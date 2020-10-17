 客座评论：儿子的“德国药丸” | 评论分析 | DW | 14.09.2021

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评论分析

客座评论：儿子的“德国药丸”

德国之声专栏作者沈凌第一次在儿子的朋友圈看到“德国药丸”，被吓了一跳，以为儿子吃了摇头丸之类的毒品。仔细看看内容，才知道这是“要完”的谐音，一种吐槽贴。那么德国究竟为何“药丸”呢？

Deutschland Deutsche Bahn Streik GdL Bayern

德铁（DB）可能是德国最容易被“吐槽”的对象

（德国之声中文网）其实，作为一个从留德华家庭走出来的留二代，笔者的儿子应该从小受到一定程度的德国文化的熏陶，心底里应该对德国抱有一定程度的好感，要不，也不会选择做二代留德华。但是这个世界变化快，中国的迅速增长，和德国的踟蹰不前，让二代留德华的朋友圈不断冒出来各种"德国药丸"。

最早让我们父子两人产生分歧的是德国铁路。我是1999年到德国留学的，那时候的中国铁路上跑的是绿油油的慢车，德国是子弹头形状的高铁ICE。而且人家德铁不光是速度快，无论快车还是慢车，一律准点。这让我非常感慨，回国以后，尽管中国也开始造高铁，但我还是写了不少赞美德铁吐槽中铁的文章。但这几年，儿子用亲身体会让我知道：应该反过来写文章了。德铁的误点率已经到了令人发指的地步。两百公里的路程，德国ICE误点两个多小时，居然还改了停靠站，让儿子差点儿赶不上飞机。

不过，这样的大面积误点状况也有好处。这不，儿子返回德国的飞机因为天气原因晚了两个小时，估摸着是不是接不上提前买好票的火车班次了啊？完全不！因为德铁会误点嘛！结果儿子还赶上了早一班的误点了的火车。

德铁这事儿已经被我写过好多次，但德国药丸显然不止德铁一个领域。

官僚主义严重的德国

这次儿子在中国国内注射疫苗，需要出具一个英文版的证明文件。于是他按照要求，拿着注射时防疫站给的中文版去出入境处开英文版证明，因为不能立等可取，过了三天又去取件。这事儿全程是他自己办理的，我一开始还不知道。知道以后，我忿忿不平了。为什么防疫站不能直截了当给一个中英文双语的证明呢？不是说好的"最多跑一次"吗？怎么就跑了三次呢？我立马给12345写了一个投诉信。第二天，我就接到了卫健委的回访电话，很奇怪地问我：他们出具的证明信不是中英文双语的吗？因为他们已经考虑到了这个问题。我连忙向儿子要了原版证明，一看才知道，原来这个双语证明设计得有问题，表格抬头都是双语的，但是表内的内容（比如疫苗名称和厂家名称）都是只有中文，没有英文，所以没用！于是电话那头连声道歉，说这个事情是他们工作疏漏，非常感谢我的信息，一定尽快改进。这电话听得我儿子目瞪口呆：原来在中国还有这样的骚操作啊！

延伸阅读：德国哪些方面“不如人”

看起来儿子早已经在德国被各种官僚主义程序弄得服服帖帖，毫无抱怨的冲动了。忘记了这是在可以抱怨的中国。

比如这次疫情爆发，校园关闭，儿子的毕业证书不能直接面交升学后的学校，只能邮寄。为了防止丢失，只能寄送副本。于是又多了一项拿到正本再去复印认证的工作，其实跑学校的面对面机会一点儿都没少。无非是多跑了一次毕业学校，而不是升学的新学校。而如果拿中国政府的"最多跑一次"原则去理解的话，这个应该是政府内部互相确认的事情，根本不应该叫老百姓跑断腿嘛！或者疫情期间，所有学校的毕业证正本以外同时发N个副本，供学生升学申请邮寄用。可惜，德国没有12345，儿子也不知道去哪里抱怨，只能在朋友圈发"德国药丸"。

China Dr. Shen Ling

中国经济学者沈凌

这十几年来，中国的进步真是全方位的。不管是GDP数量，还是产品技术质量，更或者是社会治理能力，都有明显的改善。也许我们身在其中，每天改善那么一点点，就习以为常了。不知道其实从外部来讲，能够做到这些的并不是那么容易。有时候，就像教育孩子需要鼓励为主，我们对于社会的改革和变化，也需要鼓励为主，让子弹多飞一会儿。

 

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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