客座评论：北京要输出疫情治理模式？

(德国之声中文网）谭德塞1月28日在中国防疫处于最关键阶段对北京进行了24小时的访问，大赞中国政府的应对措施，称中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率。他说："中国在震中遏制疫情的努力一直是防止病毒进一步扩散的关键。中国以创纪录的时间鉴定出病原并且立即分享，这导致了诊断工具的迅速开发。"表扬中国完全致力于内部和对外透明，"这是中国制度的优势，有关经验值得其他国家借鉴"。

当中国的疫情向全球扩散世卫组织第一次却未宣布构成国际关注的紧急突发公共卫生事件而广受舆论批评后，在2月12日举行的"新型冠状病毒全球研究与创新论坛"上，面对媒体连珠炮般对世卫的质疑，谭德塞再次称，世卫不能因为承受舆论压力就不说出事实，中国没有要求任何人表扬，但我和我的同事们相信我们所看到的事实，中国应该受到赞赏。各成员国应该感谢中国。

2月下旬，世卫组织-中国联合考察组对中国进行了9天的实地考察。考察组一共25名成员，其中13名外方成员来自世卫组织专家，美、德、日、韩、俄、新、美和尼日利亚，考察组先后在北京、日内瓦举行了两场新闻发布会，考察组外方组长艾尔沃德表示，世界要认识到武汉人民所做出的贡献，世界亏欠他们，当这场疫情过去的时候，希望他有机会能代表世界再一次感谢武汉人民；认为"中国的方法是目前我们唯一知道的、被事实证明成功的方法"；呼吁世界各国像中国一样面对疫情要快速行动起来，学习"中国专业的应对机制"。

在艾尔沃德看来，无论是武汉的"封城"举措，还是中国迅速找到感染者、追踪每一位接触者、确保隔离他们每一个人的举动，都值得国际社会借鉴。他甚至说，"如果我感染了，我希望在中国治疗"。考察组发表的报告也赞扬"中国采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施"，包括开展积极主动监测、迅速发现并立即诊断隔离病例、严格追踪并隔离密切接触者等，非常有效地切断病毒传播途径，为全球应对新冠肺炎提供了重要经验。

不管西方舆论要世卫对中国应对疫情不力以及在防控过程中的粗暴手法进行怎样的批评，它就是不肯批评北京，在这方面惜墨如金。作为全球负责指导和协调各国应对公共卫生的最高机构，世卫组织这次对中国的力挺可谓雪中送炭，为北京摆脱一度的被动局面起了重要作用，难怪中国官方舆论高度评价世卫组织总干事和考察组专家的赞扬，用习近平在中国政府召开的一系列会议上的话说，这是"中国制度优势的显著体现"。

另一方面，疫情也使中国的外交受到非常大的限制，习自1月出访缅甸后，就没有外访了，这段时期来北京的外国首脑，也只有柬埔寨首相和蒙古国总统，时间都很短暂。在这种情况下，电话疫情外交就成为一个替代工具。习2月以来，频繁应约同世界各国首脑通话，主要发达国家和发展中国家的领导人基本包括在内。在电话外交中，至少从中方的报道看，没有看到哪国首脑有任何责备中国的不逊言辞，哪怕"含蓄"一下批评的意思都没有，相反，对中国遭遇的疫情表示同情，对中国政府应对疫情采取的措施表示理解和支持。是否中方的报道隐瞒了批评？应该不会，因为我们也没看到相关国家媒体报道它们的领导人在通话中批评中国。习近平在电话外交中，则主要介绍中国的防控形势和采取的办法，强调人类是一个命运共同体，承诺中国政府与通话国加强合作，共同应对，维护地区和全球公共卫生安全。中国其他官员的有限外交活动和外交部的发布会，也是以此为外交基调。对近期其他国家出现的疫情，北京表示愿意用自己的经验反馈帮助它们。

想当年SARS疫情，新加坡第一个站出来指责中国，这次新冠疫情，其程度和危害都要远超SARS，可除了西方媒体和少数医学专家敢批评中国外，外界基本鸦雀无声，这确实是一个值得玩味的现象。它当然说明中国的国际影响力与当年不可同日而语，但这种影响力可能对世卫组织和像新加坡这样对中国高度依赖的国家有作用，能让它们闭嘴，可不足以影响西方国家对中国的批评，所以需要分析这背后的原因。

