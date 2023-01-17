客座评论：刘鹤“否定”习近平，临退吐真言？

中国副总理、习近平经济顾问刘鹤在达沃斯的发言引起各方关注。本文作者认为，刘鹤的演讲是真实感言，算是他在明年退休前对习近平过去十年政策的一点忠告。
（德国之声中文网）2023年，在瑞士小镇达沃斯，济济一堂的世界经济论坛年会上，终于来了一位既熟悉又陌生的中国政要面孔。出席今年世界经济论坛年会的中国政要，是国务院主管金融工作的副总理刘鹤。国际社会和全球企业家对他的熟悉，不仅是他的副总理身份，还在于他曾是习近平的首席经济顾问。习每每强调的供给侧改革，就是刘鹤帮他设计的。故刘鹤的“光临”，表明中国在经过三年的“闭关”后，开始回归正常。
刘鹤在年会发表了特别致辞，解释了中国过去10年发展成就的经验以及当下外界特别关注的三个问题。中国国家统计局日前刚发布了去年的经济数据，GDP只增长3%，与年初预定的目标近乎腰斩。尽管如此，在习主政的10年，中国的GDP从54万亿元增加到121万亿元，增长了1倍多，人均预期寿命从74.8岁提高到78.2岁，对世界经济增长的贡献率达到36%左右，应该说这几个数据放在全球主要经济体中都是相当不错且相当不易的。当然，它恐怕是在疫情的前七年特别是前五年取得的，但不管怎么讲，都是在习的领导下。刘鹤似乎是要在此当着全球政要和企业家的面，夸耀习近平，为习辩护。因为外界包括中国自己，皆在指责习把中国经济搞砸了，现在刘鹤把数据亮出来，不是大家批评的那么坏，还可以。
不过，刘鹤在对中国过去10年发展成就原因的解释时，没有把功劳算在习身上。他在致辞中谈了五个经验也即原因，第一，必须坚持发展是第一要务，坚持以经济建设为中心。第二，必须坚持社会主义市场经济改革方向。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，说到这点，他特别指出，有的人说中国要搞计划经济，这是绝对不可能的。强调要坚定不移深化国有企业改革，，促进公平竞争，反对垄断，弘扬企业家精神。第三，必须坚持全方位扩大对外开放。对外开放是中国的基本国策，开放是促进改革和发展、推动中国经济进步的重要动力，中国的大门只会越开越大。第四，必须坚持依法治国。依法保护产权和知识产权，营造市场化、法治化、国际化的营商环境。无论政府行为还是市场行为，都必须在法治轨道上运行。第五，必须坚持创新驱动发展。
需要注意，刘鹤在提及这五点经验时的用词是“必须”而不是“应该”、“也许”、“可能”等，“必须”的意思就是对某事物的态度非常明确肯定，不如此就不行，不能含含糊糊，模棱两可，所以他指这些经验是中国从改革开放以来一直奉行的重要做法，必须长期坚持，毫不动摇。
这五点经验，尤其前面两点，正是中国民众、企业家以及国际社会都很在意、很担心，也是习近平让大家非常不放心的地方。人们批评指责习在过去10年开历史倒车，就是习没有坚持中共几代领导人一直强调的，中国必须以经济建设为中心，搞市场经济，支持民营企业、民营经济发展，走改革开放道路。习在根本方向和具体路径上，都反其道而行之，集权，以忠诚划线，大搞政治建设，强化党领导一切，国进民退，打压资本和平台企业，尤其三年疫情清零，严格管控社会，窒息企业和民间的活力，已经到极端地步。故而，人们可以把刘鹤指出的五点经验，看作是对习近平过去10年施政路线的“否定”或者“反对”。
刘鹤在致辞中还解答了外界对于中国防范化解金融风险特别是房地产风险，促进经济双循环，推动共同富裕的疑问。这三个问题特别是后两个问题是习的政策标配。后人谈习的经济和政治遗产，必要说到他的双循环和共同富裕。但刘鹤的解释同官方有不一样的地方。他说，顺畅的国内循环需要加强国际分工和合作，扩大对外贸易和利用外资。新发展格局是开放的国内国际双循环。中国的基本国情决定了必须对外开放，不断提高对外开放质量和水平。共同富裕强调的是避免两极分化，最终还是要靠共同发展，靠每个人的艰苦奋斗和勤劳致富，绝不是搞平均主义和福利主义。在推动共同富裕的历史过程中，包括外商在内的企业家都将发挥发动机的重要作用，因为他们是社会财富创造的关键要素，如果没有财富的逐步积累，共同富裕就成了无源之水、无本之木。
换言之，刘鹤赞同在中国搞经济双循环和共同富裕，但他强调的是经济双循环不是关起门来搞建设，排斥对外开放，而要加强国际分工和合作，扩大对外开放；共同富裕也不是劫富济贫，只着眼于分配，还要生产，它是一个历史过程，要发挥企业家创造财富的关键作用。如果按这样的思路推进经济双循环和共同富裕，当然会消除企业家和国际社会对中国接下来因为要应对美国为首的西方的围堵遏制，以及习近平为赢得底层民众的支持，搞闭关锁国和消灭私营经济的担忧。
刘鹤在达沃斯论坛的致辞所表达的这些看法，按照中共现在对高级官员出国访问的审查流程，应该事先知会了外事主管部门甚至报告给了习。即使习没有时间看刘的讲稿，也是得到官方认可了的。人们看到，他这趟行程不仅参加论坛，还正式受邀出访瑞士，并要会见美国财长耶伦等外国政要，他的观点在相关的会见中都会讲出来。外事主管部门甚或习所以同意讲稿的这个暗含“否定”习的基调，一个原因是习在经过碰壁后，确实有所反省，知道过去那套做法不行，需要回到中共传统的以经为主、走市场改革的路上来；二是在目前严峻的形势下，需要向外界发出一个中国正在进行政策调整的正面积极的信号，让国际社会对中国接下来的发展有信心。而刘鹤相对开明的形象、曾是习的首席经济智囊的身份，在达沃斯这个世界政要和企业家云集的场合，发表致辞，有助于外界恢复对中国经的济信心。
当然，事情也可能是习并不了解刘鹤在致辞中具体要讲什么。若是这样，刘鹤在致辞中“否定”习近平，会不会给他带来一定的风险？以他们两人的关系，应该还不至于，相信刘鹤对此进行过风险评估。也许对他来说，反正两会后要交棒退休，临退前借这个场合发表一点真实感言，算是他作为过去的首席经济顾问对习的一点忠告，听不听当然是习的事，但于他，大概是在临退前不想再讲违心话吧。
邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。
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