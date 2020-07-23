客座评论：华盛顿的下一张牌会是什么？

（德国之声中文网）美方给出的理由是休斯顿领事馆参与了中国的情报活动，它实际是中国在美国的情报中心而非外交机构。此一指控自然遭到中方的否认和驳斥。

然而，即便华盛顿的指控属实，按照此前处理间谍和情报活动的做法，一般双方私下协商解决，因为这种针对对方的间谍和情报活动，特别是在两个竞争性的国家互派间谍搜集情报的事情，彼此都心照不宣，只有极少的例外才会把事情抖露出来，而由此关闭对方在本国的领事馆，则更罕见。按照情报界的说法，这样做多半意味后续有一个非常大的政治行动计划。特朗普在回应此事时，也表示不排除美国会关闭更多的中国领事馆。考虑到疫情以来华盛顿对中国频繁发出的各种威胁和制裁，特别是前不久曝出的拟禁止中共党员赴美的消息，可以说，此次以间谍为由强制关闭中方休斯顿领事馆的举措，应该是华盛顿这个大的政治行动计划的一部分。

美国国内有声音质疑特朗普政府的做法，目的是通过对中国"示强"挽救特朗普因抗疫不力而持续低迷的民意支持率，同时又避免与中国发生重大冲突的风险。关于华盛顿变本加厉打压中国乃服务于特朗普选举的需要，现已成为外界共识。特朗普本人无疑有此想法，但这只是问题的一面，问题的另一面是，华盛顿的鹰派要借特朗普的这个"需求"，在美中关系上塞进自己的"私货"，即加速推进美中的全面对抗，不仅仅是全面脱钩。在华盛顿鹰派看来，中国作为共产专政的国家，习近平作为斯大林式的极权领导人，美国不是简单地要求和中国对等、公平贸易的问题，而是根本就不该和中国发生任何一点关系，早点全面和中国脱钩，早对美国有利。不仅如此，在中国已经构成对自由世界特别是美国领导地位重大挑战和威胁的情况下，美国接下来的使命，就是和中国全面对抗，不管用什么方式，直到把中国打趴下，至少是让中共无力挑战美国。这恐怕是华盛顿鹰派的真实想法，特朗普不过是他们借以实现该目标的工具而已。

具体到关闭领事馆，华盛顿只给与中方三天时间，这不仅是对中国外交机构参与间谍活动的惩罚--按照华盛顿的说法，实际还带有羞辱中国的意味，可想而知，即使为了面子，北京也要报复。目前北京宣布关闭美国驻成都总领馆，表明北京不打算吞下这口窝囊气。而北京报复，正中华盛顿鹰派下怀，他们要把事情搞大，甚至巴不得北京把香港总领馆关了，这样华盛顿就不只是关旧金山总领馆的问题，有可能直接把大使馆也关了。北京当然也预见到这种情况，然而不能不报复，否则对国内的民意就交代不过去，即使习近平为了大局强忍这口气，但华盛顿的鹰派还会从其他方面向中国发难，不会轻易放过北京，触怒习近平同时触怒中国民众。所以北京对华盛顿这次关闭其休斯顿领事馆的举动，不会不报复。这种报复与反报复的敌意螺旋上升，最后就只能用一战来决胜负。故美中两强全面对抗的逻辑，必然要走向这一步，对双方而言，这都是一个自我实现的预言。

华盛顿7月22日突然强制要求中国在72个小时关闭驻休斯顿领事馆

在这个必然的逻辑链条中，外界都在猜想，华盛顿下一张打出的会是什么牌。很多人认为，在接下来的100天内，如果特朗普的民意还是低迷，不排除他会在南海向中国寻求开战。因为相对在台海开战，美国打赢的把握更大。尽管中国近年海军发展很快，各种舰机也造得很多，但解放军的战力和战斗意志，以及新式武器毕竟没有经过战场检验，海军的总体实力和美军相比，差距还很大。而且南海属于远洋作战，远离中国本土，不像台湾距离大陆太近。另外，南海的主权争议也容易把水搞浑，美国最近的南海声明已经否决了中国的主权要求，所以美国师出也更有名。从这些因素考虑，至少华盛顿的鹰派愿意在南海和中国打一仗。

但战争也有升级的不可控风险。北京很可能不会按照华盛顿的意图，在南海和美国作战，而是把战场移到台海，从而迫使美国卷入台海战争，一旦战争规模升级，死人是免不了的，因此对特朗普来说，他通过和中国开战是否能赢得大选，也是存疑的，对他的政治行情风险也很大。所以他有可能否决和中国打仗。在避免和中国直接武力冲突的前提下，特朗普在大选前还有两张牌可向中国打出，对他的选情能起到很好的政治加分效应：一是和台湾建交，二是突袭中国的南海岛礁。

美台建交在美国有民意基础，也一向是美国的保守派和华盛顿的鹰派着力推动的。而且美国至今不承认"一个中国"，所以和台湾建交也具有法律基础。在近两年的美中冲突中，不时有美国政客用这一话题刺激中国。美台建交不涉及第三国，是美国可以自行决定的，如果北京因此抗议乃至和华盛顿断交（这是必然的），那是北京的问题，而且这个结果也是华盛顿的鹰派乐于看到的，他们就是不想和中国打交道。假如北京因此打台湾，华盛顿正好有充足的理由军事介入，帮助台湾抵抗中国的"侵略"。所以和台湾建交，对特朗普没有任何政治风险，是一本万利的买卖。即使特朗普在大选中还是输了，从外交遗产来看，这也是他的"功劳"。如若拜登当选，他也不得不承认美台建交的既成事实，而不可能立马又和台湾断交，于美国保守派和华盛顿鹰派而言，他们要的是美台邦交的事实，至于特朗普能否因此做总统，那是附带的结果，不是考虑重点。

突袭中国南海岛礁，从政治效应来说，次于美台建交，也是一张好牌。按照一些中国军事专家的说法，美军如果突袭中国南海岛礁，第一选择是中国和菲律宾有纠纷的黄岩岛，该岛虽在中国控制下，但因菲律宾对它声索主权，美军可以打擦边球，另外该岛也无人驻守，突袭引起的外交冲突相对较轻。该岛以前还做过美军的轰炸靶场，美军可以恢复训练为由羞辱中国。第二选择是突袭建有机场的美济礁、永暑礁和渚碧礁，美方可以军事训练为由，用导弹或火炮袭击这些岛礁的礁碆边缘，不袭击岛礁上设施，从而既能避免中方人员伤亡，减少外交纠纷，同时达到华盛顿的政治军事目的。第三选择是对各国都无人驻守的岛礁进行轰炸，以此来否决相关国家队南海岛礁的主权声索。不过，美军突袭南海中国岛礁也可能招致中国军事反击，这个政治风险对华盛顿的鹰派没有什么，就看特朗普是否意识到。但它和华盛顿鹰派有意要在南海主动寻求和中国开战的程度还是有所不同，如果上述三种突袭方式选择得当，是可以避免在大选前和中国发生战争的。

不管华盛顿接下来打什么牌，从突然关闭中国驻休斯顿领事馆来看，目前的美中关系只有大家想不到，没有华盛顿做不到的。白宫早前就禁止中共党员赴美一事回应外界时，直言美国采取的任何选项都摆在桌面，就看中国如何出牌。所以，外界不必去猜两国关系会恶化到何种程度，做好最坏的准备即是。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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