意大利北部疫情严重的城市学中国模式实施封城

从世卫组织看，面对西方舆论要其批评中国的压力，却拒不批评，反而还对中国褒扬，一个非政治以外的重要原因，应该是这次疫情的严重程度大大超出预估，以致它担心在抗击疫情的时候批评中国，对开展国际合作，尽快在全球控制疫情不利。世卫组织多次呼吁其他国家像中国一样，迅速行动起来。在和病毒赛跑的时刻，国家实行什么样的体制，专制还是民主，采取的措施是否影响到人权，或者造成次生灾害，不是该组织考虑的首要因素，只要能够比较快地控制疫情，就是胜利。所以，对中国政府的封城举措，世卫不置一词，相反认为这有助于阻止病毒向其他省区乃至其他国家传播。另外，对中国快速分离出冠状病毒，并通报世卫和其他国家进行分享，大加赞赏，都是出于共抗疫情，合作维护国际公共卫生安全考量。

如果说，世卫这样做是基于其职能，那么其他国家在该批评中国政府时也不吱声，则有政治考量。也就是说，本来一些国家可能也想批评指责北京处理疫情不力导致其扩散全球，但一看别的国家特别是美国不出头，也就不说话了。此外，既然这些国家主动打电话要同习通话，在通话中再指责习，也不合外交礼仪。但最主要的，这毕竟是一次公共卫生灾难，尽管前期中国政府存在瞒报行为，以及一刀切的防控会衍生人权受侵害等次生问题，然而不这样做就很可能控制不住疫情，自己的国家会被病毒攻破，它不像新疆集中营和香港抗议那样具有鲜明的政治性和人权性，触犯了西方国家坚守的核心价值，在疫情可能危害本国公众生命安全这个现实威胁面前，若批评中国得罪北京，使后者不愿和自己分享病毒和疫情信息，于国无益。况且，防疫问题具有专业性，正如世卫组织总干事谭德赛提到的，在世卫执委会会议上，几乎所有成员国都在疫情防控问题上赞扬了中国，既如此，电话外交再批评和指责中国就不合适。

不过，对世卫组织和中国政府来说，仅仅是不去批评或免于被指责可能还不够，前者多次号召其他受疫情威胁的国家，特别是自身防疫能力不强的国家，要学中国早做准备。而中国政府显然也有意愿输出自己的防疫经验和模式。随着疫情向全球扩散，日本、韩国、伊朗和意大利也都出现严重疫情，中国面临着反向被输入的局面。这种情况下，中国政府在提供医疗物资援助的同时，也同它们保持密切沟通，分享信息和经验。我们看到，意政府已对疫情集中暴发的城市采取封闭管理措施；韩国决定将大邱和庆北两个疫情最严重地方划为特别管控区，采取类似中国的超强"封锁措施"，力阻疫情蔓延。

北京是否会借疫情向全球输出自己的治疫模式，当然还得看疫情后续在其他国家的严峻程度。对于那些受疫情威胁厉害的国家而言，不是它们想不想学中国的防疫经验问题，而是可能不得不学。每个国家都有自己国情，完全照搬自然不会，但中国防疫的"精髓"--全面动员，全面防控、力度超强的措施甚至一定程度的舆论管控，在疫情肆虐的特殊时期被这些国家学去。此时，在这些国家的政府看来，比起尽快控制疫情来，人权等问题要让位，民众不得不牺牲一定的自由。因为要政府在防疫中负起全部责任，就只能将自由让渡于政府，完全负责就完全让渡于自由，部分负责就部分让渡自由，不可能不让渡。比如美国就要求疾控部门的官员和已获授权处理新冠疫情的副总统彭斯保持一致，不能有多个声音。韩国三大通讯社之一的NEWS1发表文章，建议是时候学习中国模式了。

中国制度的治理模式本来在近年备受质疑，且在和美国的较量中事实有所收敛，但从目前态势看，不排除其治理模式会在这回的战"疫"中回光返照，成为其他受疫情严重威胁的国家，包括民主国家效法的对象，对北京而言，这会是疫情带来的"意外"之喜。

本文作者是政治评论员，独立学者，"中国战略分析"智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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