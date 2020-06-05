客座评论：化腐朽为神奇的好大学

（德国之声中文网）中国大学的国际声誉一直在螺旋式运动，我不知道它到底是上升还是下降，所以只能叫运动。一方面，无论在哪一种世界大学排名榜里面，中国大学的上升趋势都是很明显的，比如我们的清华北大，都可以称得上排行榜一流大学了。另外一方面，如果有一个假冒伪劣排行榜的话，中国大学估计也会榜上有名。前一段时间纷纷出现的是教师的问题，有博士导师写美师娘论文从而获得国家自然科学基金赞助的，也有被外国学术打假打出来的院士级别教授，说要给全国人民一个交待，到现在也没有了下文。

最近发现，除了老师造假论文以外，学生居然也有假的。6月15日，中国中央电视台记者从山东省聊城市冠县组成的联合调查组获悉，15年前一位文科高考分数为303分的陈小姐（这个分数比当年文科类专科分数线低243分），居然可以冒名顶替另外一位农家女上了山东理工大学（被顶替者的高考分数为理工科546分，超出理科类专科录取分数线27分）。这个当然不是孤例。据媒体报道，在2018-2019年间，这样的冒名顶替在山东一省就有242人之多，涉及14所高校。

一个低于分数线243分的落榜文科生，居然被录取了！神奇不神奇？而且录取为理工科大学生！惊喜不惊喜？最后还毕业了！厉害不厉害？不能不说山东理工大学是一个化腐朽为神奇的世界一流大学。

我查了一下，哪个专业学院有这么神奇的力量，果然不出所料，是经济学院！其实，那些只拿教授论文说事的大学排行榜都是不可靠的。我们的大学仿佛就是一间工厂，除了生产科研成果（以论文为表现形式）以外，学生也是一个重要产品。那么如何衡量一所大学教育水平的高低呢？如果你设个分数线，只录取天才，那么就算你把一群天才全培养成了博士教授院士，也不算本事，因为他们本来就是天才嘛。如果一旦你把天才都培养成为只会赞美师娘的蠢材，那就大学的教育水平出问题了！反过来，如果你没有分数线，或者只招低于分数线243分的落榜生，把落榜生培养成了人才，那才是你大学的教育水平高。所以，大家不忙着去指责山东理工大学不应该录取这个低于分数线243分的文科生，而是应该首先好好派教育专家去山东理工大学经济学院调查研究，看看他们是如何实现"化腐朽为神奇"的重大转变的。这样的经验推广开来，难道不是中国大学之幸？中国之幸？

笔者毕业于德国波恩大学经济系，对德国大学而言，似乎没有冒名顶替的必要。因为德国大学本来也不难进入，只要申请，每个人都有读大学的自由和权利。但是进来容易出去难，并不是每个进了大学的同学最后都毕业了，因此德国大学的文凭在世界上都享有很高的声誉。

我有两个印象深刻的同学。

一个是德国人，他在物理系读不下去转到经济来，虽然没有觉得经济学很容易，但是在我的帮助下努力学习毕竟还是毕业了，现在做一个很普通的中产，悠闲生活着。钱钟书在《围城》里说：在大学里，理科生瞧不起文科生，外国语文学，瞧不起中国文学系，中国文学系瞧不起哲学系，哲学系瞧不起社会学系，社会学系瞧不起教育系，教育系的学生没有谁可以给他们瞧不起了，只能瞧不起本系的先生。在德国大学里，我看不到这样一条鄙视链，只有一串平行线，德国大学允许学生在不同专业间自由选择，在专业转换中慢慢尝试，最后找到自己喜欢或者擅长的。这不是最符合中国孔夫子说的因材施教原则吗？所以文科生理科毕业在德国大学那都不算个事。

我印象深刻的另外一个同学是个中国人。她不知道是中国哪个大学出身，反正当时我经常拿我毕业的浙江大学到处炫耀，而她却始终不愿意告诉大家她在国内念过什么大学。但是一个进不了国内一流大学的门槛的小个子女孩，在德国波恩大学的学习中，却渐渐崭露头角，最后远远好于我这个浙江大学的毕业生。现在在德国做起了教授，教一大帮块头是她两倍多的学生学经济。可见，落后分数线200分也不算个事儿，能够把落后分数线200分的学生培养成为教授博导，才是真本事。

我衷心希望山东理工大学也和德国波恩大学一样，是一家能够化腐朽为神奇、允许学生自由选择、按照兴趣爱好培养、最后成名成材的好学校。

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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