、零和博弈的过时理念，放弃迷信军事武力、谋求绝对安全的错误做法。

很显然，这种反应不仅是过度的，也是没有建设性意义的。 特别是反对所谓的"北约东进亚太"，这本来就不是那么回事，可北京非要说成是这样。 北约一直在重申，"我们不会增加来自印太地区的成员国"。

北约对亚太关心的背景

当然，要了解中国对此的激烈反应，必须了解这几年来，亚太地区的安全格局的变化。 如笔者以往的评论中指出， 美国为了维护亚太地区的稳定，在拜登上台后，不仅强化自己在该地区的存在，而且把盟国（日本、韩国、澳大利亚等）均动员起来。 美国的做法是，亚太的事情不能仅仅由美国一家撑着，而应该由关心该地区安全的所有国家特别是民主国家参与。 这样，本来不属于亚太地区的不少欧洲国家也被拉进来，一起来维护国际规则。 正是在这种背景下，北约对亚太地区的"关心"才越来越热衷起来。

这种对亚太的关心，已经体现在去年的北约峰会上，当初就邀请了日本、南韩，澳大利亚和新西兰四国首脑参加。而那时，中国的反应并非像现在那样激烈。但北约自己也知道，它是个地区性的组织，所以多次强调，北约并不想在扩张到亚太地区。 而正是因为这样，今年5月，日本首相岸田文雄在广岛主持七国集团(G7)峰会时也再次强调，日本没有成为北约成员国的计划。这对中国来说是一个很重要的信号。

"血债"的起因

当最近的北约公报发布后，华春莹几乎是第一时间发推文连发反击北约。其中提及了1999年北约轰炸中国驻南斯拉夫使馆的事件，指出"我们没有忘记北约欠中国人民的血债"。

无独有偶，德国联邦议院外交委员会左翼党小组负责人塞维姆·达代伦（Sevim Dagdelen），最近在其个人推特上也提及此事件，用来批驳北约。

有意思的是，不仅是华春莹，而且连德国那位女性政客，均不提当初中国使馆为什么遭轰炸的原因。 而这对今天的北约和中国的互动才有着重要的意义。

有足够信息表面， 中国在当初即1999年期间，是反对北约，并支持当初的南斯拉夫政府的。 中国使馆里面有不少电子跟踪装置，早在当年4月，北约情报机构就断定，中国大使馆充当了南斯拉夫军队通讯转播站。 这在米洛舍维奇官邸被摧毁后，更显频繁。

当中国使馆被炸之后，国防部长威廉-科恩找了个蹩脚的借口，说："我们的一架飞机攻击了错误的目标，因为轰炸指令是基于一张过时的地图"。尽管中央情报局局长乔治-特尼特事后特意向中国道歉："美国总统对这一悲惨事件中的生命损失表示诚挚的遗憾，并向中国人民，特别是向在这次错误袭击中丧生者的家属表示慰问。" 并对有关方面作了赔偿。但至今，中方依然怀恨在心，这在华春莹表述中已体现出来。

而关键问题在于，当初中方对米洛舍维奇的支持，今天对普京的支持，史托腾柏格在这次峰会中明确表示，中俄的合作已经迫使北约和亚太更为靠近。这两件事在北约和中国的关系上就是心病的主要来源。 笔者以为，应该到了去除这个心病的时候了。

但愿解开这个心病

这次北约对中国显示如此的"关心"， 这跟乌克兰战争的背景有着密切的联系。中国不断和侵犯乌克兰的俄罗斯深化战略伙伴关係，这自然使得北约很焦虑，中国是一个在联合国安理会5个拥有否决权的"常任理事国"，应该自己公开说明什么是侵略战争，就好像公开表明中国人为什么当初要进行8年抗战那样。

理论上，人们期待的是，中国至少应该按照联合国宪章的原则，谴责俄罗斯对乌克兰的侵略战争。 但笔者以为， 从现实角度来看，北约不妨在这个问题上增强一些亚洲人式的敏感性，不要太着急，不妨采用一些渐进主义。譬如说，中国既然说它在乌克兰战争问题上是个中立国，那也鼓励中国拿出中立国的样子。凤凰电视台以前就派一个记者在俄罗斯那方报道乌克兰战争，而现在也派了记者到乌克兰那一方报道战事，笔者以为，这也算是朝中立的方向走了一步。当然，并非所有老百姓在中国都能收到凤凰台，所以在新闻报道这方面，即便表面上中立做的也有点羞羞答答。北京的心实际上还是向着普京的。 尽管在瓦格纳组织暴乱后，习近平心里也明白，俄罗斯这锅粥不好喝。

不能否认，北约偶尔也会表现出一种大咧咧的样子，不够慎重。这在北约酝酿在日本东京开设北约办事处就体现出来。这有悖于其公开宣称的不向亚太扩展的许诺。幸亏有法国的阻挠，才避免了跟中国的正面冲突 。中方当然并不买这个帐。 但中方心里应该明白，这是中国跟俄罗斯积极合作尤其是军事方面的合作造成的。 中俄去年在亚太举行的六次联合军演中，有五次是在俄罗斯入侵乌克兰后举行。其中四次属于双边演习，两次是与伊朗和叙利亚等美国的宿敌举行联合演习。

所以，中国也应该努力共同创建一种互信的环境。譬如，北约的公报提及中国在核武器问题上透明的问题，如果中国 改变那种地下党的遮遮掩掩的做法，那就是对互信提供了基础。又如，中方如果真的把中立的问题解决了，那至少对乌克兰以及支持乌克兰的民主国家也算一种安慰。

最后，在国际法问题，值得通过讨论辩论的方式，依照联合国宪章，跟民主国家得出一个共识。 毕竟双方都在一个地球上生活，而中国更是安理会常任理事国。

应该说，目前即便在北约成员国中，对台湾的问题还是存在分歧的。在公报中，只是提了一下，" 反对任何单方面通过武力或胁迫改变台海现状的行为"。 但在对台湾的国际法的地位上，不论是欧盟还是北约跟美国的态度不一样。从这点来说，北京可利用这个时间段，巧妙地处理好大陆与这个岛屿的关系，使得两岸双方都有一种安全感，双方都能得利，而不是咄咄逼人、到处威吓。但如果非要像处理香港那样来处理台湾，甚至更甚，那不仅使得地区周围国家不安，而且会促使北约也许对亚太愈加"关心"。

总之，不管是对北约还是中国，双方都站在一个关键的十字路口上。双方的互动来不得一点马虎。只有这样，亚太地区才能保证真正的长期的和平。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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