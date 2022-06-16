客座评论：千呼万唤，德国总理终于现身基辅！

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京对乌克兰发起的野蛮战争已经持续了近四个月。乌克兰城镇遭受近四个月的烧杀抢掠之后，德国总理肖尔茨终于拿出了政治勇气，他同意大利总理德拉吉、法国总统马克龙一道，来到基辅会晤乌克兰总统泽连斯基，以示对乌克兰的声援。肖尔茨虽然姗姗来迟，但这毕竟也是向俄罗斯总统普京发出了一个明确信号，其作用远远超过此前同普京的电话交谈。

肖尔茨曾多次强调，除非能达成实质性成果，否则他就不会启程访问基辅。如此说来，肖尔茨此行带来了哪些货真价实的礼物，就更加值得期待了。据说德法意三国领导人都期望乌克兰能够具备实施自卫的能力，那么很显然，乌克兰现在最需要的显然是重型武器以及与之配套的弹药。

肖尔茨的拖延迂回战术

在向乌克兰提供武器的问题上，肖尔茨迄今为止的方针就是发放"空头支票"：今年六月一日，肖尔茨就承诺向乌克兰提供他们急需的现代化防空系统 Iris-T SLM，但实际供货却要等到几个月之后。本来答应乌克兰四套火星二型多管火箭炮，本周二四套却又变成了三套。

目前，英国、挪威、波兰、捷克、斯洛伐克以及其他一系列国家都已向乌克兰提供了重型武器，只有欧洲头号经济大国-德国，还没有提供什么拿得出手的军援。在对乌克兰提供武器的问题上，肖尔茨一直在期许的北约和和平主义情绪时高时低的社民党议会党团代表团之间摇摆迂回。

肖尔茨这一做法，不仅是沟通不畅的结果，也同理智的国防战略格格不入：既然希望乌克兰获得自卫能力，那么肖尔茨及其欧洲伙伴们又准备向乌克兰提供多少资金、提供何种武器以及要达到何种目标呢？

同这样的俄罗斯没有和平可谈

要想回答上述问题，必须要对当前的政治及军事局势有一个实事求是的评估。中长期内，普京绝不会因占领了顿巴斯就善罢甘休，他的目标是吞并整个乌克兰乃至更多的地盘。上周普京刚刚把自己同彼得大帝做了一番比较。据称彼得大帝通过20年北方战争，从瑞典夺回并巩固了部分领土。普京的讲话绝非一时兴起的大国梦呓，因而需要引起高度重视。

有这样的一个俄罗斯，欧洲就没有和平可言，欧洲必须在跨大西洋伙伴关系的框架内打造自卫能力。普京绝不想要和平，他想要的是持续几年、甚至几十年的战争，从而彻底改变欧洲格局。这场战争将耗费一切经济资源，直接影响到每一个欧洲家庭。

评论作者Jörg Himmelreich

这种负担，欧洲能承受多久？

短期内，乌克兰将能够在顿巴斯的消耗战中阻止俄军进一步攻入乌克兰腹地。因为普京的俄军也蒙受了惨重损失，急需在顿巴斯补充给养和整休。这是一个实行暂时停火的好机会，西方应向泽连斯基提供安全保障，以换取他接受这种停火状态。

但时间是个重要因素：普京的军队需要整休多久？乌克兰何时才能拿到他们急需的武器供给？而北约及德国又需要多久，才能重新获得自卫能力并为战争持久化做好准备呢？欧洲社会对经济负担的承受又能坚持多久呢？

德国总理肖尔茨要想获得民众的支持，就必须向民众宣讲清楚这场战争的可能场景。为此目的，肖尔茨必须放弃得过且过的拖延迂回策略，而充分展现出政治领导力。

Jörg Himmelreich是巴黎欧洲高等商学院柏林校区教授。早在2007年，他就曾在《外交政策》撰文对普京的侵略政策提供警告。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。