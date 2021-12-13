客座评论：再見2021和那認識的香港

（德国之声中文网）香港人正預期《港區國安法》的拘捕在2020年已告結束之際，警方便在2021年第6日以涉及「煽動顛覆政權罪」拘捕47名策劃及參與民主派初選的人士。他們在同年2月底被法庭未審先判還押，至今只有16位涉案者獲得保釋。

數個月後的六月四日，政權再次圍封維多利亞公園及在多處派駐大量警力，為的就是令六四變成在香港不能悼念的儀式。同月，政府以不同手段迫使《蘋果日報》及其母公司壹傳媒停止運作，令這份被號稱為「民主大報」的報章從此不再出現在報攤上。

而整個暑假，對支持民主的香港人來說更是驚濤駭浪。政權要求現任區議員宣誓效忠，超過260名區議員選擇辭任，最終有49位被取消資格。而國安法法庭在唐英傑案訂明「光復香港，時代革命」口號在公眾集會遊行為「煽動分裂國家」，令該口號變成最新禁忌。在暑假期間，各個新舊政團及公民社會組織因為政治壓力宣佈解散，連國際特赦組織亦宣佈停止香港兩個辦公室的運作，結束39年在香港的倡議活動。

香港變得不再是那個認識的香港。選擇留下來的，便「躺平」應對。支持民主的香港人不參與排拒民主派的立法會選舉，令該換屆選舉創下歷史最低投票率。香港人或許杯葛選舉，但相信更多都看到選舉制度不能再代表他們。然而，政權的回應便是移走在香港大學豎立近25年的國殤之柱，不容任何真相繼續存在。

對香港心灰意冷的人，則用腳投票，以移居作為應對。這一年約10萬港人選擇離開，移居海外；而不少政工作者因為政權爪牙威嚇作出拘捕或政治報復，亦被迫流亡他鄉。一時之間，香港人開始習慣數着時區間隔。而因為疫情而成為日常的視像會議，也成為離散香港人彼此維繫的方式。

這個「美麗新香港」，或許已經不再是很多香港人的地頭。港人陸續世界每個角落飄流，但留下的，畢竟還是多數。2022年，關乎香港的政局大事尚有特首選舉和年底於北京舉行的政治局選舉。同時間，新一屆立法會及特區港府亦可能繼續以「國家安全」名義收緊個人自由。風高浪急，但願各位仍然在香港的人好好保重。

巫堃泰为香港民主派人士，曾担任香港屯门区议会三圣区议员，目前流亡英国。

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