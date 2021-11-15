客座评论：全过程民主是现代版“皇帝的新衣”

（德国之声中文网）“中国是当之无愧的民主国家”，这是今年听到的最搞笑的一个笑话。讲这个笑话的，是中国外交部副部长乐玉成。乐是配合国务院新闻办日前发布的《中国的民主》白皮书而对外大言不惭。白皮书宣称，民主是中共始终不渝坚持的重要理念，在中共领导下，中国实现了全过程人民民主，丰富和发展了人类政治文明，在民主的道路上，贡献了中国智慧和中国方案。

这个世界，似乎谁都有资格谈民主，唯独中共例外。但并不表明中共对民主就很陌生。在中共百年史上，也曾有某个时期想醉心民主。比如抗战结束到全面内战爆发初期大概3年时间，中共要求国民党还政于民，在中国建立民主共和国，其喉舌《新华日报》发表了大量批判国民党和蒋介石搞独裁专制、鼓吹民主的文章，毛泽东周恩来等一口一个民主，俨然成了民主的鼓吹手和拥趸。不能说毛周在那时对民主的呼唤完全是做戏，是在和国民党争天下实力不足时放出的烟幕弹用来迷惑人的。应该说在中共的第一代革命者里，是有很多人确实出于对民主的追求而加入中共，所以当时中共对民主的追求可能有真诚和认真的一面。中共第二次表现出对民主的兴趣是在胡耀邦和赵紫阳当政期间，因文革的巨大破坏，许多人反思投身革命的初衷，重新燃起民主的信念，而胡赵这两位总书记对民主也有一些朴素认识，有过一些在全国试点民主的设想，中共甚至在局部进行过试验。可这两个时期都很短，昙花一现。

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 对能源的饥渴 随着经济的发展，对于能源的需求也急剧增加。在这一时期最受瞩目的现代化基础设施建设工程之一，就是1988年正式竣工的葛洲坝水利枢纽。它是长江上第一座大型水电站，总装机容量271.5万千瓦。葛洲坝距离后来的三峡水电站仅有不到40公里。

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 摩登的牛仔裤 告别文革时期的蓝布衣布裤，中国人开始了对于穿着打扮的追求。在香港文化的影响下，牛仔裤、高跟鞋、烫卷发等摩登元素从东南沿海逐渐影响到中国内地广大区域。

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 美式的快乐 可口可乐是文革结束之后首批进入中国市场的外国企业。北京人民渐渐开始不再买瓷瓶装的老酸奶，而改喝棕褐色、带着充盈气泡的糖浆。

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 德国外长访华 中国与联邦德国之间的经济合作也越来越多。1985年10月，时任外长根舍访问北京，邓小平在人民大会堂与他进行了会谈。

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 西藏局势动荡 1987年10月，拉萨发生了僧侣示威抗议事件，藏人袭击警察，纵火焚烧派出所，与警方发生武力冲突。对于北京的强硬派来说，冲突骚乱“证实”了他们的观点，即过多的民族自治自由有害无益。而胡耀邦的下台也与其在八十年代助长的温和民族政策有一定关系。

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 天安门广场 1989年4月15日，已经失势下台的胡耀邦因心脏病发作而逝世。胡耀邦生前颇受学生及知识分子群体的支持和爱戴，他的去世也成为聚集学生示威的最初动力之一。纪念胡耀邦的集会规模不断增长，逐渐演变成为示威抗议。

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 尴尬的来访 1989年5月15日，主张改革的苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国。北京方面担心学生示威活动在此期间出现失控，因此要求清除天安门广场上的抗议群众。但是学生拒绝离开，因此时任国家主席杨尚昆不得不改在机场为戈尔巴乔夫举行欢迎仪式。

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 最后一次公开露面 随着很多学生以绝食的方式表达抗议，向中共施压，作为温和派代表的赵紫阳则主张继续与学生对话。5月19日凌晨，赵紫阳在时任中央办公厅主任温家宝（图中右后）的陪同下前往天安门广场，用扩音器向学生喊话，呼吁他们结束绝食。这是赵紫阳最后一次出现在公众视野中。

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 坦克开进长安街 1989年6月3日晚间，解放军开始实施中共高层做出的清场戒严行动。部队从北京市各个方位逐步向天安门广场推进，当晚就传出了群众死伤的消息。6月4日，军队已经控制天安门广场。而由美联社记者拍摄的这张“坦克人”照片则被公认为是六四事件最具有标志性的一个画面。

图片回顾中共建政70年之五：昙花一现 镇压行动之后的长安街 关于六四事件造成的死伤人数，各界说法不一。中共官方的说法是包括“士兵、学生、非法分子和误杀群众在内”，有近300人死亡。海外报道的死亡人数要明显更高，各种说法从几千到上万不等。对六四学运的镇压，使得中共在国际上遭到一系列经济制裁和政治孤立。



