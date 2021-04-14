客座评论：克里访中，习近平会参加美倡导的气候峰会？

（德国之声中文网）气候危机关乎人类的切实利益，每一个负责任的国家和政治领袖，都不能仅为本国甚至一党或一己私利而置全球越来越严峻的气候问题不顾，必须拿出积极的行动来。在这方面，美国前届政府是不合格的。事实上，美国自身受到的气候威胁并不少。每年都会发生的加州山火以及今年在得州出现的罕见极端天气导致的大停电，都和气候变化息息相关。

拜登看到了气候问题的紧迫性，气候变化是他竞选期间主打的议题之一。在总统就职首日，拜登即宣布美国重返巴黎气候协定，就任首周签署了多项与气候危机相关的行政令。白宫3月又宣布将于4月22-23日举行全球气候峰会，已邀请40位世界各国领导人出席，包括俄中两国领导人。

美国在气候领域也要重回世界领导地位

在世界主要经济体中，美中是全球两个最大的碳排放国家，它们各自的行动及其合作攸关联合国减排目标的实现和人类福祉。克里此次访华，任务应该主要同中国气候特使解振华讨论如何开好这次气候峰会，特别是习近平出席峰会的可能性。除此之外，也不排除拜登要克里传达某些信息给习。美中阿拉斯加“2+2”会谈后，双方紧张局势不断加剧，冲突日益升级，两国之间的敌意螺旋式发展下去，很可能会走到不可收拾的地步。因此，如何避免双方进入新冷战，陷入修昔底德陷阱，以竞争和对抗完全代替合作，可能也是拜登关注并意图传达给习近平的。

对拜登政府来说，上任3月就急着召开气候峰会并邀请40国领导人与会---虽然是视讯会议，当然不只是要向外界表明拜登重视气候变化、推动世界主要经济体应对气候危机，无疑还有着借这次峰会，来显示和检验美国在气候领域重回世界领导地位的用意。拜登政府对盟友的重视已经基本修复了特朗普此前单边主义做法对盟友的伤害，使美国和其西方盟友的关系恢复如昔。假如气候峰会成功举办，表明美国在世界的领导权和影响力也重新回归，这将会增强美国在对中国竞争和对抗时的自信力，包括排挤中国在气候领域试图填补美国领导权的野心。

然而，拜登要在这次峰会上实现这样一个“气候政治”目的，必须有中国的配合，特别是如果习近平能够出席气候峰会，这就等于向外界释放出中国不得不接受美国在气候领域领导权的印象，因为该次峰会是由美国倡议举行的，美国也主导着会议的议题和议程。拜登政府虽然不像前任一样一味同中国对抗，表示可以合作的也合作，但这个合作是建立在美国实力以及符合美国利益的前提下，换言之，合作可以，但要以美国的方式合作且主导权在美国。这种设定条件的合作其实也可理解为另一种形式的竞争或对抗，中国对此自不会太乐意，尽管表面上也在不断要求美国合作。

不过，鉴于眼下的政治气氛，两国能够合作的空间很窄，气候可能是美中唯一可以合作的领域，因为气候问题具有全球性，每个国家都不能置身事外。作为美国政府的气候特使，克里之前多次强调，全球气候危机应该同美中之间的其他问题“分开处理”，呼吁两大碳排放国携手合作。然而，由于设定合作条件，他也清楚这很可能甚至必然会大大弱化中国合作的意愿，所以在上周访印时表示对中国的合作抱有“希望”，但“没有信心”。

中美关系中的摩擦点 香港民主自由进一步遭挤压 中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。

中美关系中的摩擦点 制裁中港高官 2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

中美关系中的摩擦点 指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝” 美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

中美关系中的摩擦点 美国制裁涉疆中国高官 2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

中美关系中的摩擦点 涉疆企业被制裁 2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美关系中的摩擦点 南海、东海 3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

中美关系中的摩擦点 台海安全 2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

中美关系中的摩擦点 华为与科技战 2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

中美关系中的摩擦点 贸易、人员交流 中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。



中国将作何回答？

中国对拜登召开气候峰会的意图，自然也明白，但北京仍有可能会部分配合美国，这倒不是害怕拜登政府的压力，而是北京也在向世界打气候牌，同华盛顿争夺气候领域的主导权和影响力。因此中国会借气候峰会的平台，推销自己的气候主张，不让美国独占峰会的主导权。

去年联大会议习近平宣布中国将在2060年实现碳中和，他得到了大多数国家特别是欧盟的欢迎，其时美国因退出气候协定而广受批评。北京此举有接棒美国卸责气候领导权的考量。对北京而言，气候牌使得它始终可以有机会去分化美国同那些深受气候变化之苦的盟友，特别是美欧之间的关系。全球要实现碳减排目标，不得不依赖同中国的合作。而北京看似比华盛顿在气候问题上更积极和负责。虽然拜登政府扭转了特朗普政府对气候变化的态度，可假如四年后特朗普卷土重来或者共和党执政，拜登政府在气候问题上的做法届时会不会改变，就有着很大的不确定性，这使欧洲顾忌中国在气候领域的合作，不能在围堵中国上跟得美国太紧。在此意义上，北京会将气候牌的政治效应打到最大。

故可见，北京不会轻易让拜登政府主导气候问题，中美势必会一边合作一边争夺气候话语权和规则制定权。在这个背景下，克里的访华及能否说动习近平出席会议，是一个观察指标。习近平会对是否出席气候峰会进行权衡，可否换得拜登在其他方面对中国的某种退让。假如拜登同意在中国关心的新疆或台湾等议题上放缓批评或对抗的调子，习近平大概率会出席气候峰会，否则会让其他领导人如总理李克强或者主管气候变化的政治局常委出席。但北京不会不让领导人参加，对气候问题表示重视的表面文章还是要做的，在出席气候峰会的领导人层级上，北京应该不会太为难华盛顿。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。