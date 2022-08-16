客座评论：北京“反切香肠” 以武逼统

（德国之声中文网）佩罗西访台和中国围台军演已告一段落，两者的后续效应将在国际关系和两岸关系显现。对北京而言，虽然未能阻止佩洛西访台丢了面子，但随后三天的围台军演不仅打破了过去两岸在海峡中线的长期默契，解放军的导弹也飞过台湾本岛上空，军舰进入台领海，制造了台海的新现状。一般认为，新现状一旦形成，再要它退回从前几乎不可能。

可以把北京借之制造的这种台海新现状称做中国版本的“切香肠”行为。北京动辄指责美国频打台湾牌，不断试探中国底线的行为为“切香肠”。之前有官方台湾研究专家建议，中国亦可学美国，反切香肠，让台海形势变得对中国有力。现在看来，北京听近去了这个建议，这次军演，以及采取的对台湾的经济惩罚和其他措施，就是试图改变现状的“反切香肠”行为。

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习近平要“急统”

事实上，习近平的野心比这大得多。他要的不但是一步步切香肠，压缩台湾的生存空间，而是尽早统一台湾，有人称之为“急统”。日前中国政府发布的《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，就再也不掩饰这点。

此乃北京在时隔22年发布的第三份台湾问题白皮书。同前两个白皮书的最大不同，就是北京从过去的着眼于防独，到现在的着眼于促统。白皮书从历史、中共的使命以及民族复兴的必然要求三个层面论述了中国为什么必须统一台湾，如果说，过去外界对习的统一决心尚有疑虑的话，现在白皮书告诉你，对这一点根本不用怀疑。问题只在于，什么时候统一。

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之前北京规划的政策目标是最晚在2049年即中华人民共和国成立一百年周年统一台湾，但习近平没有耐心等到这一天，他的年龄可能也不允许。因此统一势必会提前。包括美国的智库、学者和五角大楼在内的多数专家和研究机构以及军方人士认为，北京最有可能的统一时间是在2027年，统一方式是武力攻台。不过，佩洛西访台也让一些学者认为，北京的武统时间可能还会提前到未来五年内，也就是习接下来的第三任期。原因一是北京越来越意识到，中国维持一中政策的成本太大，统一拖得越久，投入的成本会使中国越不堪重负；二是美国的变数，如果美国中期选举民主党失利，共和党掌控的众院极有可能效仿佩洛西，让议长访台，特别是拜登政府如果自觉总统大选也危险，更有可能在明后两年不断用台湾刺激中国，挑动北京神经，诱使习近平失去定力，届时，台海战争很有可能在美中这种“刺激-反制”的互动模式中打响。

未来五年确实是一个危险期，尤其考虑美国对中国的经济和科技围堵更是如此。相信北京亦是体认到外部环境对它的日益险峻和台湾内部对它的日益拒止，所以白皮书虽然表示坚持和平统一的基本方针，“愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一”，但不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，而且明言针对的就是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，强调始终坚持做好以非和平方式及其他必要措施应对外部势力干涉和“台独”重大事变的充分准备。

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

“和统”信号是假象

在解放军的围台军演后，外界原本预期北京解决台湾问题会转向武统，白皮书主张和统基本方针不变的表述让很多观察家特别是台湾的观察家大感意外，认为北京的对台政策还是着眼于和统，今后会在两岸融合上下功夫。这种解读不能说错，对任何一个政权来说，能够和统当然不会轻言武统，不会轻易使用武力，不仅因为武统会死人，造成大面积的人道灾难，而且武统势必会引来国际社会的反对和制裁。和统能够避免这些，而且使台湾得以回归，这是何等合算的买卖。

然而，白皮书发出的和统信号可能是一种假象，实际是“不得已情况下做出的非和平方式”即武统。重申和统只是北京在军演后应对国际社会以及台湾的一种宣传攻势，让外界不要形成一种中国只知炫耀武力，用武力胁迫台湾的好战印象和定见。北京不希望国际社会尤其是西方在台湾问题上把自己和俄罗斯并列，好用武力来解决问题。所以，用和统来回应国际社会对这次军演的质疑，强调中国还是爱好和平的，但实际上，北京要真正释出的讯息是以武促统，以武逼统，看不到这点将会是一个失误。

“一国两制”没有市场

这是因为，北京非常清楚，它主张的和平统一、一国两制在台湾根本不可能有市场，两岸人心经过这次军演只会愈来愈远，不但台湾民众对北京的统一说法嗤之以鼻，大陆民众也不寄望于和统。倘若北京真像白皮书说的那样追求和统，那新时代的统一事业就永远不会实现。任何一个理性的人和理性的政府，都不会使力在这种虚无缥缈的、毫无成效的事情上，北京这样宣示用中国古话说，只是明修栈道暗度陈仓，用和统来遮掩它实际要做的武统。

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不妨做个假设，白皮书说，非和平方式将是中国不得已情况下做出的最后选择，不承诺放弃使用武力，针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动。那么，就算是有外部势力干预，倘若台湾民选政府——不管是民进党还是国民党当政，不宣布台湾法理独立，不和美国建交，不允许美军驻台等，即没有上面提到的这些所谓的重大事变发生，北京有什么理由对台湾使用非和平方式，非和平方式不得，和统台湾又不接招，那它宣示的统一大业不就等于白说了吗？

所以，白皮书暗含了一个陷阱，北京会用以武促统的方式去被迫台湾走向谈判桌，可称为以武逼统。以武逼统就是北京借着诸如佩洛西访台这样的事件来反切香肠，改变两岸现状。此次白皮书删去不会派兵或者行政人员驻台，透露的也是这点。这实际上是习近平要的。习五年后就是74岁了，年龄和精力都不允许他将解决台湾问题往后拖，他要用台湾为他的功业加冕，就必须采取这种以武逼统的方式、必要时武统来蚕食台湾。这个时间点注定不会太远。即使外界和台湾完全不给他这个机会，他也会为使用武力逼迫台湾制造一个危局。对外界和台湾来说，尤其要注意和防范北京的这种挖坑动作。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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