尽管如此，民主在中共的历史上太稀罕了，白皮书把中共百年说成为人民争民主，并且已经在中国实行了全过程民主，则是赤裸裸的谎言了。

不错，在中共64字的核心价值观里，有民主和自由。但如果以为写上了这两个词以及诸如全过程民主这样的漂亮话，中国就真成了一个民主国家，那只能说是认识糊涂。正如中共各级政权几十年来都把自己打扮成“人民政府”，可当一个普通百姓走进“人民政府”的高墙大院试试，立马就会被撵出来。事实上，他或他根本进不了“人民政府”的门。

全过程民主是习近平近年提出的一个概念。白皮书把全过程民主描绘成“十全十美”，比美国和西方的选举民主好上千百倍的东西。

事实上，国新办发布《中国的民主》白皮书就是冲着12月8日美国举办的全球民主峰会而去的。白皮书指民主是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。白皮书这是在批美国垄断对民主的定义，将美式民主强加于他国。

如果说，白皮书对美国民主的批判没有点名，中国外交部随后发布的《美国民主情况》报告就直接“开火”。与此同时，在中国官方召开的有英国和新加坡学者参加的“中外学者谈民主”视讯会上，还是那位乐玉成，也指责美国以“民主领袖"自居，召集什么“民主峰会”，人为把世界各国分成三六九等，贴上“民主”和“非民主”标签，对各国民主制度说三道四，指手画脚，假民主之名、行反民主之实。

争夺民主话语权

中共之所以在“民主峰会"举行前夕集中火力批美国和西方民主，一方面是认为美国要借“民主峰会”而建一个反中“民主同盟”；另一方面也是认识到，要打破美国价值观外交对中国的矮化和“妖魔化”，摆脱在民主话语权上的被动处境，中国也必须举起价值观外交的旗号，在被认为是中国薄弱环节的民主方面，敢同美正面交锋，“理直气壮”争夺民主话语权。毕竟民主是一个好东西，不能让美国和西方独享。虽然中共是一个专制政权，它自己也清楚这点，故长期以来面对美国和西方的指责，没有底气去反驳，但要扭转在民主问题上的挨骂状况，能够做的只能是美化专制制度，把它包装成民主，中共是不可能去改变自身体制的。这就是习近平为何要提全过程民主并把它解释成丰富了人类政治文明形态，开辟了第二条民主道路的原因。习在民主问题上所以主动出击，不怕同美正面对决，一是中国的崛起给了他这种“底气”，二是美国自身的民主衰退损害了其号召力。

然而，无论中共对全过程民主吹得如何天花乱坠，假的毕竟是假的，变不了真。白皮书对全过程民主洋洋洒洒的描述，如果对中国的体制和运作过程没有了解，可能会被它迷惑和欺骗，但若熟悉这一套体制特别是身处这个体制之中，则一眼就能看穿其骗局，因为它没有在原有的东西之外增加一点新东西。自中共在中国行使统治权以来，它就在实行这套制度。

党的生日和香港的民主 同样的“七一” 不同的意义 每年的7月1日，是中共庆祝“建党”的日子。而对于1997年后“一国两制”的香港来说，则是一些民众上街游行，要求“民主、自治”的传统时间。今年的七一游行，估计有10万人参加。游行队伍大约在当地时间下午1点从维多利亚公园出发，终点则是香港特区政府所在地。

党的生日和香港的民主 “严重威胁” 今年的香港七一游行队伍中少了一个人。他就是原定应带头参加游行的香港铜锣湾书店店长林荣基。之前，他被中国公安部门秘密拘禁数月之久，回港后召开新闻记者会曝光了自己在被关押期间的经历，以及中共当局对他提出的“要求”。在今年七一游行开始前的最后一刻，他却突然宣布退出，原因则是他感觉自己受到了“严重威胁”。

党的生日和香港的民主 熟悉的面孔 在每年香港七一游行的队伍中，能看到一些经常出现的熟悉面孔。包括绰号“长毛”的香港立法会议员梁国雄（左四）。他是香港政治团体“社会民主阵线”和“人民力量”的创办者之一，历来主张“平反六四”，释放中国大陆政治犯，并结束一党专政。在他眼中，香港现任特首梁振英是“中共的走狗”。

党的生日和香港的民主 民生与政治 除了纪念“六四”死者，呼吁为其平反。从今年香港七一游行队伍打出的横幅中，更能够看出示威民众对现任香港特区政府以及其民生政策的不满。示威者在要求废除“公安恶法”的同时，也要求实行每周44小时的标准工作时间。

党的生日和香港的民主 香港的“社会主义” 参加游行的包括香港的各种社会团体。“社会主义”对于这个参与示威的团体来说，有着另一种含义。但共同点是：“革命”才是硬道理。

