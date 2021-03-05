客座评论：北京两手进一步掏空香港

（德国之声中文网）在北京举行的人代会四次会议上，人大副委员长王晨向全体代表作了《关于完善香港特区选举制度的决定（草案）》说明，指北京将以“决定+修法”形式，分两步对香港现行选举制度作出修改，主要是针对香港特区行政长官和立法会的产生办法，其要点有三，一是对香港特区选委会重新构建和增加赋权为核心进行总体制度设计，调整和优化选委会的规模、组成和产生办法；二是选委会除了选举特首外，也被赋予选举产生较大比例的立法会议员和直接参与提名全部立法会议员候选人的新职能；三是设立“爱国者治港”资格审查机制。

北京在两会上抛出的这个大尺度几乎是重构香港选举制度的举措，其实是可以预期的，因为此前北京已在密集地为修改香港选举制度进行布局，征询与之有关的各方意见。至于此番修法之目的，北京丝毫没有隐晦，就是担忧香港特区现行选举制度机制存在大的漏洞和缺陷，为北京眼中的“反中乱港势力”夺取香港管治权提供可乘之机。王晨在上述人大的“说明”中讲得明白，2019年香港发生“修例风波”以来，反中乱港势力和本土激进分离势力公然鼓吹“港独”等主张，通过香港选举平台、立法会和区议会议事平台或者利用公职人员身份，肆无忌惮进行反中乱港活动，极力瘫痪香港特区立法会运作，阻挠特区政府依法施政；策划并实施所谓“预选”，妄图通过选举掌控香港立法会主导权，进而夺取香港管治权；一些外国和境外势力通过立法、行政等方式和驻港领事机构、非政府组织等渠道公然干预香港事务，对中国有关人员粗暴进行“制裁”，明目张胆为香港反中乱港势力撑腰打气、提供保护伞等等。

这样一来，北京的修法目就涉及它采取的另一手法，即对所谓“反中乱港”的民主和港独人士实行大规模抓捕。去年7月港区国安法实施后，外界曾对北京是否会立即还是观察一段时间再对香港的反对派进行秋后算账有争议。一些人认为，鉴于港区国安法遭到香港内部的强烈反弹以及西方国家的反对，北京为安抚香港人心，会对该法律的实施观察一段时间，评估其效果后再决定采取下一步行动，只要香港的反对派不再搞事，杯葛港府和中央，根据法不溯及既往原则，除了对个别北京认为不得不抓的头面人物实行抓捕，以儆效尤外，其他多数反对派人士北京都会放过。另一些人则认为，香港的“反修例”抗争太让北京震惊，既然习近平已经对香港祭起了国安法，他就不会罢休，放过反对派，而是要拿他们一个一个清算。

现在看来，第二种看法点中了习的心思。港区国安法颁布后，北京不久对香港的反对派展开了“反攻”，那些在“反修例”抗争中的积极分子，除非逃亡台湾和西方，无一例外地被港府缉拿，大有斩尽杀绝架势。两会前夕，香港法院一次性对被北京称为“反中乱港47人案”进行了起诉和提堂，这是港区国安法实施8个月来的最大规模的一次集中审理。

北京的这两手不难理解。2019年几乎一整年的香港抗争，是香港对北京的反叛。按照当时许多人的看法，以习对国内反对势力毫不容忍、斩尽杀绝的性格，是不大可能容忍在香港这个“小小的地方”出现一个对抗中央的势力，整年将香港搞得乱哄哄，他势必会借抗争中出现的一些暴力事件和港独言行，以恢复秩序名义展开镇压。但是北京除了开动宣传机器污名化香港抗争及反对派外，基本是在深圳河隔岸观察。北京此种“反常”举动，除了香港的特殊角色令习不得不有所忌惮，不能在香港采取内地的方式对待反对派外，从今天事后诸葛亮的角度看，或者用中国民间常说的话来讲，习在“下盘大棋”，也即习在那时就在全盘检讨北京的治港政策，计划好了在香港实施国安法，以该法为杠杆，从法律和制度上重构一套治港架构，使北京牢牢掌控香港。

《国安法》在香港的第一个冬天 黄之锋等三人出庭后被还押 11月23日，前香港众志的成员黄之锋丶周庭与林朗彦继续接受2019年6月21日包围香港警察总部案件的审判。三人必须还押并等候12月2日下午2点30分的正式判刑。这是周庭首次遭刑事检控，也是她首次被法庭下令还押。

《国安法》在香港的第一个冬天 两区议员涉选举舞弊被捕 11月22日，香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗以及另外一人清晨被港警逮捕，理由为两人涉嫌诈取选举资助。此外，两人组成的团体选举总支出约489万元，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。图为王百羽。

《国安法》在香港的第一个冬天 「臭水事件」三立法会议员被捕 11月18日，朱凱廸、許智峯及陳志全等三名前立法会议员先后被警方上门拘捕，理由是在今年5月28日和6月4日向立法会主席台投掷恶臭液体，涉嫌违反《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的藐视罪及香港法例第212章《侵害人身罪条例》中的「意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品罪」。图为许智峯走出警署。

