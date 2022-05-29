客座评论：内外兼修 锁住中国——美国对华新战略

（德国之声中文网）布林肯这个迟到的对华政策演讲可以用“锁住中国”四字来描述它的核心意涵，它建立在以下的判断基础上：（1）中国不仅具有重塑国际秩序的意图，而且是唯一具有这种能力的国家，如果让北京的愿景实现，那么过去75 年来保障世界持续进步的普世价值观将会得到颠覆。换言之，拜登政府确认，中国不仅要改变现行的国际秩序，而且要改变二战以来美国和西方主导的价值观。（2）未来十年是美中竞争的关键期，对美而言具有决定性作用；也即在未来十年，美国和西方输不起这场竞争。（3）然而，鉴于中国是全球经济不可或缺的一部分，是美国应对从气候变化到新冠疫情等各种超越意识形态或与意识形态关联不大的挑战的能力的一部分，这些挑战还包括不扩散和军备控制、打击非法麻醉品、粮食安全、全球宏观经济上的协调等，以致美中“都不得不与对方打交道”，两国需要和平共处，华盛顿也随时准备就各种问题加强与北京的直接沟通。

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所谓“锁住中国”，就是在中国的周边，尤其在东亚和西太平洋区域，建立一堵规则的高墙，不让中国的影响力越出中国，至多让中国的影响力保留在西太平洋地区，即把中国锁住在西太。因为中国的势力已经扩散在西太，要把中国赶回有困难，但决不能让中国的影响力越出西太向全球扩张。它包括这几个要点：

一是美国不寻求同中国发生冲突或打新冷战，不寻求阻止中国作为大国发挥作用，发展经济或促进本国人民的利益，也不寻求改变中国的政治体制；

二是美国不指望北京改弦更张，而要塑造北京所处的战略环境，以推进建设一个开放和包容的国际体系的愿景；

三是美国捍卫和加强以维护和平与安全、保护个人和主权国家的权利并使所有国家能够共存与合作的国际法、协议、原则和机构机制；

四是美国将在未来十年采取“投资、协同、竞争”的战略，投资于美国国内的实力基础，同美国的盟友和合作伙伴网络协同，以更好地与中国竞争。

可见，“锁住中国”的含义不是要打败中国，而是建立尽可能广泛的包围圈，用规则去锁住中国，用布林肯的话说，美国“所有这些行动都致力于捍卫并在必要时改革应当让所有国家受益的基于规则的秩序”，并“希望引领一场在技术、气候、基础设施、全球卫生和包容性经济增长方面力争上游的竞赛”，从而阻挠和压制中国力量的上升，限制中国国际影响力的扩大。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登与习近平之间的视频会晤 华盛顿时间11月15日晚间，北京时间11月16日上午，美国总统拜登和中国国家主席习近平举行视频会晤。《华尔街日报》评论说，此次视频会晤“为这两个大国间的紧张关系降温，两位元首试图管理双方存在分歧的问题，并寻求找到沟通方式来避免冲突”。美国总统拜登上任后，美中两国领导人曾于今年2月和9月分别通过一次电话。此次的线上视频会晤实属首次。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 习近平称呼拜登“老朋友” 习近平在开场白中对拜登说：“今天是我们第一次以视频的方式会晤，当然这个不如直接面对面，但也很不错，看到老朋友感到很高兴。”路透社指出，在中国，“老朋友”这个词意味着亲近，可显示彼此熟悉和信任的程度。2011年，时任中国国家副主席的习近平曾邀请时任美国副总统的拜登访华。当时除了在北京举行欢迎仪式，习近平还陪同拜登前往四川成都进行访问。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “老朋友”并不一定意味着是真朋友 今年6月有媒体问拜登，他是否可能以“老朋友打给老朋友”的方式给习近平打电话，为WHO的新冠溯源调查人员寻求访问渠道。当时拜登回答说：“让我们把话说清楚。我们彼此都很了解。我们不是老朋友。这纯粹是工作关系。”路透社报道称，在习拜视频会议之前，白宫发言人普萨基又被问及那段话。她说：“嗯...我可以确认...他仍然不认为他是‘老朋友’，所以这一点仍然是一致的。”中国人民大学国际关系学教授时殷弘说：“我们中国人称某人为老朋友时，意思是我们已经认识很久了。但‘老朋友’并不一定意味着他还是真朋友。”

