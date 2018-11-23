客座评论：假新闻与政治交流

（德国之声中文网）"假新闻"现象之主要问题并非概念不清，而是事情本身。然而，它到底为何物？政治家们的谎言？调查不充分的新闻？愤怒公民们有选择的接受？敌意宣传？互联网上由"机器人"自主发出的消息？富于创意者杜撰的爆炸性新闻，以赚取广告收入，因为网民们乐于点击每一个荒唐的信息？或者，"假新闻"是人们自己不愿听的所有一切？

从根本上说，"假新闻"现象涉及的乃是信任危机，而这一危机，即使不存在混乱的分析，也已难克服。因为，在数字化"泥石流"冲击下，很多参与者失去了支点。然而，解开绳团，原该是第一步。乱象一片恰恰有利于原本就不在意真相的人们。

只要看一眼"假新闻"这一标签的历史，你就会认识到这一点。它的兴起得益于2016年的美国总统选战；它之模糊不清而成为战斗用语得益于胜选人特朗普。

在选战后期，外界得知，一批又一批脸书新闻在马其顿问世，令人难以置信的消息充斥其间：教宗方济各呼吁把票投给特朗普；一名与希拉里·克林顿结盟的联邦情报局探员被发现遇害身亡。它们与政治无啥关系：特朗普乃本年之故事，因此可以通过此类耸人听闻的消息挣钱，不需要出版社或电台电视台的"社交网络"帮了大忙。

评论员们指责特朗普，明目张胆扭曲事实，开辟了"假新闻"疆域。而大多数传媒则大谬不然，坚信克林顿会赢得选举。特朗普大大利用了这一失误，宣称"传媒"才是撒谎者。自那时起，每一方都指控另一方，传播"假新闻"。对讨论而言，这是一种毒害。不仅是在美国。

当然，在政治中，欺瞒、撒谎和不信任，并不新鲜。新的地方在于经由网络的极端化。只需耍点小聪明，每个人都可赢得大量受众。不怀好意的玩家们也就利用了这一点。比如，俄罗斯：安安然然从远处通过假信息宣传战给西方民主制的驱动装置里掺砂。编程机器人是这一发展的组成部分，但绝非其终点。软件的学习能力愈强，与操控网上讨论方向的"假公民们"的战斗便愈困难。

同时，传统媒体也难以从企业角度对数字化做出恰当回答。越是同自身以及数字转型纠缠不休，众多编辑部便越难以为继：一方面，应利用新的网络参与手段，记者们的耳朵应更贴近公民；另一方面，媒体该捍卫自己的管理者角色，驾驭信息洪水。其它做法在一个分工社会里不会有意义。

然而，分工基于信赖，而很多公民已经不愿相信传媒，也不信任政界。政治交流危机所涉及的面也要广大得多，绝不止于呼吁机器人消息须注明、管理"社交媒体" 须强化、网络抵抗能力须增强。这个危机首先是自找的。要求"实话实说"的呼声不绝于耳。政治交流从来都被视为是一种艺术，能将复杂的实事内容包装在简明的信息里。不过，一旦要传达的是一个被迫建立在妥协基础上的政府政策，这一手法便会很快捉襟见肘。

过去数年，政治家们有了新经验。在有关自贸或有关联合国移民公约的讨论中，"普通"公民们会问及仲裁性的细节或《人民习惯法》一类抽象方案。由于政党和议会也实行分工，因此，并非每个政治家都能对所有问题都提做出明确的回答。反过来，很多选民也只是从网上获得某种论点的碎片，而并不详细了解各条约内涵的机会和风险。而一旦双方均指控对方提供假信息（"假新闻！"），则不再有真实可言。

其实，政界并不像很多人以为的那样有很多东西需要隐瞒。政界必须严肃对待公民，提供更多的解释，告诉人们：这个，我们实施了；那个，还没有。直言困难所在，虽与市场营销的简单做法相悖，但政治交流不是做洗衣粉广告。不过，有上下文的"实话实说"需要的确想了解实情的公民。这么多严肃态度还是需要的。

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