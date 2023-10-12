客座评论：北京对待哈马斯的模式

（德国之声中文网）当哈马斯的残暴行为通过视频传遍世界的时候，中国一声不提"哈马斯"这个词，怕的是被人带上否定哈马斯的"反抗"行为的嫌疑。而北京跟对现在乌克兰战争的说法一样，希望双方保持冷静，立即停火。只有当本周一参议院多数党领袖查克-舒默（Chuck Schumer）施加压力后，中国国家主席习近平才采取不同寻常的举动，似乎强化了中国谴责以色列和加沙地带袭击事件的声明。

中国的倾向性

中国在通过外交部发言人发表的最新声明中谴责了 "所有针对平民的暴力和袭击"，并表示 "当前最紧迫的任务是实现停火和恢复和平"。 同时，中国派了自己的中东特使翟隽就巴以局势同埃及外交部巴勒斯坦事务部长助理乌萨玛通电话。 翟隽假惺惺地表示，中方对当前巴以紧张局势加剧和暴力升级深表关切，对冲突造成大量平民伤亡感到痛心。我们反对和谴责伤害平民的行为，呼吁立即停火。巴以冲突循环往复，症结还是迟迟未能公正解决巴勒斯坦问题，根本出路在于落实"两国方案"。国际社会应该以最大的紧迫感为推进"两国方案"作出切实努力。

而在中国国内，大宣显示出的倾向性则更明显。 中国媒体《羊城晚报》10月9日连线以色列华人商会报道，确认当地中国人至少3人中弹、4人失联，可能还有更多人死伤。但中国外交部却尽量掩盖，说成只有二人受伤。目的是想抑制人们对哈马斯残忍的了解。或者说，避免把中国人说成是哈马斯屠杀的牺牲品。这样，肯定不会引起人们对哈马斯的公愤。

同时，官方对哈马斯开始提供舆论支持。当哈马斯社交媒体使用叙利亚的老视频，谎称"以色列在加沙使用白磷弹"，中共党媒立即跟风，上传了很多俄罗斯以前使用白磷弹在叙利亚杀害平民的照片，而把这些照片则说成是以色列的作为。 10月10日，中共国新办和网信办旗下官媒账号"中国网直播"在微博发文，声称根据《人民日报》海外官网"海外网"的报道，"以色列被指在加沙人口稠密区使用国际法禁止的白磷弹"。

在文明和残忍中选边站

这里要指出的是，以色列确实远不是一个十全十美的国家。有些问题我们后面再提。 但是，当哈马斯在如今世界各地进入文明时期的时代，采用如此残忍的手段杀害、劫持以色列平民，尤其是幼童甚至是外国的年轻人，难道这不应该引起任何一个有正义感的国家的抗议？这就如乌克兰战争一般，普京手里有的是工具可以通过谈判、接触，来解决与乌克兰的矛盾，但他非要用战争的手段来处理乌克兰问题，而任何战争都意味着杀戮百姓、摧毁一个国家的经济。习近平政府对此是非常清楚的，但北京就是装模作样地要从根子上下手，非要把普京发动战争的起因说成是北约的扩张，而不公开谴责普京的侵略战争，相反，习近平个人决定与普京一起抓住这个"百年一遇的时机"， 建立他所希望的世界秩序。

在这里我们就以翟隽的那一套话为例。 跟其说的官话相反，实际上，中国决策者内部早就认定巴勒斯坦的问题在中东已经边缘化了，即不值得认真对待。而中国对巴勒斯坦的很多许诺也是表面文章，非常虚伪的。 但是考虑到中东的石油对中国的重要性，沙特阿拉伯这几年呈现的对投资于中国的热情，以及阿拉伯世界在新疆问题上对中国的愿意出卖自己穆斯林原则的做法，北京不得不作出一定的回报。而这种回报就体现在，不说阿拉伯人不喜欢听的话，利用那里的反美、反犹太人的情绪，顺水推船。

而客观上，如果细数中国在以色列的一带一路的项目以及在跟以色列科研项目上的投资，远超中国在阿拉伯世界所作的贡献。 而不少以色列人也痴心于中国的市场，以为这是他们的救命稻草。在中国失去西方军事技术来源的情况下，在北京的眼里，以色列、中国之间的"合作"显得尤其重要。

以巴冲突 人质家属度日如年

以色列在胜利后必须反思

当然，哈马斯跟以色列的战争也是当前民主阵营与威权、极权制度博弈的一部分， 也是文明与残暴博弈的一部分。 首先，如果以色列没有能力用最短的时间结束这场战争，摧毁哈马斯权力基础的话，那这场战争就可能在中东扩散，形成以色列一个对付几个国家的困局。 但笔者以为，以色列在西方国家的协助下，能够达到自己的目前的目标。

当然，即便以色列成功地利用这个时机摧毁了哈马斯，那以色列就得考虑今后如何彻底解决以色列与巴勒斯坦的问题。 在一个人口迅速膨胀的以色列，如果不采用向沙漠扩张，建立居住区，而一味坚持原来的那种定居点的政策、掠夺阿拉伯人的肥沃的土地的话，那这个民主国家确实也应该算是名不副实，这将是它自己摧毁自己的危险的做法。

我们期待着以色列人这次清除哈马斯的成功，但更期待着以色列在胜利后对自己的巴勒斯坦政策的反思。

以色列之敌哈马斯

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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