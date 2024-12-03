客座评论：在中国的世界地图上，德国在缩小

在中国领导人看来，德国是一个走向没落的国家。因此德国外长贝尔博克此次访华受到的接待相应的冷淡。但北京有可能打错了算盘。

德国有16个联邦州，但在中国看来只是欧洲版图上不起眼的一方 图像来源: DesignIt/Zoonar/picture alliance

（德国之声中文网）在中国看来，德国在欧洲的版图上，已经缩水成无足轻重的一方。曾几何时，德国为中国带来过先进的科技，因其高效率受到钦佩。而如今，北京看到的是一个经济走向衰落的德国；同北京眼中的其他民主国家一样，德国在政治上缺乏行动能力，极易成为极端政治力量攻击的目标。在此情况下，作为东道主，中国可以踌躇满志地让到访的德国外长贝尔博克感觉到，德国对于中国的意义发生了变化。

解码中国：德国外长与北京打交道时的麻烦

北京对默克尔治下的德国还曾怀有尊重。这位女总理毕竟执政了16年之久，这可能让极权治国的共产党人回忆起毛掌权的30年，因而难以不肃然起敬。而默克尔的继任肖尔茨连一个任期都没能撑满，对北京无疑是一个再好不过的宣传材料，让中国民众看到所谓民主的劣势。

北京对默克尔还怀有一丝敬意 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance

拒绝干涉

与此相应，贝尔博克与中国外长王毅的会晤相当冷淡。王毅再次拒绝外界干涉中国对普京侵略乌克兰战争的支持。他的言辞仍然与克里姆林宫的论调如出一辙，将战争不称为战争，而只是一场“危机”。至少在公开层面，中国外长似乎没有看到，中国对朝鲜独裁者金正恩的支持（朝鲜将大约一万名士兵派往乌克兰前线，成为了参战方）可能会让欧洲人失去最后的耐心，甚至可能对美国对乌克兰的支持造成直接影响。

因为，如果亚洲独裁政权的军队开到了自由世界的大门口，与俄罗斯一同试图打击基于民主的世界秩序，那么即将上任的特朗普政府团队曾做出的一项宣布就已经不合时宜：即美国今后资源输送的对象不是乌克兰，而是美国在亚洲的盟友和伙伴，以协助其对抗中国不断增加的战争威胁。

贝尔博克在北京与王毅会面（2024年12月2日） 图像来源: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

过时的对华战略

王毅以一种居高临下的姿态表现出来的必胜信心，充其量不过是一种假象。经济学家的估算显示，中国经济需要同欧洲的贸易，以弥补特朗普政府肯定将推出的新的对华关税。如果美国和欧洲联合起来孤立中国，将直接影响到在国内越来越不受欢迎的习近平的权力。

贝尔博克对中国的访问让人们看到，德国现任政府的中国战略尚未推出多久却已过时。一种基于价值观的、女性主义的外交政策固然值得称赞，但即将卸任的德国联邦政府必须承认，其中国战略缺乏系统深度和智慧的远见，难以应对这一世纪挑战或是机遇。希望下一届政府具有这样的能力。

Alexander Görlach是卡内基国际事务伦理委员会高级研究员，纽约大学加勒廷学院兼职教授。曾在哈佛大学、牛津大学和剑桥大学从事研究，目前生活在纽约和柏林。中国的崛起及其对亚洲民主世界的意义是他的一个核心话题。

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