党的生日和香港的民主 “香港归英” 尽管香港已经“回归”，但在今年的七一游行上，能够看到香港仍然有一部分民众支持“回归英国”。怀着同一想法的人，发起了“香港归英运动”。他们主张香港脱离中华人民共和国，再次成为英国的一部分。但不是殖民地，而是英国的海外领土。

党的生日和香港的民主 “香港人，无的退” 包括铜锣湾书店店长林荣基在内的部分香港人认为：“如果现在不发声，香港就没救了”。在他们眼中，与中央政府争取“民主自治、港人治港”的道路是一条“单行线”—没有回头路可走。 作者: 任琛/李幸璇



根据白皮书的说法，全过程民主包括实行人民民主专政的国体，坚持民主与专政有机统一，保证了人民当家作主；实行人民代表大会制度的政体，人民通过人代会有效行使国家权力；坚持和完善中共领导的多党合作和政治协商制度，有效避免了议而不决、决而不行的弊端和一党缺乏监督、多党恶性竞争的弊端；巩固和发展最广泛的爱国统一战线，不断促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐；坚持和完善民族区域自治制度，既保证国家团结统一，又实现各民族共同当家作主；坚持和完善基层群众自治制度，发展基层民主，实现人民群众自我管理、自我服务、自我教育和自我监督。可是中共建政70年来，都是这么说的，但在大多数时候，它并不把这套制度看成民主，给其套向一个民主外壳，甚至在毛时代，中共不避讳自己的统治就是在搞专政，是一个阶级对另一个阶级的专政，也即无产阶级或者工农大众对资产阶级的专政。中共以为它给这套东西加了一个全过程民主的标签，人民就会相信它是真民主了。

在中共的这套制度里，作为国体的人民民主专政是核心和本质，也被白皮书看作是全过程民主的核心和本质，但它根本就是一个政治谎言，因为几十年来实行的结果，只有对阶级敌人的专政没有对人民的所谓民主。其实，它的专政也不是理论上阐释的无产阶级对资产阶级的专政，而是对人民的专政，因为现在的资产阶级已成了各级人大代表和政协委员，是中共的座上宾，因此这是一个彻头彻尾的政治谎言。全过程民主的提出，不但不是要为了实现民主，反是为着削弱民主，它实际是要削弱民主最重要的选举功能，而强调民主的参与价值，以此来凸显同西方选举民主的差别和优势。

美国大选2020：基础牢靠的民主 “我们拥有且会保留民主” 一位女性抗议者在美国街头亮出这张标语牌： “我们拥有且会保留民主。”虽然这次美国总统大选显示了美国社会出现了严重的分裂，但是支持不同阵营的选民内心所持有的民主意识比人们想象得要坚实得多。尽管特朗普在投票日的第二天就抢先宣布自己胜选连任，但是美国社会并未因此就出现大量的暴力冲突。

美国大选2020：基础牢靠的民主 让傻瓜滚蛋 在底特律点票站TCF Center门前，拜登的支持者向特朗普的一位支持者发出怒吼，但是特朗普的支持者对此视而不见。他已经听够了类似于“让傻瓜滚蛋”之类的口号。

美国大选2020：基础牢靠的民主 受总统委托 特朗普的一些支持者自称是选举观察员，他们喊叫着挥动着手臂要求进入计票站，重新清点选票。警察将这些人拦在门外，防止他们冲进去。

美国大选2020：基础牢靠的民主 “每一票都要计算” 拜登的支持者们也表现出深深的不信任。当特朗普宣布他要请最高法院下令不将“迟到选票”计算在内之后，拜登的支持者们也先后走上街头。在他们看来，特朗普的言论无异于是对民主的威胁。

美国大选2020：基础牢靠的民主 警察逮捕示威者 出于对计票的不信任和不确定感，数千名纽约人上街抗议。纽约的多数票都投给了拜登，但是警察工会却是支持特朗普的。由于担心选后有可能出现骚乱，警方甚至要求商家把商店橱窗用木板钉起来。警察对示威者也采取了强硬手段。

美国大选2020：基础牢靠的民主 坚持住！ 在华盛顿黑人的命也是命广场，服务业工会的成员们拥抱在一起。这可以带给他们更多的力量等待公布选举结果。

美国大选2020：基础牢靠的民主 开枪、复仇 美国激进左翼组织反法西斯主义运动（ANTIFA）的成员也走上街头，他们打着书写着“我们不要拜登，我们要复仇”的标语横幅。他们提出对“警察制造的谋杀”、“帝国主义的战争”以及“法西斯屠杀”实施报复行动。在这些人看来，特朗普以及他所实施的政策应该为这一切负责。

