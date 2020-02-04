客座评论：和中国团结起来！

（德国之声中文网）在中国，新冠病毒夺走了越来越多的生命。首先爆发疫情的武汉每天都新增感染者。政府用10天打造的一所可容纳1000位病人的医院现已投入使用。第二所设有1500张病床的医院也将很快交付。而医生和医务人员已经筋疲力尽，口罩及其它医疗物资也消耗殆尽。该国处于紧急状态：很多人被隔离，大中小学关门。中国现在需要国际支持与团结。

但是，在美国和其它地方，情况却恰恰相反：无论网络上还是大街上，针对东亚面孔者的种族主义侮辱越来也多。这些推文美国总统特朗普也看到了。而正是他那些贬低其他肤色的人以及妇女的言论让许多支持者受到鼓舞，也同样公开地、毫无廉耻地煽动极为肮脏的针对他人的仇恨。在纽约一列地铁上，一名男子大声跟同伴说，中国人吃老鼠，所以染上了病毒，然后又说非洲人也有类似习惯。

在这个与中国进行经济和政治对抗的年代里，我们更应该记住，我们现在谈论的是遭受严重疫情的人们。武汉人需要人类的同情心。当我们要求中国遵守国际准则时，我们指的只是建立于规则下的贸易吗？我们衡量中国的价值难道只是看重它是一个我们销售商品的市场？我们常常说"我们的价值观"，难道同情心就不在其中吗？

评论作者Alexander Görlach

难道我们要用中共领导人对待自己的人民和邻国的方式来对待中国人？中国欺负比邻的台湾，不让它加入世卫组织，尽管那里已经有人被武汉来的游客传染。一名中国人披露给《纽约时报》的数百页资料显示，习近平主席和他的权贵阶层对新疆人毫无怜悯之心。多达一百万信仰穆斯林的维族人被关教育营，为的是让他们脱离自己的宗教和文化。我们难道也要像中共领导人对维族人那样毫无同情心吗？还是该对在武汉死去的人们报以最深切的人道关怀？

我希望我们能做到后者。在德国，右翼党派和运动的支持者在城市的广场上叫嚣淹死在地中海里的难民越多越好。在这样一个时代里，呼吁以团结精神对待中国人不容易。民族沙文主义在世界上很多地方重新流行。受到这一病毒侵害的人们有变得麻木不仁的危险。现在，那些不赞同这种黑暗世界观的人应该站出来对武汉和中国人给予团结和支持。

Alexander Görlach是英国剑桥大学地区与国际问题研究所高级研究员。他拥有比较宗教和语言学博士学位。2014年至2017年期间是哈佛大学访问学者，2017年至2018年是台湾国立大学和香港城市大学访问学者。

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