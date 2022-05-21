客座评论：俄乌战争到了令人担忧的关键时刻

普京发动的侵略乌克兰的战争，已经快进入第四个月。而目前才是真正进入的最关键的时刻。政治学者张俊华认为，而正是在这关键的时刻，从乌克兰传来的消息不仅不是太令人鼓舞，相反是非常使人担忧的。必须对现在乌克兰以及国际的局势有一个明确的了解，才能做出明智的决策。
（德国之声中文网）首先在战争的第一阶段，普京闪电式拿下基辅的计划，显然是失败。而这种失败，却很容易使乌克兰军方以及西方政要认为俄罗斯不可一击。是的，俄罗斯世界数一数二的军事地位，在乌克兰战争中确实已经得到极大的撼动，以致于人们已经把它当作一种虚幻的神话。但是，如同本人在第一阶段结束后的一篇评论中所说的，俄军是有学习能力的，它在汲取战争初期的错误，目前正在顿巴斯进行有效的攻击。
这里，需要指出的是，乌克兰的媒体或者国际部分媒体在描述战情时，跟实际情况可能还有偏差，倾向于过分地强调乌军的力量的强大。而正是这种偏差，往往会导致人们对实在的危险的忽视。 最明显的就体现在前段时间俄军有意地从哈尔科夫（Kharkiv）的撤退，为的是集中力量把顿巴斯打下来。乌方把这个描述成乌军从俄军那里重新夺回了俄占领的地区，这显然是过于勉强。而可能有害的是，乌军在顿巴斯激战开始前，过于相信自己在当地的抵抗能力。
而俄罗斯采取的战略和战术，跟以前就大不一样。首先，俄军做法是，不顾一切对乌军控制地区狂轰烂炸，然后再稳步地由机械部队和步兵配合着前进，不求快，但求稳。这样，远程攻击跟阵地战结合， 跟当初闪电战的做法正好相反。 到目前，俄军占领的乌克兰领土，已经是2014年占领的领土面积的两倍。
而马里波乌尔（Mariupol）近2000名乌军的投降，使得占领该城的俄军能腾出军力来，一起加入攻打顿巴斯的行列。而乌军显然并没有在该地区的战斗人数上有所增加。首先，目前俄罗斯要在顿巴斯地区达到的其中一个目标似乎已经达到，即把整个卢甘斯克地区拿下来。而目前是在努力地实现在该地区的第二个目标，即把整个顿涅茨克拿下。每时每刻，那里都在发生激烈的、残酷的战争。
应该说，在顿巴斯的乌军本来就是乌军中的主力，是最精锐的部队。但即便这样，乌军能否顶得住俄军的推进，除了士气和正确的战略战术之外，还有一个重要的因素就是来自西方的武器以及有效的后勤供应线。
实际上，这四个因素，也是决定了乌克兰能否赢得这场战争的关键因素。而现在看来，乌克兰军队的士气肯定比俄军还是要更强，但是，马里波乌尔近2000名战士的投降，多少会对迄今为止令人赞叹的士气带来负面影响，至于战略战术，如果乌军不及时就俄军战法的改变也作及时的调整，就很可能犯致命的错误。但即便前两者毫无问题，后面的两个因素就显得更为重要。首先，西方国家特别的是美国答应的武器是否及时到手，尤其是重武器，即远程火炮等。而没有这些武器，靠着第一阶段中那些反坦克的武器，显然是无法跟俄军对峙。而在有了武器和弹药的前提下，下一个问题就是能否保证保证运输线的安全和畅通。 显然，最后一个因素，不时受到俄罗斯远程导弹干扰和破坏。
总之，目前顿巴斯一战，将决定乌克兰今后的命运。失去了顿巴斯，将使俄军有力量继续攻击南部的两大城市，即尼古拉耶夫和敖德萨。 以致于完成从东面和南面切割乌克兰经济实力最强的地区，到时候即便停战了，乌克兰的经济实力已被普京掠夺走一半以上。当然，如果乌军能挫败俄军攻占顿巴斯的计划，至少能顶住目前俄军的进攻，那就会为今后的反攻创造条件。 但令人担忧的是，我们每天听到的消息是，俄军仍在不断推进。
