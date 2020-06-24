客座评论：利奥波德二世与习近平

（德国之声中文网）比利时国王利奥波德二世（Leopold II）是那种疯狂、暴力和凶残的殖民主义的最残暴人物之一。这位前君主将所占的刚果变成了他的私家监狱，在那里，人们遭剥削、虐待、侮辱。约瑟夫·康拉德（Joseph Conrad）的小说《黑暗的心》（Heart of Darkness）描写了这位君主的疯狂。今天，没有什么人会怀疑，这样的人物如今无资格得到任何一座纪念碑。

《外交政策》（Foreign Policy）刊物报道说，中国主席习近平及其手下官员煞费苦心，加重压迫本已受到重压和钳制的中国西北地区的维吾尔族人：北京指令，对18至49岁的女性强制节育，比例达14%至34％，由此限制穆斯林少数族群的人口增长，使其处于与汉族人相比的劣势地位。

本文作者Alexander Görlach

史上最黑暗篇章

这使人想起了人类历史上最黑暗时代的“优生学”，本该促使自由世界对中国威权主义者习近平采取别的措施。外界早就知道，在习的指使下，上百万维族穆斯林被关入营地。透露给《纽约时报》的中共内部文件显示，这名独裁者要求，对维族人不得"心慈手软"。

一如此前对藏人所做的那样，中国意图灭绝一个民族的后代；北京称，该民族流徙之地乃是中国的土地。不论历史事实如何，如果人们挚爱的庙宇和清真寺被毁、他们的语言遭禁、家中被迫接受报告维族人是否是虔诚的穆斯林的汉族线人，那就有悖于人权。

香港--这座城市完了

这些天，整个世界不得不眼看着中国如何在另一个地方——香港，剥夺人民的权利，使其心生恐惧、担忧被终身监禁。在这个自治城市--中共签署了相应协定--本应享有民主、法治和言论自由至少至2047年。然而，在习近平治下，香港一步步被毁，现在，到了终点。

一周前，《新苏黎世报》刊文说，在国内压制少数民族后，北京意欲扩大在地区的影响。这篇报道称，根据中共的设想，下一步将扩展至美、日、欧。根据该报道，北京决意制服全世界。

比利时一座利奥波德二世塑像遭泼漆

全球惧怕中国

就像昔日的比利时那样，今天的中华人民共和国未遇到值得一提的抵制；仅凭这一点，人们就完全可以把习近平类比利奥波德二世国王。曾在北京表示不满的伊斯兰国家的代表们被提醒他们的国家有赖于新丝绸之路，受到侮辱，并被打发回家。对北京抱怨，不会让任何人得到好处，因此，对中国的害怕情绪笼罩世界各地--德国亦然。

在德国，中国发生的令人发指的现象还未导致对华政策有任何改变。而在我们如此关注清算过去时代的专制者、独裁者和人类屠夫的这个时代，我们不应不看到，他们的后继者此时此刻也在行动、毁灭千百万人的生命、威胁着我们所有人的自由。



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