 客座评论：台湾的下一步 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2020

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时政风云

客座评论：台湾的下一步

在蔡英文成功连任后，台湾民众应该冷静思考，在两岸问题上下一步何去何从。时政评论员邓聿文认为，台湾人在迈出法理独立这一步前，务必要三思，而不是幻想对方的善意。

Taiwan Präsidentschaftswahl 2020 | Tsai Ing-wen (Getty Images/C. Court)

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在月活跃用户据称高达4.65亿的新浪微博上，台湾总统蔡英文再次当选连任似乎完全不是一个网民愿意或敢于发表意见的焦点话题。而环球时报总编胡锡进在微博上谈「武统选项」的言论，更多地引发的是嘲讽、质疑和批评。 (13.01.2020)

对于蔡英文高票当选连任，德语媒体纷纷发表文章分析其中原因以及影响。《法兰克福汇报》认为，这次选举之后，对所有各方来说，最合适的可能还是维持现状。《南德意志报》指出，蔡英文总统的胜利也是北京政府的失败。《新苏黎世报》认为，蔡英文令人信服地扮演了民主捍卫者的角色。 (13.01.2020)

台灣大選塵埃落定，蔡英文和民進黨再度完全執政，但種種隱憂未散。選舉結果如何左右兩岸博奕和台灣政治生態？德國之聲專訪了兩位台灣議題專家，展望未來局勢的危與機。 (12.01.2020)

（德国之声中文网）对台湾来说，两岸关系似乎只有两条路可走，一是维持现状，改善两岸关系，至少是稳定两岸关系，不使它进一步变坏；二是台湾和对岸不断撕裂，双方关系越来越差，台湾铤而走险，从目前的事实独立走向法理独立，引爆两岸可能的武力冲突。蔡英文选胜，逻辑上表明台湾的主流民意，尤其新生代的年轻人是选择台湾建国，走法理独立的。但在走这条路之前，请务必三思。

我不是反对台湾独立，如果台湾2300万人民决意要独立，把目前有名无实的中华民国这块遮羞布抛弃，为此义无反顾，且愿意承受不管什么样的代价，那我也支持。然而问题显然不这么简单。若说800多万选民投票支持蔡总统代表追求独立的力量，600多万支持韩国瑜和宋楚瑜的选民是否就意味着不独？关键问题不在于此，而是这些追求独立的民众是否想好了准备承受多大的代价？以及最后成功的可能性有多高？

蔡英文赢得总统选举后，中国互联网这几天主张武统的声音迅速升高，《环球时报》的胡锡进为此还专门写了一个长微博谈武统问题。台湾民众可能对此不屑一顾，认为也就吓唬吓唬，过过嘴瘾而已。在他们看来，习近平麻烦缠身，又是香港抗议，又是美国贸易战，国内经济不好，党内虎视眈眈，人民不满加剧，而台湾得到美国日本以及其他西方国家支持，现在正是宣布法理独立的好时机，中国若武力犯台，美国会保护台湾。因此，习近平必不敢出兵攻打台湾。

Infografik Taiwan Wahl Ergebnis 2020 CHI

我知道认为中国不敢武力犯台的看法不但在台湾，在中国内部也很有市场。我也希望如此，然而事情总要往最坏里想。如果把台湾法理独立的希望建立在中国不敢使用武力的基础上，说轻了是轻率，说重了是对2300万台湾人民的生命不负责，是非常危险的。先不论美国在中国武统台湾时是否会出兵保卫台湾。川普做总统和许多国家开打贸易战，看起来的确比之前的很多总统够强硬，然而，对朝鲜、委内瑞拉、伊朗等几个流氓国家，美国一直磨磨蹭蹭该不该打。和中国这样的对手武力较量，打一场全面战，相信美国总统的决心不是那么容易下的。故而，即便美国愿意为保卫台湾和中国而战，到什么程度也难说。

另外，也不要先念地以为有美国保护，在台湾宣布独立后中国就不敢武力犯台，否则共产党就得下台。尽管中国在79年和越南打过一仗后，解放军就没再在战场上练过手，有理由怀疑其真实战力，但中共毕竟是军事起家，靠武力夺取中国的，并且曾经在朝鲜和越南战场上和美军交过手。而现在战争也更多比的武器，不再是过去的拼人力。解放军这些年针对美国可能的干涉，开发了很多相应的武器。还有，就像台湾独立有强大民意支持一样，中共武统也有强大民意，千万别认为民众对武统的支持是中国官方有意刺激起来的，是虚假民意。在武统问题上，这一点都不虚假，相反，民间比官方更着急。

当然，中共武力攻打民主台湾，有可能失败从而导致自身垮台，这个风险中共在作决策时会考量，但如果它不敢出兵而由着台湾独立，同样有可能导致政权垮台。这个风险它也必须考量。在两个风险间，出兵的可能性还是最大，毕竟打还有胜的一半，且厉兵秣马了这么多年，又在近海作战，胜的可能性从概率来说是有的。

Xi Jinping Rede Taiwan (Reuters/M. Schiefelbein)

统一台湾? "这个历史诱惑对习近平太大了!"

 

习近平有一个B计划?

我相信习近平有一个武统台湾的B计划，它包含两方面的内容：一是按照当前中国的发展速度，在国力特别是军力有大幅提高，和美军的战力差距缩小后，在国际战略环境合适的时候，用武力统一台湾。我认为这个时间点会在未来7-8年内。习是一个不甘心平庸之人，他是要想给中共和中国留下一点遗产的，而且凭着中国当下的实力，他内心是有超越毛的历史地位的想法的。什么样的遗产能够超越毛？当然是台湾。统一台湾，他就是再造中国之父。这个历史诱惑对习近平太大了，他会欲罢不能。因此，如果台湾法理独立，正好为他送上这个机遇。

另一可能是中国和美国的关系全面搞坏，美国倾全国之力围堵中国，中国在政治、经济、科技、教育、文化等各方面受到美国压制，两国正式脱钩，在这种情况下，原来担心武力犯台会引起美国干预，导致中国发展全面受阻，也就不用再担心了，因为武统台湾的后果和这差不多。习近平和中共会努力避免此种最坏情况的出现，至少现阶段是这样，可以从这个角度去理解中美达成贸易谈判第一阶段协议。但万一情形往这方面恶化，不排除习近平冒险一搏，出兵攻打台湾（当然会找一个借口）。

故未来几年两岸会进入高风险时期，好在蔡英文虽以高票蝉联总统，但她明白急独对台湾民众所蕴含的危险性，不大可能公开推进法理台独。只要台湾在这点上不公开刺激对岸，情形就不至于失控。我担心的是台湾民众在这个问题上缺乏耐心，或者有台湾政客借民众的独立诉求煽动民粹情绪，逼对方摊牌。台海之战一旦打起，很难控制在小规模的范围内，必然是大打，恶战，台湾即使最后赢得独立，也要问问这个过程是不是代价太高，是不是本可避免。

政策选择必须建立在最坏假设的基础上，而不是幻想对方的善意。希望台湾能够迈出正确的下一步，有一个光明未来，让台湾的自由民主之光照耀中国。

 

本文作者是政治评论员，独立学者，"中国战略分析"智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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