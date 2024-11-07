客座评论：台湾能相信“商人”特朗普吗？

特朗普强势重回白宫，他的对台政策也成为美中接续互动的焦点。DW中文客座评论员林冠瑜回顾从特朗普上次执政，到这次竞选期间的对台评論，全球局势变化下的两岸关系，说明为何台湾人面对特朗普再次成为美国总统，心情七上八下。

特朗普再度当选，台湾总统赖清德在X平台以英语推文祝贺，并称有信心台美伙伴关系会继续扮演区域稳定基础。台湾总统府另表示赖清德并无寻求通话致贺安排。 图像来源: JIM WATSON/AFP/Getty Images

（德国之声中文网）美国大选，用一句台湾话来说虽是“别人在吃米粉，你在喊烧”，但美国政局变化攸关台海稳定，因此美国选情令台湾人格外关心。

许多台湾人对特朗普似乎有著特殊情感，尤其在特朗普第一次当选时，蔡英文第一时间致电，“热线你和我”长达十多分钟，而后特朗普又开启美中贸易战，揭开美中对抗时代的序幕。他的幕僚如蓬佩奥（Mike Pompeo）、班农（Steve Bannon）等人对台友好的种种态度，都让他在台湾累积了一定粉丝数量。

另一方面，面对特朗普第二次执政，台湾人却难免心情复杂。盡管特朗普执政时期似乎开启台美关系的“黄金时代”，但他在商言商的利益主义倾向，以及不按牌理出牌的高度不可预测性，所带来的高风险仍让不少台湾人不得不思考「避险”问题。

这次大选，台湾人对于特朗普或卡玛拉·哈里斯，似乎没有特別的主流偏好。如今选举结果大势底定，特朗普重返白宫，台湾人也忐忑揣测美国对台政策的下一步。

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2018年特朗普开打美中贸易战，掀开自尼克松对中国递出橄榄枝以后，半世纪以来美中關係巨变的新页。在特朗普之前的历任美国政府，一直到柯林顿、奥巴马执政时代，都希望透过协助中国开放、藉由让中国加入世界来改变中国。

但事实证明，这样的努力不切实际，尤其从习近平上台以后，中国以“东升西降”取代了“韬光养晦”，这让美国不得不重新思考对中国战略，这是大势所趋。

话虽如此，美中对抗很大程度上仍是“英雄造时势”的结果。特朗普以他特殊的人格特质与非典型的思维逻辑，让美国加速偏离半世纪以来对中政策的常轨。

政治理念与价值并非特朗普的优先考量，商人本位的利益主义才是他的终极关怀，他选择以高关税“惩罚”中国，以具体利益价值重新检讨美国所有的对外关系，可说是後冷戰以来美国政坛前所未见。我们难以想像，若2020年当选的是希拉里，或是共和党其它政治人物，美中贸易战是否仍有可能发生？

DW客座评论员林冠瑜指出，特朗普在商言商，以利益为出发点来评估政策。图为2020年11月时任美国总统的特朗普。（资料照） 图像来源: Douliery Olivier/abaca/picture alliance

2017年，特朗普政府将台湾作为牵制中国的杠杆，推出一系列对台友好政策，将美国传统的“一中政策”转变为“台湾关系法、美中三公报、对台六项保证”，让中国在应付美中贸易战的同时，也为了台海问题疲于奔命。

4年后拜登接任时，盡管多有议论他会在多大程度上延续特朗普政策，但事实证明，拜登政府非但没有改弦易辙，更进一步从“战略模糊”走向“战略清晰”，这一方面当然也是时势所趋。

2018年习近平修宪取消国家领导人任期限制，从集体领导走向强人政治；2020年新冠疫情升温，全世界将中国隐匿疫情视为祸源；2022年普京进攻乌克兰，企图改变欧洲地缘政治平衡，这些都是驱动美国印太战略蜕变的因素。

作为美中对抗格局的缔造者，特朗普在第二任竞选期间提到台湾时，却多次质疑保卫台湾的必要性。

今年6月特朗普接受彭博专访时，提到“台湾从我们手上拿走芯片生意”，又将美台关系比作保险公司，认为“台湾应为美国防卫付费”。10月接受podcast专访时，他再次提到“台湾与芯片”，并重申他认为“暴徒都会要求给钱才有保护”，但“包括现在有芯片但又需要美国保护的台湾”却毋须付费。

凡提台湾必提芯片，简直就是“输了芯片，赢了世界又如何”的偏执。对许多台湾川粉而言，毋宁是一记出人意表的当头棒喝。

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但特朗普并没有改变，他始终维持一贯在商言商的逻辑，坚持“美国优先”，坚持贸易保护主义。身为“关税控”，特朗普在podcast进一步说到，他认为应该对芯片和电子产品如iPhone提高关税，可迫使这些公司到美国建厂，直接提供就业机会给美国，而不是如“其它愚蠢政客”，傻傻给钱补助建厂。

提到乌克兰、NATO，特朗普也秉持同样的思维逻辑，美国能够获得什么利益？与全世界其他国家类似，台湾必须面对的现实是，对特朗普而言，台湾其实并不特别。

国际主流的眼中，台海维持现状无异就是全球利益所在。《纽约时报》在今年中华民国国庆隔日发表〈台海“牵一发而动全身”：地缘政治冲击下的全球贸易〉，从现实面，提醒国际社会重视台湾现状：世界目前有1/5的全球贸易航道依赖台湾海峡，2022年统计将近2.5兆的货品在此航行，任何涉及军事与更高张力的政治紧张，都将使得航运改道，增加无可计数的成本。

现在，这场赛局里的博弈者多了一项新任务：必须说服特朗普，这也符合他心目中的美国利益。

特朗普的商人性格，凡事可交易、可谈判，利益主义为导向的国家治理风格，才是他万变中的不变。台湾在琢磨特朗普第二个任期执政的政策方向时，不应忘记特朗普仍是特朗普，过去蔡英文政府也领教过他的川式风格；而台湾作为受惠者，在现阶段美中对抗格局巩固的态势下，除了站稳“民主政营 vs. 极权阵营”的立场，侈言理念价值显然是不够的。台湾必须保持更大的战略弹性，持续摸索特朗普政府核心利益所在，这将会是赖清德政府未来四年最大的挑战。

林冠瑜是1986年出生的台湾媒体人，做过出版和新闻编辑，以及主持过广播每日晨间新闻，现在斜杠podcast主持人与没有下班时间的二女之母。

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