客座评论：台海局势今年或比预期的凶险

（德国之声中文网）在两岸发酵，大陆国台办表达了强硬态度，海事部门也已经在厦金海域开启了常态化巡航并在一艘金门观光船登检。这是在赖清德当选台湾总统后两岸关系恶化的最新事件之一。此前，大陆调整M503飞航线引发台当局强烈抗议，让人看到两岸关系风吹草动下的不平静。

台总统选举前，普遍认为若赖当选，两岸关系会快速恶化，因为大陆选前就对台湾ECFA早收清单中的12项石化产品关税减让取消，并在之后宣布第二波ECFA拟取消关税优惠的产品名单。与此同时，国台办和官方舆论猛批赖萧是"双独组合"、"独上加独"，将会把台湾带入一个危局。台湾方面，赖在选前也重申不会重回一中老路，并抛出中华民国宪法灾难说。不过，选后外界担心的大陆的经济制裁和军事施压都未出现，只是在外交层面策划太平洋岛国瑙鲁和台断交，在国际上打法律战，要邦交国声明台湾是中国的一部分，反应显得相对温和与克制，让舆论大感意外。

北京或对金门出手？当地居民怎么看

台湾的整体气氛对大陆不友善

大陆当局可能是出于赖为"双少数"总统，认为其不代表台湾主流民意，再加上立法院正副院长由国民党控制，以及从经济考量需要一个稳定的两岸环境，而觉得暂时不必对台湾采取过激反应。但当局的这套说辞不被大陆民意认可和接受。后者主张对台强硬，批评当局态度软弱，这使决策层还是感受到了民意压力。另外，大陆的克制似乎也未得到民进党当局尤其是赖清德本人的回应。赖在选胜后，多次把这场选举描述成民主和专制的对抗，台湾要站在民主阵营反专制，虽然他表示会继承蔡英文的两岸路线，两岸可以对话交流，然而，对大陆非常在意的"九二共识"拒不表态。民进党当局对大陆的贸易壁垒调查所要求改进的项目也迟迟不回应，不批准台湾的观光团体组团去大陆，以反制大陆恢复M503航线。在大陆渔船倾覆事件发生前夕，台媒体也曝出美军驻防金门训练台军等，可以说，赖当选后的台湾的整体气氛对大陆其实是不友善的。

至今，台湾选举过去一个半月。大陆很多学者对赖当选后的两岸情形和走向，做了研判。在这些学者看来，赖从现实考量，可能不会去推动"法理台独"，520就职典礼也不会发表挑衅大陆的言论，其上台第一年主要忙于平衡岛内势力，同时美国大选年拜登也不允许赖给美国"添烦添乱"，故赖暂不会放开手脚推动"台独"，不太会做引发大陆军事行动的事情，两岸2024年发生军事冲突的概率不高。但是，他们也认为，赖不仅是"理念型台独分子"，更是"行动派台独"，其"台独"执念或会怂恿他在明后几年冒天下之大不韪，贸然进行"激进台独"活动。赖时期的两岸关系，风险和冲突会较蔡英文时期增加，对抗态势会强化，对台海的和平与稳定产生巨大破坏性。

对大陆当局，学者们认为，对台"总体方略"不会因台湾选举而轻易改变，会保持"战略定力、战略耐力"，但大陆确实也有必要调整对台政策，强化反"独"促统，持续在政治、军事、外交、经济各层面对台施压，特别是依据《反分裂国家法》，只要"台独"冒头，绝不姑息。依据选前大陆当局对台湾正副总统的"双独"定性，对赖不会有对蔡那样的"考察期"，虽然这不意味着大陆马上就会对台湾采取军事行动，但如果赖在520就职演讲中有让大陆不满的地方，大陆会在军事上大幅加强对台威慑与对抗措施，在经济上惩罚台湾，不会给他"补考"的机会。

金门：昔日「反共前線」如今两岸窗口

翻船事件催高两岸风险

然而，大陆渔船倾覆事件很有可能让两岸情形变得更复杂，在今年就催高两岸风险，而不是如大陆学者上面预判的那样，要等到3、4年后赖寻求第二任期危机才爆发。原因或许在于，大陆当局和台湾当局，都有借助某些意外事件谋求达成一些正常情况下不易实现的目的的动机。以这次渔船倾覆事件的处置为例，台湾海委会和陆委会强调，大陆渔船是一艘三无快艇，是在逃离追捕过程中蛇形转向侧翻落水，台湾海巡船是依据作业程序来处置，执法并无不当，没有过错，但对外界要求公布海巡船执法过程的影像资料，迟迟不回应，最新说法是没有执法视频，不像台湾之前在办理此类敏感案件时会随时向外界公布消息，以释疑的做法。

台湾一些评论家认为，民进党当局这样做，目的有五，一是激起台湾内部的反中仇中情绪；二是激起大陆的民愤，把此事放大为一起国际事件，塑造台湾被大陆打压的印象，争取国际舆论同情；三是借此逼大陆恢复同台官方的交流对话，以实现民进党即使不承认"九二共识"，两岸也有官方交流之意图；四是破坏大陆在福建搞的两岸融合发展试验区，让台湾民众因害怕大陆不敢去参与；五是此事交由检方调查处理，意在凸显台湾是一个有独立司法权的国家。

台灣人不會接受「和平統一」？賴清德陣營發言人怎麼說

大陆当局被民意绑架

大陆当局在事件刚发生，还不为很多民众知晓时，原想低调处理，然而，此事很快扩散，架不住民意压力，国台办发表措辞强硬的声明，强烈谴责台方以粗暴和危险的方式对待大陆渔民，驱离渔船致两人遇难，要台方立即查明事情真相。由于台方没有回应大陆要求，同时大陆民意进一步激烈，国台办几天后表示在厦金海域传统渔场作业根本不存在台湾方面指的"禁止、限制水域"一说；同时，大陆海警宣布在厦金海域进行常态化巡航。很明显，大陆是要仿效佩罗西访台解放军军演宣布台湾海峡中线不存在一样，在厦金海域这个两岸过去虽无文字协议，但确实形成了有关"禁止、限制"水域的默契，借此一事件破除这一默契，以达到逐步蚕食台湾海域执法权的目的。

在大陆有种看法主张，统一台湾先从统一金门开始，因为金门距离大陆最近，形成了和厦门的一日生活圈。而统一金门，又先从统一海域开始。换言之，大陆先收回金门地区的海域管理和执法权，再把这种执法权扩大到台湾其他的外海领域，而以大陆目前的海警实力，做到这一点并不难。目前看来，这或许是北京当局的一条思路，也就是所谓的台湾海域内海化。面对这种情况，如果台湾要反制大陆的海警执法权，双方势必会发生武装冲突。在双方体量和实力高度不对等下，无疑对台湾非常不利。大陆已经走了第一步，是否只是常态化巡航，还是在台湾管理的水域行使执法权，会视赖清德而定。因此，对赖来说，这是一个即将就要面对的考验。以当下两岸的民粹气氛，稍微处理不慎，危险就会到来。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。