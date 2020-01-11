客座评论：台湾的下一步

（德国之声中文网）对台湾来说，两岸关系似乎只有两条路可走，一是维持现状，改善两岸关系，至少是稳定两岸关系，不使它进一步变坏；二是台湾和对岸不断撕裂，双方关系越来越差，台湾铤而走险，从目前的事实独立走向法理独立，引爆两岸可能的武力冲突。蔡英文选胜，逻辑上表明台湾的主流民意，尤其新生代的年轻人是选择台湾建国，走法理独立的。但在走这条路之前，请务必三思。

我不是反对台湾独立，如果台湾2300万人民决意要独立，把目前有名无实的中华民国这块遮羞布抛弃，为此义无反顾，且愿意承受不管什么样的代价，那我也支持。然而问题显然不这么简单。若说800多万选民投票支持蔡总统代表追求独立的力量，600多万支持韩国瑜和宋楚瑜的选民是否就意味着不独？关键问题不在于此，而是这些追求独立的民众是否想好了准备承受多大的代价？以及最后成功的可能性有多高？

蔡英文赢得总统选举后，中国互联网这几天主张武统的声音迅速升高，《环球时报》的胡锡进为此还专门写了一个长微博谈武统问题。台湾民众可能对此不屑一顾，认为也就吓唬吓唬，过过嘴瘾而已。在他们看来，习近平麻烦缠身，又是香港抗议，又是美国贸易战，国内经济不好，党内虎视眈眈，人民不满加剧，而台湾得到美国日本以及其他西方国家支持，现在正是宣布法理独立的好时机，中国若武力犯台，美国会保护台湾。因此，习近平必不敢出兵攻打台湾。

我知道认为中国不敢武力犯台的看法不但在台湾，在中国内部也很有市场。我也希望如此，然而事情总要往最坏里想。如果把台湾法理独立的希望建立在中国不敢使用武力的基础上，说轻了是轻率，说重了是对2300万台湾人民的生命不负责，是非常危险的。先不论美国在中国武统台湾时是否会出兵保卫台湾。川普做总统和许多国家开打贸易战，看起来的确比之前的很多总统够强硬，然而，对朝鲜、委内瑞拉、伊朗等几个流氓国家，美国一直磨磨蹭蹭该不该打。和中国这样的对手武力较量，打一场全面战，相信美国总统的决心不是那么容易下的。故而，即便美国愿意为保卫台湾和中国而战，到什么程度也难说。

另外，也不要先念地以为有美国保护，在台湾宣布独立后中国就不敢武力犯台，否则共产党就得下台。尽管中国在79年和越南打过一仗后，解放军就没再在战场上练过手，有理由怀疑其真实战力，但中共毕竟是军事起家，靠武力夺取中国的，并且曾经在朝鲜和越南战场上和美军交过手。而现在战争也更多比的武器，不再是过去的拼人力。解放军这些年针对美国可能的干涉，开发了很多相应的武器。还有，就像台湾独立有强大民意支持一样，中共武统也有强大民意，千万别认为民众对武统的支持是中国官方有意刺激起来的，是虚假民意。在武统问题上，这一点都不虚假，相反，民间比官方更着急。

当然，中共武力攻打民主台湾，有可能失败从而导致自身垮台，这个风险中共在作决策时会考量，但如果它不敢出兵而由着台湾独立，同样有可能导致政权垮台。这个风险它也必须考量。在两个风险间，出兵的可能性还是最大，毕竟打还有胜的一半，且厉兵秣马了这么多年，又在近海作战，胜的可能性从概率来说是有的。

习近平有一个B计划?

我相信习近平有一个武统台湾的B计划，它包含两方面的内容：一是按照当前中国的发展速度，在国力特别是军力有大幅提高，和美军的战力差距缩小后，在国际战略环境合适的时候，用武力统一台湾。我认为这个时间点会在未来7-8年内。习是一个不甘心平庸之人，他是要想给中共和中国留下一点遗产的，而且凭着中国当下的实力，他内心是有超越毛的历史地位的想法的。什么样的遗产能够超越毛？当然是台湾。统一台湾，他就是再造中国之父。这个历史诱惑对习近平太大了，他会欲罢不能。因此，如果台湾法理独立，正好为他送上这个机遇。

另一可能是中国和美国的关系全面搞坏，美国倾全国之力围堵中国，中国在政治、经济、科技、教育、文化等各方面受到美国压制，两国正式脱钩，在这种情况下，原来担心武力犯台会引起美国干预，导致中国发展全面受阻，也就不用再担心了，因为武统台湾的后果和这差不多。习近平和中共会努力避免此种最坏情况的出现，至少现阶段是这样，可以从这个角度去理解中美达成贸易谈判第一阶段协议。但万一情形往这方面恶化，不排除习近平冒险一搏，出兵攻打台湾（当然会找一个借口）。

故未来几年两岸会进入高风险时期，好在蔡英文虽以高票蝉联总统，但她明白急独对台湾民众所蕴含的危险性，不大可能公开推进法理台独。只要台湾在这点上不公开刺激对岸，情形就不至于失控。我担心的是台湾民众在这个问题上缺乏耐心，或者有台湾政客借民众的独立诉求煽动民粹情绪，逼对方摊牌。台海之战一旦打起，很难控制在小规模的范围内，必然是大打，恶战，台湾即使最后赢得独立，也要问问这个过程是不是代价太高，是不是本可避免。

政策选择必须建立在最坏假设的基础上，而不是幻想对方的善意。希望台湾能够迈出正确的下一步，有一个光明未来，让台湾的自由民主之光照耀中国。

本文作者是政治评论员，独立学者，"中国战略分析"智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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