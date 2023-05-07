客座评论：向西转的中共外交

（德国之声中文网）前段时间，北京的外交界兴奋了好一阵子，可是好景不长，没过几天，本来跟由马克龙起头的跟欧洲的热闹气氛没想到却被撒野的卢沙野搅浑了。至于轰动一阵子的用人民币替代美元或者是人民币国际化的努力，其实也并非那么容易和顺利。而东亚和南海的形势也变得对北京愈加恶劣。 日本跟韩国的和解，不仅增强了他们对付朝鲜的力量，也使得中共感到不安。 因为正是这样，美日韩的军事联盟才更完善，而这并不有利于中南海对东亚的设计，尤其是对今后台湾的行动计划。

另一方面，中共用惯用的灰色地带的方式，强迫周边邻国接受南中国海是中国内海的主张，没想到现在却偏偏碰上了菲律宾的小马科斯总统不服，并决定跟美国、澳大利亚等国合作，维护自己的海洋主权。于是，中菲关系从此走上不回之路。很难想象，在菲美共同巡逻的情况下，中方今后在南中国海还能像以前那样行事。

在台湾问题上，面对着美国对台海战事的防范，同时也面对着台湾军事力量的增强，中国已决定进一步至少在台湾明年大选前要使尽各种非武力的手段，把台湾“俘虏”过来。 当然，中共自己也明白，这里成功的可能性并不大。

总之，东亚、南海、台海的局势的发展，远不是像北京原来设计那样。在备受挫折的情况下，习近平领导下的外交部并不气馁，他们把目光转向了中亚和西亚。这样，才出现了中共邀请中亚各国领袖到西安参加中国—中亚峰会的议程等似乎是又一波的外交热潮。

东方不亮西方亮？

更值得关注的是，中国与巴基斯坦和阿富汗塔利班政府的外交部长在上周六在伊斯兰堡举行了三方会谈，三方已经同意将 "一带一路 "倡议中的中巴经济走廊扩展到阿富汗。

巴基斯坦外交部在一份声明中说，中国外交部长秦刚和他的巴基斯坦同行比拉瓦尔-布托-扎尔达里承诺就阿富汗的重建进程开展合作，包括将中巴经济走廊带到阿富汗。

应该说，把中巴经济走廊延申到阿富汗，是个已经讲了有几年的老课题了。 但一直没有实质性进展。而自最近开始，北京似乎显得更积极起来。

那么，中国为什么热衷于回过头来啃这块难啃的骨头呢？

理由之一，就是上述习近平在东亚和南海等地区的挫折。 理由之二：一带一路是习近平自以为可以成功、应该成功的杰作。至于中巴经济走廊更是他执政依赖的一个标志项目。作为几乎患有自然资源饥饿症的中国， 对开采阿富汗的矿产资源更有着极大的兴趣。

自2002年以来，中国公司一直在巴基斯坦的俾路支省从事采矿项目，这让北京尝到甜头。于是便希望将在俾路支省获得的经验用于阿富汗和中亚国家，计划在这些国家开展类似的矿产开采项目。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 旧衣变新装 虽然没有规定女性要穿布卡（Burka），但很多人害怕遇到麻烦，还是穿上了这种蒙面罩袍。市场上卖的旧衣服很多。许多逃亡者把大部分家当留下了，现在被拿来出售。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 除了洋葱，还是洋葱 一名男子在喀布尔街头摆摊卖水果蔬菜，但除了洋葱几乎没有其他东西。顾客主要是路过的司机。他的愿望是，一天下来能带着足够的收入回家。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 武装巡逻 喀布尔老城的市场上人来人往，也少不了武装塔利班战士的身影。他们查看街道上的一切，但凡发现不符合他们认为的风化和规矩的现象，就会予以干涉。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 美女被消失 阿富汗妇女所处的境况尤其不妙。塔利班上台后，经过长期奋斗争取来的女性权益危在旦夕。喀布尔一家美容院外的广告招贴画上，模特的脸部被遮盖起来。在许多地方，展示女性的图片已被涂抹、粉刷，消失匿迹。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 上学的女孩 这些女孩现在还能上学。在塔利班政府统治下，这种景像还能持续多久，还是个未知数。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 板球明星 一群小伙子在喀布尔的Chaman-e-Hozari公园打板球，让自己从艰苦的日常生活中放松一下。板球在阿富汗是最受欢迎的体育项目之一。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 等待工作 这些打零工的人坐在街头等待雇主。他们现在的生活尤其不容易，因为他们以往的手艺和活计现在无人问津。要等到情况好起来，可能还有很长一段时间。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 周五的礼拜 一个阿富汗女孩坐在一群做礼拜的男人旁边，靠擦皮鞋挣些钱。对许多穆斯林来说周五是一星期里最重要的一天，男人们必须到清真寺做礼拜。病人、孩子、旅客、囚犯和受迫害的人除外。妇女可以自愿参加。

