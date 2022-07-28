客座评论：佩洛西访台阴影下 如何看待拜习通话？

美中领导人拜登和习近平的通话已在周四举行，从中方的通报来看，重点在台湾。虽然台湾问题是拜习每次通话的必谈议题，但此次聚焦台湾，正值中美正为佩洛西访台外交角力之际，为何两人把通话时间选在此时？尤其习近平，面对佩洛西的访台压力，何以接受拜登的通话要求？
（德国之声中文网）白宫今年三月在拜习通话后，一直寻求安排拜习再次会谈。早在几月前，美国安顾问沙利文放话，拜习不久将通话。七月初，国务卿布林肯和中国外长王毅在印尼会谈后再对外界放话，称拜习通话近期进行。但这个“近期”是多久，恐怕连白宫都没有把握。因为北京对拜习通话一直未有明确回应，直到前不久拜登在回答记者有关佩洛西访台一事的提问时透露，他和习的通话将在十天内举行，拜习通话才算基本敲定。
美中将二人通话时间安排在七月的最后一个周四，显然是考虑到了佩洛西访台这一因素。要是没有此事，至少从习来说，通话恐怕会安排在北戴河度假后。因为七月底到八月上中旬，进入中国政治的北戴河度假模式。领导人有什么事，都安排在度假后。甚至在一些政治观察家看来，鉴于目前的美中气氛以及美国内状况，习未必愿意同拜登通话，因为通话也谈不出什么结果。假使这个观察是对的，那么是佩洛西访台让习改变了想法，并且同意把两人通话的时间放在她访台前。
客观来说，若佩洛西不去台湾，拜登比习近平更需要这个通话，这是白宫为何主动要求通话的原因。美中虽是对抗关系，华盛顿对中国可谓步步设防，但不表示不需要和北京对话。两个强权的对抗，当双方都没有意图诉诸战争，就必须防止对抗带来的误判或者意外将两国拖入战争。此次通话两人都谈到了误判问题。因此，让对手了解自己的意图就非常重要，尤其对相对强的一方而言，因为相对不强的一方更担心对方对自己下重手，这个时候就需要让它了解对方的意图，否则很可能因误判先发制人造成不该出现的后果。此外，相对强的一方还可通过对话向不太强的一方提出一些规则和要求让其遵守，这就是所谓设置“护栏”的意思。在美中关系中，美国是相对强的一方，中国是相对不强的一方。所以基本都是美国提出领导人通话，并频频要为两国竞争设置护栏，以免滑向战争。两国对话最重要的是首脑会谈，它本身就起着护栏的作用。
尽管美中两强要对话，但拜登的策略是先盟友再伙伴最后才是竞争者或者对手。今年上半年，华盛顿优先处理的课题是俄乌战争，五月后才腾出手对付北京。拜登跑了一趟东亚，接着开了一个美洲峰会，再去安抚太平洋岛国，又访问了中东，这些事都做完后，该和习近平谈谈了。虽然北京对美中领导人会谈并不积极，可拜登不能放弃。从此角度说，佩洛西访台反为拜习通话提供了一个压力机会。也许拜登本人并不赞成佩洛西八月访台，可事情既然发生，而且看来拜登无法说服她放弃访台，两国就需为佩洛西的访台尽可能找到一个护栏，以免因此发生军事冲突。而了解习的想法，对华盛顿接下来要采取的行动就很紧要。
习同意周四和拜登通话，这应该也是原因之一。北京看来无法理解拜登阻止不了佩洛西访台的说法，因为虽然国会和行政部门分属不同的权力系统，两者没有隶属关系，但鉴于民主党在众议院占多数，且佩洛西和拜登同属民主党，北京会认为，佩洛西访台不是她个人的政治秀，会对美中台三边造成重大的国安危机，拜登若要阻止她访台，是能做到的。而现在美国舆论表现出拜登阻止不了佩洛西访台，是因为拜登考虑民主党的期中选举利益过多，把民主党的一党之私“凌驾”于美国国家安全之上。拜登要真正认识到佩洛西访台有可能引爆台海危机，就不会过于关注民主党的选举利益，而劝阻佩洛西放弃访台。因此，习近平和拜登通话，他的任务就是以中国最高领导人的身份，向拜登指出佩洛西访台的严峻性，直接给他施压，让他去阻止佩洛西访台。习在通话中也确实暗示了这点。他声称“我们坚决反对‘台独’分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的‘台独’势力留下任何空间……民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点”。
