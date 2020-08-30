客座评论：北京调整怼美策略

（德国之声中文网）这种变化不但表现在语言和态度上，也体现在北京采取的对策上，对美国的制裁，不再一味的对等反制，而是有选择的反击。有舆论将北京对美的软化称作向美"求和"。

那么，北京为何有此种变化，从过去的睚眦必战到现在的有所收敛？

外界提到最多的一个原因是，北京发现这种好斗态度毒化了两国关系，徒增美国人民的反感，也更激怒华盛顿鹰派，导致中国处于更不利处境。美中关系的恶化，中方认为起因在华盛顿，美方认为起因在中共，不论起因在谁，鉴于美强中弱的事实，美方掌控了双边主导权，美中关系变好还是变坏，由华盛顿而非北京决定，而华盛顿认为，如果不狠狠把中共往死里打，它对美国的威胁会更大，这就是两年多来尤其疫情以来美国对中国发起全面打击的原因。从这个角度看，中方对美持何种态度对华盛顿决定惩罚中国的程度有影响，但不是主要原因，主因在于美方对中国威胁程度的判断。

尽管如此，当北京奉行对等反制策略，并用一种战狼式风格"回敬"华盛顿时，只会刺激对方，对双边关系起到火上浇油的破坏作用。国家其实也好比一个人，有喜怒哀乐，而国家的态度具体表现为掌握政策话语权的人的态度。在当下华盛顿对华政策由鹰派而且是由鹰派中最右的鹰派说了算的情况下，北京的好战态度无疑会激怒华盛顿的极右鹰派，招致他们下狠手打击中国。何况，北京的战狼风格在自媒体时代会得到广泛传播，恶化美国大众对中国的观感，从而使得华盛顿对中国的遏制也得到美国民意的支持。就此而言，北京的战狼外交其实是符合华盛顿鹰派需求的，是他们理性计算的产物。

外交是妥协的艺术，目的是扩大朋友圈，即使是敌人，能够争取尽量争取，争取几分是几分，而不会故意去"碰瓷"，恶化关系，除非背后有什么不便说的"阴谋"。对实力强的一方，外交是要举大棒，说好话；对实力弱的一方，外交是要守住底线，低姿态。中共的外交传统由已故总理周恩来开创，周的名言是外交无小事，这个人也非常善于交朋友，懂得何时妥协，所以即使是他的敌人，对其外交手腕称佩有加。非常看重外交传统的中国领导人和外交人员，包括外交部的几个发言人，要说不懂周开创的中共外交传统，是讲不过去的，既如此，为什么会出现战狼外交，以致连中国的民众都批评这种战狼风格，指责外交部不懂外交？

民族主义+国家主义

中国实力的增长不自觉地在外交上表现出"爆发户"心态是一种解释。但这种看法放在民间合适，符合人们的一般心理变化，过去穷，国力弱，外交受人欺负，现在实力强，国家发达了，觉得腰杆硬了，可以耍耍威风，普通人有这种心理变化，好理解。然而，作为特别重视礼仪的中共外交传统来看，即使国家强大，它也会要求外交人士保持谦虚态度，说话彬彬有礼，平等待人，避免给人盛气凌人的印象。

因此，外交粗鲁的更合理解释是，这可能是多种因素综合作用的结果，其中主因是习近平维持一尊地位的合法性需要，其次恐怕是对中国实力的过高估计，当然可能也有对华盛顿在疫情上甩锅中国以及不断制裁中国所导致的愤怒反应。

外交是内政的延续。习近平上台后，将民族复兴作为维系中共合法性和自身一尊地位的招牌，官方也在天天宣传，刺激了民众的民族主义和国家主义情绪，以为中国是可以和美国扳手腕的，甚至在部分民众那儿，美国也不在中国话下。华盛顿发起对中国的全面围堵和打击后，若北京不强硬以对，在早期就举旗投降，主动认输，不但会戳破中国强大的泡沫，且会让民众认为，中共没有能力和实力维护国家利益，这样，中共塑造的只有它才能带领中国富强，人民幸福，只有它才能保护民族和国家利益的形象，就会在美国的打击下轰然倒塌，从而损害中共和习近平的利益和地位。在这种情况下，北京必须摆出一副和华盛顿一决高下的样子，让民众感觉它是在为国家利益而战。

另一方面，也不排除北京对中国真实的国力有过高的估计。统计注水以及泡沫宣传，可能会给习近平一种错觉，以为中国已经强大到足可以和美国对抗的程度，因此对华盛顿的制裁北京持不屑态度，你怎么对我我就怎么怼你，所谓兵来将挡水来土掩。但双方你来我往，打到7月，北京发现情况不是那么回事，中国有太多的环节被美国卡脖子，再斗下去，工具箱里弹药所剩不多，如果惹得特朗普政府将一些核弹级的打击手段全用上，可能会将中国的经济和产业打得稀里哗啦，严重动摇中共政权的安危和习近平的一尊地位，必须及时收手，放软态度。

正好此时通过之前的好战，再加上疫情因素，北京已经巩固了民众的支持度，习近平因疫情初期的不利处境也得到完全改观，重新强化了一尊地位，这使得北京不担心"求和"会在民众中产生不利影响。

不随美国跳舞

北京这样做，还应该是听从了官方智囊和亲北京舆论的意见。远的不讲，在疫情后的中美对抗中，有关智囊和舆论一直在苦口婆心地建议北京不要和华盛顿硬碰硬，随美国节拍跳舞，跳出华盛顿鹰派设下的套，抑制和美国对抗的冲动，它打它的，我做我的。显然，习近平听进了这些意见。习能够听进去，也是考虑到美国大选这个特定因素的影响以及特朗普本人不可预测的个性，尽可能避免给他递刀子把局面搞得更坏。如果美国鹰派一定要对中国大干一场，那么北京只能奉陪，但必须避免因战狼外交而让华盛顿有借口同中国大干一场。所以北京的最新口号是，不随美国跳舞，不让美国胡来。

然而，北京怼美策略的改变并不意味着它的对美战略甚至战术也会有改变。按照北京的话说，战略是管长期的，战术是管中期的，策略是管短期的，后者随时可以因应环境变化而调整改变。北京只是在策略层面改变对美方式。这个信号最早是在7月上旬由王毅本人发出，他在中美智库峰会的视频致辞中软化了对美批评，继而7月下旬王又通过新华社专访形式，明确提出处理对美关系四原则。而另一位负责外交事务的最高官员杨洁篪同时也在人民日报发文，表示中国要努力稳住中美关系，不容美单方面破坏两国关系。这个策略调整的最新表现是8月25日，人民日报用整整三个版面，批判蓬佩奥这个"人类公敌"7月25日在尼克松图书馆的"新冷战演说"。外界大体可以看出北京新策略的两个要点，一是努力维系中美关系不走向完全破裂；二是像华盛顿将中国人民和中共区别开来一样，把以蓬佩奥为代表的华盛顿"一小撮"反华鹰派同美国人民和美国政府包括特朗普本人区别开来，集中火力攻击蓬氏和另一位鹰派大将白宫贸易顾问纳瓦罗，而对特朗普的反华言行保持沉默。

北京怼美新策略是否有效，取决于美国接下来的疫情和选举。假如疫情和选情有利于特朗普，或许未来两月中美维持这种紧张但不进一步升级的局面，否则就很难讲了。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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