塔利班统治下阿富汗人的新生活 塔利班也开心 阿富汗民众还在试着适应新的日常生活，而塔利班成员一再被看到在享受生活乐趣。图为一群武装战士在喀布尔郊外的一个水库里乘船兜风。 作者: Julie Huehnken



诱力与现实

获取自然资源固然是中国的所谓“一带一路”的动力之一。2023年1月，阿富汗政府与中国石油天然气集团公司的子公司签署了其第一个来自阿姆河流域北部的全球石油生产合同。2023年4月，阿富汗矿业和石油部表示，一家中国公司表示有兴趣在该国的锂矿中投资100亿美元。

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但北京心里明白，阿富汗毕竟是一个治理上失败的国家（failed state）。中国公民在那里的人身安全并非能得到保证。 还曾记得， 去年12月12日，喀布尔市中心一家中国外交官经常光顾的中国人拥有的酒店遭到武装袭击，造成至少3名袭击者死亡，21人受伤，其中包括两名外国人。在袭击发生的前一天，中国政府要求塔利班政府注意中国驻喀布尔大使馆的安全。袭击发生后，中国发布了一个警告，要求其在阿富汗的国民离开该国。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

喀布尔陷落之后：恐惧、惊魂、逃亡 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。 作者: Christian Walz



鉴于那里获得的利润可能很高，尽管风险也很高，北京还是不放弃继续尝试。于是，这次跟塔利班临时政府的外交部长会谈，再次敦促该政府加强反恐，对象包括巴基斯坦塔利班运动、东伊运在内。而塔利班政府这次也难得公开许下诺言，积极反恐。对中共来说，如果塔利班政府能成功制止这些组织的活动，中国的新疆地区就会更“太平”，而今后在阿富汗的中国人才有安全保障。

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其实，在获得阿方的许诺时，北京心里明白，即便在号称“巴铁”的巴基斯坦，也无法解决其中国人的安全问题，更不用说阿富汗。而且，不仅是所谓的恐怖主义将是中共投资的一块心病，中方不顾社会效应的投资方式，造成当地民众大规模的维权运动，也是必然的事。去年，一场巴基斯坦群众维权运动震撼港口城市瓜达尔。瓜达尔的当地社区一直在抗议他们被排除在瓜达尔及其周围的发展项目的利益之外。难道中共能保证在阿富汗今后不出现这种抗议？

“大撒币”的时代已过

理论上来说，连接从喀布尔到中巴经济走廊的铁路和公路，因为距离不长，可行性不是太大问题。但即便如此，资金依然是个难题。中国的一带一路项目的“大撒币”已经撒了一兆多美元，而现在中国的经济正是收裤带的时候，所以这些项目的钱怎么来还是个问题，更不用说，在阿富汗境内通往被中国看中的矿场的公路和铁路也需要建起来，况且，强化安全措施，也需要一笔资金。当然，威权主义的中国，花钱是不用考虑纳税人的利益的。

同时，为了解决资金问题，中国会更积极地在国际上努力说服有关各方，解冻阿富汗的海外金融资产。 因为担心这些资金会被用于恐怖活动，所以阿富汗的海外金融资产被阻止进入并在海外持有。

但即便资金问题解决了，中国惯有的腐败、贿赂、暗箱操作之风也必然会随之而来。这在巴基斯坦的不少项目中已有验证。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 喀布尔机场发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。爆炸造成170名阿富汗平民丧生，13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 他们在战争的最后一刻阵亡 13名在炸弹袭击中身亡的美国士兵遗骸被运回故乡。这场战争开始时塔利班在台上，结束时塔利班回到台上，人们不禁发问，这场战争的意义何在？

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 阿富汗总统加尼已逃亡境外 8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 大逃亡 总统逃亡，政府离散，许多阿富汗人心中只剩下一个念想：逃吧！成千上百的他们涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

一年前，阿富汗战争结束塔利班重返政权 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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