从整体上来说，西方世界是在做努力，帮助乌克兰战胜普京的侵略。当然，这主要还是乌克兰本身尤其是泽连斯基本身在战争初期和中期的良好表现决定的，因为西方尤其是美国在战争初期并没有料到乌克兰竟有如此顽强的抵抗意志和决心。只是到了泽连斯基回绝了美国流亡国外的建议后，西方才从道德上觉得有对乌克兰提供实质性的支持。
但即便这样，这种支持从一开始到现在，都是充满着波折，而其系统性和协调性就更差了。 而没有一种系统性的、各国能良好的协调的支持，很多实际上就是在做无用功。仅以经济制裁为例，制裁措施应该是一环扣一环的，缺了一环，那效果就不怎么样。而现在的有些环节似乎出现了问题。 以欧洲打算的跟俄罗斯石油、天然气脱钩为例。尽管如果真正的全面脱钩，对某些国家来说，将是一个非常艰难的过程。这里就看欧洲是否把脱钩的急迫性看成是阻止俄罗斯战争的关键，以及是否有相当的牺牲精神。显然，像德国、意大利等国太习惯于迄今为止具有的消费俄罗斯油气的舒服和方便。连本来说好的不按照普京要求的那样用卢布支付，现在都屈服了。可以想象，这样，就使得俄罗斯相比乌克兰，在战争有一个非常有利的因素，即靠着本来国际上油气价格猛涨，在加之有德国和意大利等国用卢布支付，在财政收入上比战前还来的合算。而乌克兰的国库却在日益萎缩。乌克兰目前能获得战前将近一半GDP已经算不错的了。 即便乌克兰找个借口减少从乌克兰向欧洲输出的天然气，事实上它已经这么做了，但并不能解决“断气”的问题。 而西方真正与俄罗斯“油气脱钩”，甚至在今年年底能实现已经算不错的了。换言之，俄罗斯在打乌克兰战的经济来源上，至少能撑相当一段时间。
对乌克兰的支持尤其是武器的支持主要来自美国和英国，并非是欧洲大陆国家。但是美国国内的民主问题并没有因为拜登上台后，解决多少。民主党和共和党两党之间的不和，显然也影响了对乌克兰的援助，而武器方面的援助必须是很及时的。尽管迄今为止，对乌的援助多少还算顺利，但目前美国国内的经济，如果再恶化下去，很可能使得今后的拜登会对乌克兰的军援感觉力不从心。
如上所说，没有西方国家的支持，乌克兰赢不了这场战争。表面上，西方各国首领都认可乌克兰的正义性，发誓不能让乌克兰输。 但客观上，各国之间对这次支持乌克兰在这场战争中要达到的目，显然是有分歧的。 首先是各自表述不一致，有的故意含糊其辞。但有的国家即便有明确表述，言行还是不一致。德国联邦政府，就属于此类。德国总理肖尔茨在战争的一个多月后，终于决定提供重型武器。可是，德国各方面动作缓慢，承诺援助的坦克7月份才能提交。真不知道，到了7月份，乌克兰的战局将是如何。更危险的是，西方各国已经时而冒出“用土地还和平”，“用投降换和平”的主意，而且这种意见随着战争的“拖延“，肯定会更多出现。
泽连斯基在最近已经公开表明，俄乌之间的战争将是一场长期的战争。这个估测应该说是比较实际的。 但是，他也许也应该知道，长期的战争不仅对乌克兰来说将意味着更大的损失，而对支持他的西方国家来说，也将是有一个考验。因为一场长期的战争，意味着西方各国必须有更大的牺牲精神。但是西方国家真的准备好了没有？从战争心理学上来说，如果乌克兰在下面一个月前线多少能抵抗住俄军的进攻，甚至能反攻，那对不断用军火和财政支持乌克兰的西方国家也许是一种安慰。但是，在乌克兰节节退败的情况下，西方国家的意愿很可能要打折扣了。
本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。 文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。