美国大选2020：基础牢靠的民主 一回特朗普，回回特朗普？ 对于特朗普的一些粉丝来说，4年任期完全不够。他们在位于亚利桑那州的凤凰城州政府门前举行抗议活动，要求特朗普再连任一届。他们的口号和4年前的一样：让美国再次伟大！（ Make America great again）

美国大选2020：基础牢靠的民主 “我相信，我们很强大” 华盛顿黑人的命也是命广场上铺满了标语：“我们不会沉默”、“特朗普对我们的孩子不利”、“我们将会战胜特朗普”。拜登的支持者们用这种方式显示自己的存在，同时要求人们站出来反对特朗普。

美国大选2020：基础牢靠的民主 计票而不是打架 美国大选中真正的英雄是那些清点选票的志愿者们，没有他们对原则的坚守和充分的耐心，可靠的计票工作根本无法完成。据媒体报道，无数的志愿者们放下各自的政治立场、无视特朗普的威胁，携手并肩共同完成计票工作。 作者: Astrid Prange



不过，白皮书有段话说得好：民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主，要看人民有没有投票权，更要看人民有没有广泛参与权；要看人民在选举过程中得到了什么口头许诺，更要看选举后这些承诺实现了多少；要看制度和法律规定了什么样的政治程序和政治规则，更要看这些制度和法律是不是真正得到了执行；要看权力运行规则和程序是否民主，更要看权力是否真正受到人民监督和制约。这段话本是中共用来指向美国和西方的，可是用它来照照中共，不就打了自己一耳光，使它的全过程民主现了原型么？

习近平不去实行真正的民主，而标新立异搞什么全过程民主，国新办为白皮书举办的新闻发布会讲的一句话泄露了“天机”，此话是，在中国这样一个有着56个民族和14亿多人口的大国，如果没有党的领导特别是党中央集中统一领导，搞西方那一套所谓的“民主”，是很容易搞散、搞乱的，民主必然会走向它的反面。中共害怕的无非就是这一点。

美国和西方的民主确实有它的缺陷，但中国根本就没有民主，硬把专制统治“洗白”成民主，不过是现代版的皇帝新衣，就当作笑话听听吧。

什么是“欧洲价值观”？ 100个欧洲人中有29个人认为男性是更好的政治领袖 欧洲议会选举在即。人们不禁要问，欧洲价值观到底是什么呢？“欧洲价值研究”项目（EVS）每10年对数万名欧洲人进行一次调查。结果显示，100个人中，有29人认为男性一般来讲是更好的政治领袖。（浅蓝代表赞成者，深蓝代表反对者，灰色弃权）

什么是“欧洲价值观”？ 欧洲人一致认为：政治暴力、偷税和受贿是禁忌 几乎所有受调查者都反对政治暴力和行贿受贿。四分之三的人认为这属于最不能容忍的事。上图中，指针越靠左代表容忍度越低。左上和右上图分别代表反对政治暴力和受贿的程度。左下和右下图表示反对偷税和无拘无束性行为的程度。欧洲价值研究项目对2017年开始的部分调查结果进行了初步评估，它覆盖14个国家，包括保加利亚、德国、冰岛、克罗地亚、荷兰、奥地利、波兰、俄罗斯、瑞士、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、捷克和白俄罗斯。

什么是“欧洲价值观”？ 欧洲人对录像监控看法不一 一半以上受调查者（54人）认为，政府有权在公共场合进行录像监控。波兰人、斯洛文尼亚人和克罗地亚人更多反对录像监控，但在它们的邻国，对此持赞成态度的人占多数。

什么是“欧洲价值观”？ 宗教问题上存在分歧 100个人中有38人相信上天，他们中有33人信仰宗教。其余的为无神论者或无信仰者。只有29人相信地狱存在。

什么是“欧洲价值观”？ 冰岛对有孩子的同性恋家庭更宽容 同性恋伴侣也可以和其他人一样成为好的父母吗？100个冰岛人中有88个人这样认为，持同样观点的俄罗斯人只占10%。如果以赞成这一观点的国家来排名，顺序便是：冰岛、荷兰、德国、西班牙、奥地利、捷克、斯洛文尼亚、克罗地亚、斯洛伐克、波兰、保加利亚、俄罗斯。

什么是“欧洲价值观”？ 100个人中有25人不愿和穆斯林当邻居 只有少数受调查者对和天主教或基督教徒当邻居有顾虑。而不愿和外国人或穆斯林当邻居的人则超过四分之一。上图从上至下分别为：70人不愿和酗酒者当老邻居，26人不愿和外国人当邻居，25人不愿和穆斯林当邻居，4人不愿意和天主教或基督教徒当邻居。

什么是“欧洲价值观”？ 研究欧洲价值 欧洲价值研究项目每十年进行一次。最近一次调查从2017年开始。已经有16个国家公布了调查结果，调查人数共为2万人。还有10个国家已经结束了询问。 作者: Kira Schacht



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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