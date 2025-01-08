客座评论：南方国家为何也开始对中国“防一手”

孔子有句名言，那就是“适可而止”。 而在当今的中国政府在国际贸易中，已经忘记这个警言。 这也就是为什么现在的南方国家也纷纷起来，给中国的出口“制造麻烦”。

习近平的经贸政策让“全球南方”也很有意见 图像来源: Sergei Bobylev/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）2025年对习近平来说是关键的一年，因为如果他再像前两年那样对付经济，可能会让中国更加陷入困境。目前中国情况确实严重，但笔者以为挽救的可能性不是一点没有，相反，从某种程度上来说，中国政府手里可出的牌还是有几个。问题是在一个推崇“顶层设计”的国家，本来也许是好牌，却很可能被顶层的人出错了，最后好牌变成了臭牌。 尽管笔者也不赞成那种中国经济崩溃论或者说中国经济必然崩溃之说。

向“南方”倾斜

中国依靠庞大的制造业规模和能力，从理论上来说出口潜力依然不小。本来中国出口经济面对富裕的西方国家，而这几年显然风头不对。美国更考虑的是如何重新恢复自己的制造业，而欧洲则在努力保住自己的工业。而更重要的是，以前那种对中国倾销的宽容，现在已经到了极限。这从西方国家对待中国电动车的处理方式就能看出来。

这几年，中国稍微改变了其出口方向，或者说，扩大了出口的对象范围。不少南方国家也成了中国出口的受益国。因为中国有从西方学习或偷得的技术，而通过中国一批有创造性的工程师和企业家（其中不少也是在西方受过教育）加工，使其实用化、廉价化，甚至在质量上提升一个等级。与此同时，中国政府（特别是习近平政府）有意地创造条件让自己和企业赚取所谓的“低人权的红利”， 而使得中国百姓的物质利益的提升跟GDP提升的速度根本不相配。正是这样，不少南方国家在一开始，肯定会非常赞赏来自中国“价廉物美”货物和技术。因为这种价格是任何西方国家无法提供的。 而如果是那些绿色产品的话，那从某种意义上来说，中国也确实在提升当地国家的减碳能力（如太阳能的利用，大批电动车的使用）。

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但除非那个国家也是独裁统治，该领导人完全可以用强制手段实现他的权贵资本主义式的霸权和垄断，接受中国的货物倾销，而不顾本国工业（大多是小工业）的生存。否则，多多少少还是要靠选票上台的那些国家领导人，不得不在中国倾销与保护民族经济之前作一个选择，即便有些国家对北京来说是“友好国家”。 譬如说，巴基斯坦是中国“铁杆朋友”，可是现在这个GDP远低于中国的国家自己生产的商品价格却高于来自中国的。这对他们来说就是一种威胁。

商业霸权模式

尽管中国官方宣称自己是社会主义，但实际上，在市场运作方面，可谓是野蛮资本主义。而这种野蛮资本主义的行为，有的是国家行为，有的则是企业或个人行为。中国之所以能在全球稀土加工获得霸权，完全是政府有意采用非市场的、野蛮资本主义的方式，把加工的价格压低到“白菜价”的程度。而时间一长，那些西方稀土加工企业撑不住了，纷纷倒闭。而中国则利用他们的倒闭而扩大市场，然后再把价格提高。这种模式，当然也被那些几十年经过威权主义熏陶的公司和个人全盘接受，于是，人们就发现，中国人和公司无论是在墨西哥、巴基斯坦均在仿效这个模式。

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当然，随着中国出口的物品，带出去的不仅有野蛮资本主义的疯狂，还有中国的权贵资本主义，譬如好几年前的胡锦涛之子其公司卷入纳米比亚贿赂事件、一带一路中大型国企的腐败。

假左派碰到真左派

而最近出现的比亚迪在巴西的事件，更可谓是一个典型的“假左派碰到真左派”案例。 要说明这一点，首先要对“左派”这一概念作一个定义。本文说的“左派”是指那些更关怀劳工阶级的利益、基本人权的政治精英和领导精英。而巴西政府显然是个“左派”政府。但巴西的左派政府显然不了解中国，因此他们对中国有着美好的憧憬，毕竟中国自称为社会主义国家，而巴西则把这种描述信以为真。

但巴西不可能意识到，比亚迪在巴西建厂的一些行为（比亚迪当然只是把此事归咎于承包公司）实际上在中国是司空见惯的。这却让巴西真正的左派们却大吃一惊，无论是从居住条件，还是从发工资的方式还是到暂时没收护照的管制，巴西无法接受这种对劳工的待遇，甚至认为这是对待奴隶的做法。可是，在中国千千万万的农民工几十年来不正是受到类似不公平的甚至更糟的待遇？这也不正是中国某些精英们感到骄傲的“低人权红利”？更有趣的是，那些被巴西描述为奴隶的中国工人，后来在上级的指示下，甚至还专门用社媒来表明，他们非但没有“被奴隶”，而是受西方国家别有用心的指责。 看来，中国的社会主义一点不想在实现对劳工阶级社会主义待遇上，向巴西左派政府看齐。

比亚迪巴西外包施工企业被指奴役超百名中国工人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

筑起保护围墙

应该指出，当今南方国家内，左派政府真的不多，但因为选票关心自己民族工业的国家还是不少。这是因为这样，我们才发现，最近几个月南方国家的变化：

墨西哥警察关闭了在墨西哥市的“中国义乌国际商贸城”，理由是假商品、仿制品泛滥，破坏地方经济。这是今年第三次关闭义乌城。 墨西哥人对此事评论是: “因为我们开店要交很多税，需要给员工更多工资。中国人逃税，而且给员工极为可怜的工资。”

2024年年底，墨西哥政府就发布了一系列新的贸易政策，决定对100多种进口纺织品加征35%的进口关税，并对跨境电商平台征收16%的增值税。而今后在美国的压力下，墨西哥对中国的“曲线救国”（即借道类似墨西哥等第三国出口美国）的方式肯定也会有限制。

巴西准备在2026年7月将进口电动汽车的关税从目前的18%提高到35%。而对其他从进口物品的关税也在讨论之中。

越南工商部借Temu未在规定时间向越南政府登记注册的理由，令其暂停营运。

印尼通讯与信息部长布迪去年10月份表示，该国已要求苹果和谷歌在应用商店中下架Temu，以保护本国中小企业免受低价产品的冲击。

自去年12月起，巴基斯坦宣布对中国不少产品加征30.17%关税。



中国本来试图利用出口补救国内的通缩，现在却遇到一些南方国家的反弹。习近平政府是否能在今年遵从孔夫子“适可而止” 的教诲，出好手中的制造业和出口业的牌，从而挽救经济，国际社会正拭目以待。



本文作者张俊华为德籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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