客座评论：台湾变得和香港愈来愈像

时隔十年，台湾人再度集结于立法院外展开大规模抗争。在各种论述与主张之中，许多人把台湾跟香港类比，高呼“不要让台湾变成香港”。究竟港台之间有哪些相似之处？

5月21日晚上，民团统计约有3万人齐聚台湾立法院外，抗议国会强推法案。 图像来源: YASUYOSHI CHIBA/AFP

（德国之声中文网）台湾立法院外再现人潮，3万人包围立院，抗议立法院的蓝白两党黑箱作业。人群互相打气加油，曹兴诚也有到现场，他喊一句“不要让台湾变香港”，看得我这个香港人感慨万千。

之前香港和台湾的政治对比，还停留在“今日香港，明日台湾”，只是一个预言提示；今天直接成为一个反面教材，“不要变香港”！这和当年香港人高呼“这里是香港，不是中国大陆”，有同样的悲壮。

曹兴诚说“不要让台湾变香港”，那到底，“香港”代表了甚么？香港今天变得如何？台湾，和香港在目前的情况下，已经有几分相似呢？

很不幸，台湾真的长得和香港愈来愈像。

民进党在立法院透过例如散会动议等方式，试图阻拦蓝白两党强行通过法案；不停点名举手把每会议尽量拖到散会时间。这种场景，香港人完全有感有共鸣，因为香港的立法会生态一直就是如此畸型，泛民在精心设计的选举框架下永远只能占少数，建制派常常凭点票数的霸道优势，强行通过有损民益利益的法案。

最有名便是2012年的立法会《递补机制》，总期拉布了三个星期仍然无法表决。这些利用议事规则拖慢表决程序的做法，实际就是反映议会势力生态失衡时的一种无奈制约。其实是七伤拳，两败俱伤，根源还是政体。

这次台湾的立法院乱局也是如此，蓝白利用联合票数优势，强行表决，应验了那句“少数服从多数”，却没有“多数尊重少数”。

台湾比香港幸运的是，香港当年是选举制度设计畸型，功能组别的存在和比例代表制的框架，令总票点占大部分的泛民，在议事堂只有不合比例的议席分布，从而产生矛盾；台湾的选举生态没有这种设计缺憾，反而因为个别政治人物的取态，好好的政治商议空间变成垄断。难道真的希望在议事生态上变成香港，数够票便硬闯，视民意如无物？

另一个和香港变得相像，便是个别政治人物的“华丽转身”。台湾的战神黄国昌，本来是在太阳花学运崛起，反对黑箱操作而闻名，法学战神，改革清流。但今次立法院之乱，民众却发现“今日的我打倒昨日的我”，昔日反黑箱、今天自己就是黑箱。据说这也是激起民众上街的原因，因为人设崩坏，市民和算政治帐。

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这种华丽转身，香港有成堆的人选，但和黄国昌较相近的就是汤家骅。2003年，香港政府要推动《23条》立法，香港司法界强烈抗议，几个大状成立了“23条关注组”，带出一股风潮。后来关注组成员再转型组建“公民党”，一度成为立法会第三大党，举足轻重。其中一位创党元老便是汤家骅大状。

但今天，汤家骅已经变成行政会议成员，加入政府建制，而且在近期，香港终于要立23条的时候，他忘记了当年的反对立场，大力拍手叫好，一个反23条起家的人便成23条的狂热粉丝。这种转变，是否和黄国昌的转身非常相似？

但要留意的是，这种政治人物的突然转变，并非单纯个人的理念或选择，而是背后有中共的势力兴风作浪。汤家骅明显是受到北京的关顾祝福，毅然打倒自己，所以这种改变不是个人的问题，是政治环境生态改变的问题。那么台湾那位战神的转变，是否也有同样的政治因素影响？有待观察。

这样一个比较，或许台湾民众会更容易理解，甚么叫做，“台湾不要变香港”。

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曾志豪是香港媒体人，曾任职香港电台，担任时事讽刺节目《头条新闻》主持人。目前旅居台湾。

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