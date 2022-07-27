客座评论：北京面临众多危机

（德国之声中文网）这些天，中国国内各种事件纷至沓来：数十万人停止支付对他们梦想已久的将来入住公寓的分期付款。在这个国家，本来购房人在住房尚在盖建过程中就付清房款不属正常。然而，不法开发商以廉价贷款为项目融资，债台高筑，导致相关住宅项目或将成为“烂尾工程”。该国最大地产开发商之一的恒大，自去年秋天起即告资不抵债，现实际处于破产状态。

河南省有数十万名储蓄者上当受骗，在银行的存款血本无归：四家银行以高利率吸引了各地民众把钱存在它们那里，实际上，这些钱均被用于高风险投资。末了，约值60亿美元的存款蒸发不见了，——打从今年4月份起就未再支付任何利息。两星期了，储户们一直在河南银行大楼前示威。警察对他们使用了暴力，——在中国，公众抗议遭禁。示威者手持国旗以示自己有爱国心，但毫无用处。因为，他们同时高呼口号，明指地方政府要对欺诈事件负责。

观看视频 02:32 中国河南储户维权现场爆发冲突

北京不自量力？

现在，又传来一大坏消息：北京为其新丝绸之路倡议而发放的贷款中，无法偿还的部分越来越多。2013年以来，中国已为该倡议投资约8400亿美元，用于在世界各地建设道路、港口、水坝和发电厂。假手这一被中国统治者习近平称为 "世纪工程 "的项目，北京主要追求的是政治目标，而非经济目标。正因此，许多贷款便也根据政治考量发放。考虑到相关风险，这不能不说是一个过分大胆的项目。眼下，人们不能不问：北京搞这一全球倡议是否有点失算。

《金融时报》报道说，已有越来越多的国家恳请北京推迟放贷，因为它们现无能力偿还。亚、非、拉经济因冠状病毒大流行瘟疫而倒退多年。它可能是2020年和2021年不得不重新谈判价值约520亿美元贷款的另一原因。据说，2019年的谈判数量明显要少得多：160亿美元。纽约研究机构Rhodium的一项研究报告称，目前，无力偿还的贷款约1180亿，占贷款总数的16%。

为填补债务人信用漏洞，中国常发放新的援助贷款，反给自己带来更多问题。全球范围不断上升的利率使得较贫穷的南半球债务国越来越有可能无力偿还。北半球早晚也会受到影响。人们最好不要想象，银行、房地产和信贷这三重危机最后会对中国本身意味着什么。——它会动摇社会凝聚力的基础和共产党的领导地位。

自造的危机

信贷危机可能有外交和安全政策上的原因，但另两个危机却源自内因：直到不久前，中国国内房地产和银行业根本就不受监管，或监管不力，从而导致过度放贷和操纵行为。过去一年里，北京领导层试图通过更严格法规巩固房地产行业，但本质上是为扩大在公司中拥有股份的党的优势，而不是为了保护小民。

可是，两个危机现已合并，党、国领导人习近平别无选择，只能关注一下被骗走储蓄的小民们。在河南遭骗的40万储蓄者个人将得到约值7400美元的赔款，总额30亿美元。这不足以安抚人心。

目前，全国各地都爆发抗议浪潮，对习近平及其权贵们来说，本已事出意外，而新现象还在于：人们似乎不在意是否会因抗议而面临不利。河南省政府使用新冠警告应用程序阻止传布抗议消息，此事曝光，政府信誉扫地。

德国之声客座评论员Alexander Görlach

腐败和裙带经济现象盛行

2013年，习近平上任，承诺打击党内、国内的猖獗腐败现象。当时，他已被指责是利用反腐运动将政治对手扔进监狱。十年后，很明显，腐败和裙带经济现象仍猖獗如昨。到今天为止，习近平政绩如下：中国继续在政府的“清零”战略下呻吟，——供应链中断、整个工业区关闭、经济数据大幅下挫、青年失业率达18.4%，为长时间来最高值。

在中国，住房市场曾被视为中产阶层的一个当然投资市场，价格因而不断走高，开发商则能廉价融资，并以信贷方式盖建越来越多的房屋。而所有这些房产现正逐步掉价。须知，一旦财富被毁、面临失业和贫困化，距造反也就不远了。

眼下，习近平似乎决定用钱解决所有问题。但鉴于中国现有的三重危机有可能吞噬掉巨大资金，不能排除他会对本国人民使用暴力。无论如何，其社会安全可能不保的中产阶层有可能发动该国自1989年以来未见过的抗议浪潮。

Alexander Görlach是语言学和神学博士、卡内基国际事务伦理委员会高级研究员、牛津大学互联网研究所助理研究员、德国吕讷堡大学伦理学和神学荣誉教授，并曾在哈佛大学和剑桥大学担任过各种职务。他在台湾和香港呆过一段时间，这一地区，尤其是中国的崛起及其对自由世界的意义是他的一个核心话题。

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