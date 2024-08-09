客座评论：台湾人会不会帮中国选手加油？

（德国之声中文网）网络上多数台湾网友都有相应默契：台湾选手绝对第一。一旦遭遇台湾与中国对决，毋庸置疑为台湾选手加油；若是中国队与日本队，则是熟悉的日本优先；中国队与其他国家，呃，那就其他国家先加油起来，不然我们就安静的看比赛吧！
这种心情出于中国对台湾的政治并吞野心持续，还有奥运赛场上的国际现实。由于奥会规定非参赛国不可带国旗入场，中华民国国旗无法出现在奥运会场，有把国旗画在脸上的观众也必须抹去才能入场支持，甚至这次羽球男双赛事上，各家外媒都捕捉到台湾留学生所持的台湾地图海报，仅仅一张手作的台湾地图，也被疑似中国男子抢夺破坏的画面。
当羽球男双颁奖场上响起中华民国《国旗歌》旋律，镜头照映著李洋、王齐麟两人好似默唱，隔著电视萤幕耳尖的观众也听见现场的齐唱。在网络上，一片感动之余，后知后觉才想起：奥运场上连国旗都不给带的台湾人，金牌播放哪来的《国旗歌》？
在奥运会场上，台湾叫做“中华台北”，这个名称起因于1971年的中国代表权争议，但以此参加奥运的名称问题，则肇因1976年当时国民党政府不满以“台湾”名义出赛最后折衷的结果。2018年台湾举行了“东京奥运正名运动”公投，希望以“台湾”为名参与奥运，最后在体育界担忧台湾选手可能因此无法参赛，最后以100万票之差无法通过。
从2000年政党轮替后，台湾人的国族认同至今仍在形塑与变化，以“中华台北”参加奥运即便是个国际政治现实考量下不得不然的结果，但却呈现了台湾在政治分歧下步履蹒跚却又不断向前的处境。凡“中华台北”的出现，仍然呈现了既无奈却又期待的复杂心情，也使每次的奥运都成为了台湾人重新思考自己是谁的时刻。
社群上的“松弛感”
“政治归政治、体育归体育”曾经是台湾分裂政治意识形态下，其中一方的习用句法。然而，假装政治不存在绝对是最好的政治宣传，如今多数人都同意这句话背后的潜台词是“我们不要惹中国”，台湾人不再是威权时期“我口不能说我心”的样貌，如今走到社群当道的时代，找到一个舒适安放政治意识的园地，不分国家。
社群时代分众化，流量王道下不可或缺的幕后花絮、迷因，或许都是两岸在政治之外的日常。我对中国流行用语“松弛感”没什么台湾社会体悟，本来不太想用，但“松弛”，说得是紧张的对立面，若无紧，何来松？面对政治高压，全红婵脚下那双被外界称为“广式松弛感”的丑鱼拖鞋，或是王昶全场在笑什么？成就了社群时代另一种对政治紧绷的松弛场域。
基于好恶的加油顺位，除非独裁国家，没人可以对你政治审查！这次麟洋金牌战上中国对手王昶的高颜值，惊座网络；一路跟随中国天才跳水少女全红婵励志的个人故事，“我能欣赏中国选手吗？”成为一部份台湾观众彼此攻讦与内心稍嫌纠结的不适关卡。
可中国网民热爱日本滑冰好手羽生结弦也从来不是个问题，还有这几年牵扯日中台三方关系，渐渐黑化的日本前桌球国手福原爱，也都是同样的例子。体育与政治，可以有关系、也能没关系，你我皆能在不同渠道找到得以安放意识形态与好恶的园地便是好。至于我在赛事结束后第一时间搜寻微博，有中国网民光看萤幕就能抓药麟洋两人是“台独蛙”？正常发挥那就你对，你说1+1=3我也说你对！
松弛，始终来自政治
奥运凝聚国族主义的意义，乍看之下在社群时代逐渐消失，然而在台湾，民主化与容许多元文化的历史脉络，也成为新世代台湾人在意的政治意识形态。像是中国网民对麟洋上颁奖台上男男牵手大惊小怪，台湾网友则是笑称其保守、少见多怪。又例如这次延烧世界，女子拳击项目的性别争议，台湾网友想对JK罗琳输赢的心情，可能更胜中国队，性别论述发展随著蔡英文时期推动同性婚姻合法的驱动，在台湾新世代的政治意识上，都成为国家认同的一环。
在截稿前，台湾队在巴黎奥运的得牌数落在一金五铜的数字上，纵使不如前届东京奥运成绩斐然，但台湾社会并不会把成败殊荣单纯归因给国家，选手们愿意为国家奋战的心情固然值得感动，但一日赛迷如我，更多心愿的是所有选手回到善待热爱运动的自己，这是一种松弛的心态吗？
台湾此次有很多过往没想过的项目取得史上佳绩，击剑、定向飞靶、拳击等，甚至台湾人陈柏均担任初登场奥运殿堂上的霹雳舞主席，这是属于台湾人历史脉络的奥运。四年一度，只是台湾人共同体形塑的短暂片刻而已，至于台湾人的民主马拉松，仍然持续跑著，不分日夜，持续跑著。
林冠瑜是1986出生的台湾媒体人，做过出版和新闻编辑，以及主持过广播每日晨间新闻，现在斜杠podcast主持人与没有下班时间的二女之母。
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