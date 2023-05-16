 客座评论：“国进民退”的局面能持续多久？ | 评论分析 | DW | 01.06.2023

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评论分析

客座评论：“国进民退”的局面能持续多久？

中国经济面临“冰火两重天”，国企利润增长，形势大好，但民间的就业和消费却始终不振。这种“国进民退”的现象如果成为常态，将不利于中国经济的长期增长。

Themenbild China & Wirtschaft | Fuyang, Privatmensch zählt Geldscheine

消费与投资，国企与民企：哪个才是中国经济的根本？（资料图片）

（德国之声中文网）最近，中国著名经济学家林毅夫老师接受采访时，再次重申了一下经济学的最基本原理：长期的经济增长不是靠消费拉动的，而是要靠投资。本来嘛，怎么可能大家胡吃海喝一下，就能把经济搞上去了呢？但是这样一个很浅显的道理，却被著名企业家和投资人段永平先生质疑：在他看来，经济增长需要消费拉动，因为没有消费的指引，企业家甚至都不知道应该往哪个方向投资，更何况，投资本来就是为了满足消费。没有了消费，谈投资还有什么意义？

消费与增长：孰轻孰重？

这个隔空对话，完全体现了一个经济学者和商业人士的区别：看问题的角度不同。在经济学的研究中，很注意区别不同的场景。比如林毅夫老师在讲上述逻辑的时候，必定是在一个长期增长模型的范畴里面论述的。这个长期的含义，不一定就是老百姓认为的“很多很多年”，而是指市场的供求基本平衡的长期状态。另外一方面，经济学也承认：在短期内，实际的经济运行时时刻刻充满着不平衡，不是供大于求，就是供小于求。但是只要这个不平衡是局部的、短期的，那么终归围绕平衡状态波动，所以从一个较长时期看，平衡才是一个稳态。既然供求平衡，那么只要投资越多，产出自然越大，增长当然就越快。这个不难理解。

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但是作为实际的商业人士，往往更加注重短期的变动。在短期内，因为不平衡是常态。我们看到的经济增长缓慢，甚至经济负增长，往往伴随着供大于求，生产能力闲置。这在我们的财经新闻里面，往往有很多指标来描述。比如现在中国经济复苏乏力，就是由那些企业利润下降20%，采购人经理指数不足50，或者消费者价格指数CPI比较低等等来勾勒的。这些指标给投资者的直觉就是：因为消费不振，所以产出下降，或者增长乏力。因此，拉动增长的药方当然是促进消费。

应该说：基于短期供大于求的不平衡状态提出来的促进消费拉动增长（注意，此处的增长是短期增长），和基于长期供求平衡条件下说的投资推动经济增长（注意，此处的增长是长期增长），并不矛盾，反倒是相辅相成。

除了消费和投资的不平衡，中国经济还有一个特殊的不平衡，那就是国有和民营在经济增长中的不平衡。最近中国政府公布了两个相互架的数据，比较有趣：一方面，财政部的数据显示今年1-4月国有企业利润同比增长15%，形势大好；但另外一方面，统计局的数据却显示规模以上的工业企业利润下降了20%。这中间的区别，一个可能是国有企业的利润上升，民营企业的利润下降；另外一个可能是工业企业利润下降，而非工业的比如金融在上升。因为金融企业主要还是国有的，所以从利润的此消彼长来看，国进民退这个趋势隐隐地又出现了。

China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

数据显示中国青年人失业率达到20%左右（资料图片）

消费低迷的结果直接导致的是民营企业的投资欲望下降，而民营企业承担着解决全社会就业的重大任务，民营企业的营业状态不佳，直接导致的也是就业率下降，老百姓收入不稳定，这又进一步强化了消费不振的预期。而国有企业往往承担着国家重大任务，比如大飞机上天，高铁建设出国，即便短期经济供大于求，增长乏力，也不改变这些重大任务的方向和进步速率，因此，相较而言，国进民退成了一个合理的结果。

这种趋势在短期内存在不足为虑，但是如果成为一种常态，则不利于经济增长，尤其是长期的增长。国有经济和民营经济只有齐头并进，才能使经济健康稳健。进一步放宽民营企业的市场准入门槛，并且要约束政府部门或者地方政府随意出台一些政策，去改变民营企业的准入规则。这样才能降低投资风险，促进民营企业增加投资。

同时，对于国有资产，应该进一步盘活，有退才有进：让国有资产从一些已经很成熟的行业中退出，让市场竞争在这些成熟行业中发挥更加经济有效的作用；而退出的国有资产，可以进入那些对未来中国经济增长非常关键的，被卡脖子的领域，突破技术瓶颈，然后再技术外溢从而整体经济受益；也可以进入民生领域，通过公共设施的完善，来带动私人消费，拉动民营企业的投资欲望。这样的话，中国经济的前景还是值得乐观的。

 

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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