《国安法》在香港的第一个冬天 四民主派立法会议员被DQ 11月11日，港府宣布按照全国人大常委会决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，由左至右分别为郭荣铿、杨岳桥、郭家麒及梁继昌。立法会议员胡志伟批评北京彻底放弃《基本法》和“一国两制，令立法会变成一言堂。

《国安法》在香港的第一个冬天 民主派立法会议员集体辞职 为了抗议港府DQ四名立法会议员，另外15名民主派议员宣布集体辞职。11月12日，立法会秘书处称已收到全部15名表示会总辞的泛民议员的辞职信，但除了许智峯和毛孟静辞职则于12、13日凌晨起生效，其余13人辞职日都于12月1日生效。

《国安法》在香港的第一个冬天 锺翰林寻求庇护前被捕 10月27日，香港社运人士、「学生动源」前召集人锺翰林在寻求美国庇护前夕被捕，港警称理由是他8月起在社交平台發表内容涉嫌煽动他人分裂国家，违反《香港国安法》。锺翰林也是7月29日被以《香港国安法》罪名逮捕的4名学生之一，也是港警国安处成立后第一批被拘捕的人士。

《国安法》在香港的第一个冬天 罗冠聪在柏林挺香港 9月1日，中国外长王毅访问德国时，香港民主人士罗冠聪在柏林的德国外交部外发起示威，呼吁德国就助香港示威者，也呼吁欧盟正视人权议题，对中国涉及侵犯人权的官员实施制裁。 作者: 张慈 （综合报道）



五步治港策略

这个治港架构的第一步出台港区国安法，它是北京架在香港已有反对力量以及未来可能的反对力量脖子上的法律铡刀，所以中国官方舆论称它为稳定香港的“定海神针”；第二步则以国安法为依托，大肆抓捕反对派，以达到对那些不安分的反对人士的震慑效果；第三步从香港选举制度入手，改造香港的政治制度和结构，确保香港的反对派在至关重要的选举和立法两方面掀不起风浪；接下来第四步将会在教育、媒体和社区层面进一步清理所谓港独因素，输入爱国因素；第五步也是最后一步，要求港府的施政以民生为重点，解决香港过大的贫富差距和民生问题，特别是年轻一代的就业、住房等切实问题，以防因民生问题发酵为政治问题。

北京的治港五步已经到了第二和第三步的布局阶段。在港区国安法之后，这两步是北京确立新的管治架构的关键两手，尤其是改造选举机器。中国官方学者就公开声称，通过对选委会的制度性设计，把特首所代表的特区行政权力牢牢掌握在爱国者手中，有效排除反中乱港势力进入管治架构。例如，未来“搞街头政治拉选票”将很难进入特区政治核心，立法会内一些“左右摇摆”“和中央坐地起价”的人的话语权也将受到限制。

清空“一国两制”的“五脏六腑”

习近平对香港打的这个“爱国者治港”的主意，明眼人当然一眼就能识破，在中国的观察者网上，一位左派读者的留言已经道出了北京的心声，其大意如下：

香港过去二十多年来的现状让反对派太得意忘形了，真的以为在这份弹丸之地他们可以和中央掰掰腕子，以为中央会顾忌所谓国外势力的在港利益不敢和他们掀桌子，结果发现中央真的站起来掀桌子个个都傻眼了。之前中央一直想把香港打造成“一国两制”的橱窗来感召台湾，结果非但没有对台湾有任何感召作用，反而让蔡英文有机会借着香港的“一国两制”在香港兴风作浪。既然台湾摆明了不可能和平统一，那么香港这个橱窗的作用己经意义不大，中央在重新制定新的对台方案时，也开始逐步清理当年政策失误留下的问题，港区国安法和修改香港现行选举制度就是行动的第一步。过去四年，特朗普在台上一意孤行要和中国打贸易战，中美关系己经恶化到了双方建交以来最恶劣的程度，拜登上台后还会继续恶化，那么之前为了中美关系中央在香港问题上的隐忍己经没有意义，干脆趁此机会解决香港问题。去年是国安法，今年是选举制，可以肯定明年还有大的动作。这次不把英美在香港的遗毒清理出去，中央是决不会罢手的。

这是中国多数民众尤其是那些怀有爱国和民族情感的左派民众的普遍想法，无疑也是习内心里为香港规划的“前途”。但作为政治策略，不表明北京会公开宣布废除“一国两制”，甚至在50年过渡期满后它还会保留这个“遮羞布”，虽然在今次两会上汪洋作的全国政协报告没有再提“一国两制”。不过，港区国安法的实施，已在掏空香港“一国两制”，现在大规模抓捕反对派和改造香港的选举制度，将进一步清空“一国两制”的“五脏六腑”。可以说，通过和内地的经济整合，以及政治上“爱国者治港”的全面落实，香港和它隔岸的深圳已经没有太大区别。这对香港的民主运动提出了空前严峻的挑战，如何在此种形势下推进香港的民主抗争，恐怕不得不从长计议。

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