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “一个中国”政策和不支持“台独” 习近平在视频会晤中强调，台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。他说，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此都有明确承诺。拜登则强调美国在台湾关系法、美中三个联合公报和六项保证的指导下，继续致力于“一个中国”政策，称美国强烈反对单方面改变现状、损害台湾海峡和平与稳定的行动。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登是否说出“不支持台独”的话 中国外交部在会晤后公布的新闻稿中称，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持“台独”，希望台海地区保持和平稳定。据美国之音报道，白宫资深官员在记者会上被要求证实拜登是否说出了“不支持台独”的话。这位官员没有直接作出回答，但表示白宫官员们已多次表示美国不支持台湾独立。不久前，拜登称若中国对台发动攻击，美国承诺会保卫台湾，暗示美国之前奉行的对台湾地位的“战略性模糊”政策发生了变化。不过之后白宫官员收回了这种说法，称美国的对台政策没有变化。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登对中国人权问题表达关切 会晤结束后白宫发出的新闻简报中称，拜登对中国在新疆、西藏和香港的做法以及更广泛的人权问题表达了关切。新华社报道称，习近平在视频会晤中说：“我们愿在相互尊重基础上就人权问题开展对话，但我们不赞成借人权问题干涉别国内政。”他还说，文明是丰富多彩的，民主也是丰富多彩的。民主不是一种定制的产品，全世界都一个模式、一个规格。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判。如果因为实现民主的形式不同就加以排斥，这本身就是不民主的行为。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 经贸问题 在谈及中美经贸关系时，习近平说，在商言商，不要把中美经贸问题政治化。双方要做大合作“蛋糕”。他还提出，“美方应该停止滥用和泛化国家安全概念打压中国企业”，“美方应该重视国内宏观政策外溢效应，采取负责任的宏观经济政策”。拜登则敦促中方履行美中第一阶段贸易协议，并希望看到两国贸易官员之间的会谈能取得进展。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 建立一些常识性的“护栏” 拜登在会晤开场致词时强调，美中关系需要一些常识性的“护栏”，防止“竞争”转为“冲突”。他说，美中双边关系“在我看来不仅对我们两国，而且坦率地说，对世界其他地区都有深远的影响”。习近平说：“中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。”《纽约时报》分析认为，两位领导人都表示愿意以一种避免世界两大强国之间发生冲突的方式处理分歧。仅此一点就可以为今年两国关系会发生重大摩擦的可能性降温。



中美竞争与对抗

拜登上台之初，曾提出在实力的基础上和中国打交道，对中国既竞争又合作也对抗的对华政策。但在实际中，这三者很难做到界限分明，运用自如，特别是竞争和对抗，在美国已把中国定义为头号战略对手的情况下，难以划清它们的界限，所有的竞争都含有对抗的元素，是带着一种对抗的心态去竞争的，这样就难免滑向对抗，即使是出于需要同中国合作，也是一种竞争性合作，不可能为两国关系的恶化起到休止符的作用。既然最后只剩下一种对抗关系，那么中国也只能以对抗对对抗。从两国关系一年多来的演化来看，正是如此。这当然不可能达到拜登政府的战略意图，中美关系从而只有更坏，没有最坏，这样下去，不可避免的终极宿命，就是打一仗，通过战争来决定胜负。台湾大概率会是美中决战的战场。

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很多人正是用此种思路看待美中关系。双方都有鹰派，想往这个方向引导。拜登政府或许是觉得美国社会为美中最后一战还远远没有做好准备，又或认为在双方都有核武的情况下，战争的代价美国也无法承受，还有可能是在拜登发出武力保卫台湾的表态后，中国幕后的警告起了作用，总之，从布林肯的演讲看，拜登政府刹了车，意识到过去的竞争合作对抗“三部曲”有问题，于是改为投资、协调和竞争新“三部曲”。

内政外交 双管齐下

新的对华战略在态度上似乎有所软化，它不提对抗，和老“三部曲”的一个最大不同，是将对华关系、对华战略置于美国的同盟关系、印太战略框架下，作为后者的一个组成部分。老“三部曲”明显只针对中国，新“三部曲”严格来说，不全针对中国。美国加强对国内竞争力、创新和民主的投资，虽然直接的动因是中国，可确实也需要大幅改正，比如美国老旧的基础设施，创新能力的下降，以及特朗普对美国民主的破坏等，需要修复；对盟友和合作伙伴的网络协同，则有助于追求共同的目标，促进共同的事业。新“三部曲”的“竞争”是直接针对中国而来，但也只有在前两者做好的基础上，才能更有力地和中国进行竞争。将中国置于同盟关系之下，凸显拜登政府的优先目标是发展好同各类盟友的关系，在印太建立不同层次的网络和盟友圈，它们组成一个印太战略框架，将中国置于该框架内，以锁住中国。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



虽然拜登政府的对华战略、政策和手段有变，但它对中国的定位、方针和目标没变，布林肯的演讲透露出的依然是遏制和围堵，遏制中国的实力，限制中国的国际影响力，只不过更多强调运用“规锁”的方式，即用规则锁住中国。实际上，拜登政府过去一年对中国实行的技术限制，经贸脱钩，推动供应链去中国化等，继承的还是特朗普时期的做法，尽管布林肯表示美国不会试图切断中国经济同美国或同全球经济的联系。拜登也把美中竞争塑造为价值观之战，是“民主和专制”的竞争，并通过地缘政治的集团化来遏制中国。美国的印太战略是以美日美韩、四方安全对话、美英澳三边安全伙伴关系、印太经济框架组成的，拜登政府并不讳言这种多层次的组合以遏制中国为目的。美苏冷战表现为地缘政治的集团对抗和意识形态上的制度对抗，拜登政府的对华战略其实也不脱这两点，本质上依然是一种冷战心态，是一种新冷战，从而同布林肯宣称的决心避免和中国进行新冷战相反。

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故可想而知，北京对布林肯这次演讲的反应非常负面。中国外交部发言人华春莹在她的推文中说，布林肯的“这番讲话听起来更像是针对中国发起全面战略竞争或战争的宣言”。华用了“战争”二字，说明北京完全不愿接收布林肯弱化批评中国的调子所释放出的某种“善意”，原因在北京看来，布氏演讲透露的拜登政府的对华新战略“锁住中国”，和特朗普的极限施压，在动机、意图和手段上没什么两样。既然拜登政府认为未来十年是美国锁住中国的关键期，北京会持同样的想法，认为未来十年是中国突破美国遏制和围堵的关键期。

观看视频 01:27 中美阿拉斯加会晤 双方互不相让

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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