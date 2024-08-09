客座评论：台湾人会不会帮中国选手加油？

本届巴黎奥运，台湾人不若前届东奥几近零时差锁定，但对台湾选手赛事的激情不减，特别是在羽球男子双打连霸夺金后到达高峰。DW中文网客座评论员林冠瑜分析，奥运是台湾国家认同想像的盛事，并对社群上一片“松弛感”有不同的解读方式。

台湾的政府拒绝北京宣称的主权，但国际奥委会规定禁止展示包含政治信息或支持未有参加奥运的国家的旗帜或标志。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

（德国之声中文网）网络上多数台湾网友都有相应默契：台湾选手绝对第一。一旦遭遇台湾与中国对决，毋庸置疑为台湾选手加油；若是中国队与日本队，则是熟悉的日本优先；中国队与其他国家，呃，那就其他国家先加油起来，不然我们就安静的看比赛吧！

这种心情出于中国对台湾的政治并吞野心持续，还有奥运赛场上的国际现实。由于奥会规定非参赛国不可带国旗入场，中华民国国旗无法出现在奥运会场，有把国旗画在脸上的观众也必须抹去才能入场支持，甚至这次羽球男双赛事上，各家外媒都捕捉到台湾留学生所持的台湾地图海报，仅仅一张手作的台湾地图，也被疑似中国男子抢夺破坏的画面。

当羽球男双颁奖场上响起中华民国《国旗歌》旋律，镜头照映著李洋、王齐麟两人好似默唱，隔著电视萤幕耳尖的观众也听见现场的齐唱。在网络上，一片感动之余，后知后觉才想起：奥运场上连国旗都不给带的台湾人，金牌播放哪来的《国旗歌》？

在奥运会场上，台湾叫做“中华台北”，这个名称起因于1971年的中国代表权争议，但以此参加奥运的名称问题，则肇因1976年当时国民党政府不满以“台湾”名义出赛最后折衷的结果。2018年台湾举行了“东京奥运正名运动”公投，希望以“台湾”为名参与奥运，最后在体育界担忧台湾选手可能因此无法参赛，最后以100万票之差无法通过。

从2000年政党轮替后，台湾人的国族认同至今仍在形塑与变化，以“中华台北”参加奥运即便是个国际政治现实考量下不得不然的结果，但却呈现了台湾在政治分歧下步履蹒跚却又不断向前的处境。凡“中华台北”的出现，仍然呈现了既无奈却又期待的复杂心情，也使每次的奥运都成为了台湾人重新思考自己是谁的时刻。

地图找不到的“中华台北” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

社群上的“松弛感”

“政治归政治、体育归体育”曾经是台湾分裂政治意识形态下，其中一方的习用句法。然而，假装政治不存在绝对是最好的政治宣传，如今多数人都同意这句话背后的潜台词是“我们不要惹中国”，台湾人不再是威权时期“我口不能说我心”的样貌，如今走到社群当道的时代，找到一个舒适安放政治意识的园地，不分国家。

社群时代分众化，流量王道下不可或缺的幕后花絮、迷因，或许都是两岸在政治之外的日常。我对中国流行用语“松弛感”没什么台湾社会体悟，本来不太想用，但“松弛”，说得是紧张的对立面，若无紧，何来松？面对政治高压，全红婵脚下那双被外界称为“广式松弛感”的丑鱼拖鞋，或是王昶全场在笑什么？成就了社群时代另一种对政治紧绷的松弛场域。

基于好恶的加油顺位，除非独裁国家，没人可以对你政治审查！这次麟洋金牌战上中国对手王昶的高颜值，惊座网络；一路跟随中国天才跳水少女全红婵励志的个人故事，“我能欣赏中国选手吗？”成为一部份台湾观众彼此攻讦与内心稍嫌纠结的不适关卡。

可中国网民热爱日本滑冰好手羽生结弦也从来不是个问题，还有这几年牵扯日中台三方关系，渐渐黑化的日本前桌球国手福原爱，也都是同样的例子。体育与政治，可以有关系、也能没关系，你我皆能在不同渠道找到得以安放意识形态与好恶的园地便是好。至于我在赛事结束后第一时间搜寻微博，有中国网民光看萤幕就能抓药麟洋两人是“台独蛙”？正常发挥那就你对，你说1+1=3我也说你对！

台湾羽球双打组合王齐麟、李洋打败中国选手拿下巴黎奥运金牌，卫冕冠军，这是台湾在巴黎奥运的第一枚金牌，台湾民众在赛前替他们热情加油。 图像来源: Ann Wang/REUTERS

松弛，始终来自政治

奥运凝聚国族主义的意义，乍看之下在社群时代逐渐消失，然而在台湾，民主化与容许多元文化的历史脉络，也成为新世代台湾人在意的政治意识形态。像是中国网民对麟洋上颁奖台上男男牵手大惊小怪，台湾网友则是笑称其保守、少见多怪。又例如这次延烧世界，女子拳击项目的性别争议，台湾网友想对JK罗琳输赢的心情，可能更胜中国队，性别论述发展随著蔡英文时期推动同性婚姻合法的驱动，在台湾新世代的政治意识上，都成为国家认同的一环。

在截稿前，台湾队在巴黎奥运的得牌数落在一金五铜的数字上，纵使不如前届东京奥运成绩斐然，但台湾社会并不会把成败殊荣单纯归因给国家，选手们愿意为国家奋战的心情固然值得感动，但一日赛迷如我，更多心愿的是所有选手回到善待热爱运动的自己，这是一种松弛的心态吗？

台湾此次有很多过往没想过的项目取得史上佳绩，击剑、定向飞靶、拳击等，甚至台湾人陈柏均担任初登场奥运殿堂上的霹雳舞主席，这是属于台湾人历史脉络的奥运。四年一度，只是台湾人共同体形塑的短暂片刻而已，至于台湾人的民主马拉松，仍然持续跑著，不分日夜，持续跑著。

1980 年代以来，台湾以“中华台北”参加奥运，并以中华台北奥林匹克会旗为代表，图案是蓝天和白日，奥运五环位于五片圆形花瓣中。 图像来源: Kin Cheung/AP/picture alliance

林冠瑜是1986出生的台湾媒体人，做过出版和新闻编辑，以及主持过广播每日晨间新闻，现在斜杠podcast主持人与没有下班时间的二女之母。

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