不管北京是否认为在佩洛西访台一事上白宫和佩洛西方在唱双簧，拜登对外释放的信息是他不赞成佩洛西八月访台，因此在中方看来还是有和拜登沟通和做“工作”的空间。但假使美国的宪政体制确实使拜登无法强行劝阻佩洛西，又或拜登为民主党的选举利益也需要打台湾牌而不愿给佩洛西施加更多压力，那么接下来北京为干扰佩洛西访台而采取的军事手段也就显得“名正言顺”。因为北京可以对国际社会宣称，习在和拜登的通话中已强调了事情的严峻性，可佩洛西一意孤行要来台湾，作为美国总统的第二顺位继承人和美国政坛的第三号政治人物，她的访台行为严重破坏了“一中原则”这个中美关系的政治基础，是对中国主权的侵犯和对台湾现状的重大改变，因此中方不能不采取必要的军事手段进行反制。
从中国外交部和国防部最近密集放重话看，难以想象北京不会对佩洛西的访台采取某种军事行动，否则不但无法向中国民众交代，也会使它的信誉破产。尤其对习而言，他的政治权威因为前段时间的上海封城以及经济困局而受到很大损害，又值二十大将要召开，在这个节骨眼上，如果他顾忌中美关系或者怕采取强硬措施有可能导致双方的军事冲突而不敢出手，他将很难镇得住局面，强硬派以及党内反对派都可能会指责他对美软弱，并质疑他的连任资格。所以，习也需要在这个问题上表现出强硬。假使因中国的军事行动而导致台海局势失控，或者制造某种危险局面，北京就可向国际社会解释，中国在佩洛西访台一事上已经尽了它的责，做了它该做的“护栏”工作，但是佩洛西仍执意要去，由此造成的后果只能由美方负责。
此外，虽然华盛顿的反华意识非常强烈，但在白宫内部，也有鹰派和鸽派之分，后者相对愿意沟通，尤其现在美国通胀严重，有许多利益团体要求白宫削减对中国的惩罚性关税，拜登本人也有此意。而对北京来说，沟通和对话总比一味对抗要好。中共尽管奉行斗争哲学，但斗争哲学也要求即使对敌人，能够争取和团结的尽量争取和团结，以分化瓦解对手阵营。所以，如果以拜登总统为代表的鸽派愿意和中方沟通，北京是不能不理的，这或许亦是习愿同拜登通话的一个原因。因为假使佩罗西要访台习拒绝同拜登通话，很可能就将拜登推到佩罗西一边，让他支持她访台，这对北京更不利。故从对美既斗争又团结的策略出发，习也要表现出响应拜登通话的要求。
上面所谈的几个方面是此次拜习通话特别是习近平考虑的出发点。它们都和佩洛西访台有关。然而，美中关系不只有台湾，也不只像拜登说的要建立护栏，管控分歧，避免误解误判，它本身的复杂性以及两国面临的全球问题也需要双方领导人保持沟通对话。拜登政府的对华政策虽以竞争和对抗为主轴，但是也不排除在某些领域合作，要合作就需要双方特别是领导人之间的直接交流和对话。两人在通话中都表达了这层含义，拜登说美中合作不仅有利于两国人民，也有利于各国人民。美方希望同中方保持畅通对话，增进相互了解，寻求在利益交融的领域开展合作；习则表示双方要保持各层级沟通，用好现有沟通渠道，推动双方合作。尽管习提出的在一些领域的合作和沟通对话未必合美方之意，但作为全球最重要的两个大国，保持对话沟通，不让世界陷入更危险的境地，亦是它们的职责所系。
邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。