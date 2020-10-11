客座评论：台海危局未解，但烈度在降低

(德国之声中文网)从该讲话涉及两岸关系的部分看，它表达了四层意思：一是底色强硬，强调不示弱，提升不对称战力抗拒大陆武力威胁，所谓台湾会坚守“不畏战，不求战”的原则，重点在不畏战，用蔡的原话说，“示弱退让不会带来和平，只有自我准备充足，凭借着坚实的防卫决心和实力，才能保障台湾安全、维护区域和平。面对对岸的军事扩张和挑衅，我们会持续强化防卫战力的现代化，并加速提升不对称战力”。二是也表达维护两岸关系稳定的愿望，两岸可以进行对话，降低擦枪走火，用她的话说，“现阶段两岸当务之急，是本于相互尊重、善意理解的态度，共同讨论和平相处之道、共存之方；只要北京当局有心化解对立，改善两岸关系，在符合对等尊严的原则下，我们愿意共同促成有意义的对话”。三是在策略因应上，不冒进，保持弹性，灵活应变。四是秉持“价值同盟”的原则，跟理念相近及友台国家持续提升伙伴关系，通过参与“民主联盟”来围堵中国。这大概可以看作蔡英文未来两岸政策的走向。

由是观之，蔡的国庆讲话两岸部分是“有硬有软”，“硬”的方面是台湾在寻求独立和武力抗拒大陆统一的方向以及保持对等尊严的对话原则不变，“软”的方面是台湾在具体的应对上会根据形势变化进行调整，不会一味升高和大陆的对抗，特别在眼下，不会主动寻求台美建交或美军驻台之类刺激大陆，和对岸摊牌，导致战争。

可以说，这个讲话大体符合外界预期，显示大陆近阶段对台军事高压对蔡英文还是起到了一定作用。蔡也没有一味附和华盛顿，因为就在“双十国庆”讲话前夕，美国务卿蓬佩奥在接受媒体采访时发出了“美将确保履行对台所有义务”的信号，按照台湾舆论的说法，蓬此言接近明确表示如若中国对台发动战争，美国一定会出兵参战，打破了过去华盛顿高官在这个问题上一向持有的模糊态度。在这种情况下，按绿营想法，蔡的国庆讲话应该摆出一副不怕和对岸冲撞的架势，甚至反向威胁大陆，而非要和大陆进行对话。从而显见蔡也想跳脱美中对抗的束缚，不完全受美控制。如果联系台湾外交部长吴钊燮不久前表达的“台湾不寻求和美国建立全面外交关系”的态度，蔡政府外交和两岸政策想要一定的自主性，看得更清。

这或许与美总统大选有利于民主党候选人拜登的选情有关。多数民调显示，拜登和特朗普的差距在两场正副总统候选人辩论以及特朗普患新冠肺炎之后正在拉大，特朗普很可能输掉这场大选。而之前，蔡的外交和两岸政策被认为是把“宝”压在共和党与特朗普一边，如果这样，拜登一旦当选，蔡势必会陷入尴尬，美国对台很可能采取不同于现政府的做法，所以为避免此种把“押宝式”做法的错误，蔡政府在美国11月投票前，还有机会进行一些修正。

换言之，蔡的国庆讲话不仅受到大陆军事高压的影响，也受到美国选情变动、拜登可能当选的影响。

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不过，对蔡的国庆讲话，大陆显然不满意。国台办发言人回应称，蔡的谈话延续对抗思维和敌对意识，鼓吹谋独言论，鼓噪勾连外部势力。她并强调，唯有回到“九二共识”政治基础的正轨，两岸才能重启对话协商，两岸关系才能改善，台海才能和平稳定。国台办的批评，一是针对蔡讲话中提及中华民国台湾的论调；二是针对蔡的不畏战、不示弱，以武抗统表态；三是针对蔡要台湾参加国际民主联盟围堵中国的想法。在这里，显示两岸的症结还是在“九二共识”，大陆将其当成对话前提，而台湾视之为议题，此乃两岸迄今不能对话的缘由。

蔡政府拒不承认两岸有“九二共识”，更不承认“九二共识”的“一个中国”原则的核心内涵。故蔡否定“九二共识”，在大陆看来，就是要抽调中华民国宪法的“一中原则”，将中华民国变成台湾共和国，而蔡鼓动的中华民国台湾实际也就是台独。就此而言，尽管蔡的讲话表达了和对岸进行对话的“善意”，但若她在“九二共识”的问题上不表现出某种模糊的空间让大陆接受，两岸对话至少近期不可能。

没有对话，就只能继续对抗。从大陆一方说，既然前阶段的军事高压对蔡政府起到了一定作用，那么接下来自然要继续维持高压态势，国台办对蔡的国庆讲话发出的批评已见一斑。大陆军机在中国和台湾的国庆节这段时间也不间断地在台湾上空巡航，自大陆军机飞越海峡中线以及台湾防空识别区后，过去这两块台湾的屏障已被打破。从台湾一方说，蔡政府也在进行战备动员，强化国防战力，对大陆的军机进行识别拦截驱离。因此，两岸依旧有擦枪走火的危险，台海危局并未因蔡英文国庆讲话中释放的“善意”而解除。

尽管如此，危局的烈度有所降低。国台办的回应虽然是批评，但也是可预期的，它反映两岸互信的稀缺，在双方长期的对抗下，大陆不可能因蔡讲话表达出的某种“善意”而降低批评声掉，因为它不清楚对方意图的真实性，何况蔡的讲话原则也是不退让。但国台办的回应用词也没有显得比过去更强硬。大陆接下来大概会对蔡英文“听其言观其行”，既然蔡表达了不冒进，避免擦枪走火和大陆进行对话的愿望，下一步就看蔡怎么做。

另一方面，大陆军机虽然在“双十节”前后也在不间断地进入台领空，但只是单次飞入，之前多架次飞机飞临的场面不再出现，这表明大陆的军事高压更多的是政治宣示性的，是对美国两次派遣高官前后访台以及卖给台湾先进武器的不满。因此，如果特朗普在接下来的20天选举中不因选举危机而打台湾牌，做出过急的刺激中国的举动，大陆基本会维持目前的军机起飞的频率和架次，不会升高危局状态。

特朗普有没有可能打台湾牌？其实取决于蔡英文。尽管蓬佩奥声称台湾问题是美中的一个“冲突点”，美将确保履行对台义务，但他也表示美国想要和平。真要让美国卷入台海战争，出兵参战协助台湾，华盛顿是要仔细掂量的，蔡英文也明白这点。关键还在于，不管美国是否出兵援台，战争一旦打响，死伤最多的无疑会是台湾民众，台湾恐怕会打个稀巴烂。任何一个为民众负责的领导人，都不可能把赌注建立在战争上，拿民众的福祉来祭奠。必须避免这种情况的发生，战争只有在最后逼得没法才不得已做。眼下离这个程度远得很。所以蔡英文在国庆讲话中才表示既不畏战，但也不求战。蔡没这个意愿，特朗普在节骨眼上即使要打台湾牌，恐怕也未必打得成。

故两岸目前这种危局，估计在未来会持续一段时间。

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