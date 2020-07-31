客座评论：唯有制裁能让中国停下并思考

（德国之声中文网）为了回应北京对香港收紧控制的举动，欧盟及其成员国采取了最大规模协调一致的行动，推出了惩罚措施，其中包括重新评估引渡安排，放宽香港公民的签证和庇护机会，以及限制向中国出口可能被其用于镇压、监视、截获通讯等用途的设备。

中国寻求在海外扩大威权的背景之下，欧盟此举受到欢迎，并显然是朝着正确方向迈出的一步。欧盟意识到，仅仅谴责并不够，只有对北京通过惩罚性的措施，才能追究其责。

愈发不宽容的北京

多年以来，国际社会一直相信可以通过加强经济往来以及和平谈判促成中国转型。然而北京近年来在海外的势力扩张却表明事实恰恰恰恰相反。中国非但没有对自由价值和民主诉求更加宽容，反而对民间社会愈发敌视，并且对其他国家施加巨大的外交压力。

凭借其经济实力和在全球各地的宣传攻势，中国正在尝试让国内外的批评者噤声。人权律师、民间团体、以及藏人、维吾尔人、香港的民众都面临着无情的镇压。

因为担心中国在经济上进行报复，在人权问题上，国际社会和大型企业被迫保持沉默，所有这些都证明，这是暴政与自由之间的直接冲突。

香港表明了中国的前进方向

香港曾被认为是中国唯一的自由灯塔，它也是凸显北京不愿遵从国际规则和自由价值的最佳佐证。北京不顾国际社会的批评，背弃了其在联合国登记的《中英联合声明》中做出的承诺，违背民众的意愿，强行实施严厉的法律，给这个城市的自由划上句点。

就在几天前，四名年轻人因在社交媒体上呼吁香港独立被以煽动分裂国家罪被逮捕。隔天北京便上演了一出最离谱的政治清洗，取消了多名民主人士香港立法会参选资格，理由是他们反对《港区国安法》。显然，中国正在对香港仅存的自治支柱发起了奥威尔式的攻击。

欧盟与各界须齐心协力

欧洲最近对华政策的重新调整表明，在北京的政治、军事和经济影响力不断增加以及对自由的侵犯之际，欧洲开始寻求一种更有原则性的做法。

欧洲议会今年6月通过了一项决议，用马格尼茨基法案对涉及侵犯人权或有腐败行为的个人，以及在香港侵害人权的官员进行制裁，这是一个标志性的行动。

近日，日本议员跨党派成立了"日本议会对华政策联盟"，敦促政府重新评估对华政策，考虑用制裁来阻止中国的暴行。

越来越多的欧洲国家和亚洲民主国家采取具体行动，面对中国的强横主张，国际社会正在觉醒。只有通过各国的协调行动以及制裁，西方民主国家才有足够的力量来对抗中国的经济实力（北京经常打出经济牌），让中国重新考虑其专制统治的代价。

现在是时候了，是世界告别过去的绥靖政策，用全新的全球战略来捍卫我们的价值观打击暴政的时候了。

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