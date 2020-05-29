客座评论：北京会对台湾出重手吗

（德国之声中文网）因疫情而延迟的中国两会选在5月21日举行，和蔡英文5月20日的总统就职典礼仅仅错开一日，并非巧合，乃有意安排，北京的目的是要看蔡的"520讲话"是否有什么激进台独的举动，特别是法理独立。蔡今年1月以大比率选胜中华民国总统，意味着台湾民众多数支持独立，加上台湾在疫情中的良好表现为其提供了一个难得的有利国际环境，许多人包括台湾民众期待蔡英文在"520讲话"中，一步到位宣布台湾独立，建立台湾共和国，永绝中国吞并台湾念想。一些人断定，在因疫情而把自己弄成孤家寡人，全球向中国追责和索赔的状态下，即使台湾独立，北京也是不敢真对台湾开战的。



幸好蔡英文克制住了内心的独立冲动，她的"520讲话"在两岸关系的表述上，绵里藏针，柔中见刚，一方面表示遵循中华民国宪法，与两岸人民关系条例来处理两岸事务；另一方面，又重申在处理两岸关系时，只能以"和平、对等、民主、对话"为原则，不接受中国大陆的"一国两制"，并认为这是矮化台湾，破坏台海现状的举动，暗示北京今后若在两岸关系上将"一国两制"当作紧箍咒，那么破坏台海现状的是北京而非台湾，从而把将来台湾独立的责任推给中方。



尽管蔡的"520讲话"没有宣布法理独立，但也在结论部分提到中华民国台湾，另宣布将成立修宪委员会，实际上是在法理独立的路上迈出了半步。她很可能效仿前总统李登辉，以修宪之名，行制宪之实，完成台湾法理独立的宪制基础。有中国学者就警告，蔡未来四年会尝试以碎片化立法、修宪、变相制宪等手法，无限趋近"法理台独"。



习近平多次表态，若台湾触碰大陆红线，两岸将"地动山摇"，蔡英文"520讲话"技巧性地规避了这种情况的出现。但是北京也没有被蔡迷惑，相反感受到了蔡对台湾独立的坚守和坚硬，李克强政府工作报告关于台湾问题的表述已经体现了这点。



今次政府报告的涉台部分历次最短，只有108字，并且将"一国两制"、"九二共识"、"和平"等以前必然要写上的字眼都除掉了，令外界大感诧异。官媒解释，这是因为报告中已经有"坚持对台工作大政方针"的话，为节省报告篇幅，故而不再提。这个解释很牵强，虽然此话包含了上述三个词的意思，然而，北京对自己特别要强调的东西从来是不怕重复表述的，比如"四个意识"、"四个自信"、"两个维护"，凡会议必强调，习近平从来不嫌多，所以报告不再提"一国两制"、"九二共识"、"和平"，表明北京的对台思路出现了调整，不再死守以前的"和统"。北京当然清楚"和统"的可能性非常少，但不论是出于安抚台湾民众还是要给外界降低强硬色彩的考虑，过去总是要念"和统"之经，现在改说统一，是否以后也不再提"和统"，有待观察，但至少说明北京已开始认真考虑用"非和平"方式解决台湾问题了。





这和中国民间的呼声是遥相呼应的，或者说，民间武统之声的高涨让北京不得不正视这个民意要求，从而倒逼和压缩了北京在台湾问题的政策选择空间。两岸民意如今呈统独对决，相对蔡英文，习近平表面看其政策少受或不受民意牵扯，但这不是说他没有民意压力，尤其在台湾问题上，当和统事实不可能，再鸵鸟似的高举"和统"大旗，只会让民意对习和北京失望，把他看作"胆小鬼"，从而损害北京刻意塑造的习和中共乃中国民族根本利益维护者的形象。在北京需要借重民族主义再续合法性的情况下，它不能长久无视武统民意，而必然要在政策上反映出来，哪怕是作为工具做给台湾看，也要打"武统"牌，迫使台湾走向谈判桌。



香港国安法从侧面进一步证明了习近平的北京不会放弃统一台湾的"执念"。前不久，大陆鹰派将领乔良的文章在台湾引发了中共"弃台论"。乔良所谓的在中国实力没有压过美国前，不主张贸然的武统行动的观点，只反映了北京和解放军内部部分人的想法，未必是习本人的意思。可即使是乔良，也认为现在到了中国需要用一次实际行动，结束美国用台湾给中国挖坑的游戏的时候了，以向世界宣示，台湾在中国的"大炮"射程之内，台独之心必须死掉。这可没有半点"弃台论"的味道。



现在，北京为香港量身定做了国安法。接下来习近平会怎样对待台湾，是否也要下重手，像乔良说的，结束美国打台湾牌的游戏？这是外界不得不认真考虑的问题。



目前在中国内部，出现了两种强硬主张：一是大陆以渐进军事行动遏制渐进台独，这个看法认为，中国应采取划分台湾防空识别区，军机飞越台湾本岛，甚至若有必要，夺取金门、太平岛、东沙岛等外岛的举措来震慑台湾；一是向美国不仅表达不惜一战的决心，而且做出相应的准备和行动，以逼退美国保卫台湾的意志，而台湾若没有美国保护，就只能按照北京的要求走向谈判桌，两岸实行和统。



北京今后是否会如第一种主张认为的那样夺取台湾外岛，不得而知，之前传出解放军8月南海军演以占领东沙岛为演习目标，但如果台湾没有进一步刺激大陆，夺取外岛的可能性应该不会有，不过，大陆军机军舰穿越海峡中线或者飞越台湾本岛的可能性不排除。另外，北京也可以在经济上"惩罚"台湾，国台办前主任张志军在两会上说，他很忧虑《海峡两岸经济合作框架协议》得而复失，该协议到今年6月到期，是否续签眼下不明朗。



近10年来，台湾每年对大陆的贸易顺差都在1000多亿美元，2019年少了一点，也有800多亿美元，若没有这个顺差，台湾的对外贸易就是逆差了。虽然台湾对大陆这么高的顺差对大陆有不得已的因素，主要是大陆要购买台湾的电子产品，包括芯片，但北京也有经济统战的目的。可在此目的没有达到后，再加上美国为卡华为而不让台积电卖芯片给前者，北京可能没有动力再续签协议，让台湾大赚大陆的外汇。从北京已停止台湾自由行以及陆生赴台两件事或可知。



总之，不管北京是不是对台要出重手，台湾应该有所预判和准备，切忌盲目乐观。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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