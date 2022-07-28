客座评论：佩洛西访台阴影下 如何看待拜习通话？

（德国之声中文网）白宫今年三月在拜习通话后，一直寻求安排拜习再次会谈。早在几月前，美国安顾问沙利文放话，拜习不久将通话。七月初，国务卿布林肯和中国外长王毅在印尼会谈后再对外界放话，称拜习通话近期进行。但这个“近期”是多久，恐怕连白宫都没有把握。因为北京对拜习通话一直未有明确回应，直到前不久拜登在回答记者有关佩洛西访台一事的提问时透露，他和习的通话将在十天内举行，拜习通话才算基本敲定。

美中将二人通话时间安排在七月的最后一个周四，显然是考虑到了佩洛西访台这一因素。要是没有此事，至少从习来说，通话恐怕会安排在北戴河度假后。因为七月底到八月上中旬，进入中国政治的北戴河度假模式。领导人有什么事，都安排在度假后。甚至在一些政治观察家看来，鉴于目前的美中气氛以及美国内状况，习未必愿意同拜登通话，因为通话也谈不出什么结果。假使这个观察是对的，那么是佩洛西访台让习改变了想法，并且同意把两人通话的时间放在她访台前。

客观来说，若佩洛西不去台湾，拜登比习近平更需要这个通话，这是白宫为何主动要求通话的原因。美中虽是对抗关系，华盛顿对中国可谓步步设防，但不表示不需要和北京对话。两个强权的对抗，当双方都没有意图诉诸战争，就必须防止对抗带来的误判或者意外将两国拖入战争。此次通话两人都谈到了误判问题。因此，让对手了解自己的意图就非常重要，尤其对相对强的一方而言，因为相对不强的一方更担心对方对自己下重手，这个时候就需要让它了解对方的意图，否则很可能因误判先发制人造成不该出现的后果。此外，相对强的一方还可通过对话向不太强的一方提出一些规则和要求让其遵守，这就是所谓设置“护栏”的意思。在美中关系中，美国是相对强的一方，中国是相对不强的一方。所以基本都是美国提出领导人通话，并频频要为两国竞争设置护栏，以免滑向战争。两国对话最重要的是首脑会谈，它本身就起着护栏的作用。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



尽管美中两强要对话，但拜登的策略是先盟友再伙伴最后才是竞争者或者对手。今年上半年，华盛顿优先处理的课题是俄乌战争，五月后才腾出手对付北京。拜登跑了一趟东亚，接着开了一个美洲峰会，再去安抚太平洋岛国，又访问了中东，这些事都做完后，该和习近平谈谈了。虽然北京对美中领导人会谈并不积极，可拜登不能放弃。从此角度说，佩洛西访台反为拜习通话提供了一个压力机会。也许拜登本人并不赞成佩洛西八月访台，可事情既然发生，而且看来拜登无法说服她放弃访台，两国就需为佩洛西的访台尽可能找到一个护栏，以免因此发生军事冲突。而了解习的想法，对华盛顿接下来要采取的行动就很紧要。

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习近平的：“玩火必自焚”

习同意周四和拜登通话，这应该也是原因之一。北京看来无法理解拜登阻止不了佩洛西访台的说法，因为虽然国会和行政部门分属不同的权力系统，两者没有隶属关系，但鉴于民主党在众议院占多数，且佩洛西和拜登同属民主党，北京会认为，佩洛西访台不是她个人的政治秀，会对美中台三边造成重大的国安危机，拜登若要阻止她访台，是能做到的。而现在美国舆论表现出拜登阻止不了佩洛西访台，是因为拜登考虑民主党的期中选举利益过多，把民主党的一党之私“凌驾”于美国国家安全之上。拜登要真正认识到佩洛西访台有可能引爆台海危机，就不会过于关注民主党的选举利益，而劝阻佩洛西放弃访台。因此，习近平和拜登通话，他的任务就是以中国最高领导人的身份，向拜登指出佩洛西访台的严峻性，直接给他施压，让他去阻止佩洛西访台。习在通话中也确实暗示了这点。他声称“我们坚决反对‘台独’分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的‘台独’势力留下任何空间……民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点”。

观看视频 02:03 习近平见“老朋友” 拜登夸“领导世界的大国”

不管北京是否认为在佩洛西访台一事上白宫和佩洛西方在唱双簧，拜登对外释放的信息是他不赞成佩洛西八月访台，因此在中方看来还是有和拜登沟通和做“工作”的空间。但假使美国的宪政体制确实使拜登无法强行劝阻佩洛西，又或拜登为民主党的选举利益也需要打台湾牌而不愿给佩洛西施加更多压力，那么接下来北京为干扰佩洛西访台而采取的军事手段也就显得“名正言顺”。因为北京可以对国际社会宣称，习在和拜登的通话中已强调了事情的严峻性，可佩洛西一意孤行要来台湾，作为美国总统的第二顺位继承人和美国政坛的第三号政治人物，她的访台行为严重破坏了“一中原则”这个中美关系的政治基础，是对中国主权的侵犯和对台湾现状的重大改变，因此中方不能不采取必要的军事手段进行反制。

从中国外交部和国防部最近密集放重话看，难以想象北京不会对佩洛西的访台采取某种军事行动，否则不但无法向中国民众交代，也会使它的信誉破产。尤其对习而言，他的政治权威因为前段时间的上海封城以及经济困局而受到很大损害，又值二十大将要召开，在这个节骨眼上，如果他顾忌中美关系或者怕采取强硬措施有可能导致双方的军事冲突而不敢出手，他将很难镇得住局面，强硬派以及党内反对派都可能会指责他对美软弱，并质疑他的连任资格。所以，习也需要在这个问题上表现出强硬。假使因中国的军事行动而导致台海局势失控，或者制造某种危险局面，北京就可向国际社会解释，中国在佩洛西访台一事上已经尽了它的责，做了它该做的“护栏”工作，但是佩洛西仍执意要去，由此造成的后果只能由美方负责。

此外，虽然华盛顿的反华意识非常强烈，但在白宫内部，也有鹰派和鸽派之分，后者相对愿意沟通，尤其现在美国通胀严重，有许多利益团体要求白宫削减对中国的惩罚性关税，拜登本人也有此意。而对北京来说，沟通和对话总比一味对抗要好。中共尽管奉行斗争哲学，但斗争哲学也要求即使对敌人，能够争取和团结的尽量争取和团结，以分化瓦解对手阵营。所以，如果以拜登总统为代表的鸽派愿意和中方沟通，北京是不能不理的，这或许亦是习愿同拜登通话的一个原因。因为假使佩罗西要访台习拒绝同拜登通话，很可能就将拜登推到佩罗西一边，让他支持她访台，这对北京更不利。故从对美既斗争又团结的策略出发，习也要表现出响应拜登通话的要求。

上面所谈的几个方面是此次拜习通话特别是习近平考虑的出发点。它们都和佩洛西访台有关。然而，美中关系不只有台湾，也不只像拜登说的要建立护栏，管控分歧，避免误解误判，它本身的复杂性以及两国面临的全球问题也需要双方领导人保持沟通对话。拜登政府的对华政策虽以竞争和对抗为主轴，但是也不排除在某些领域合作，要合作就需要双方特别是领导人之间的直接交流和对话。两人在通话中都表达了这层含义，拜登说美中合作不仅有利于两国人民，也有利于各国人民。美方希望同中方保持畅通对话，增进相互了解，寻求在利益交融的领域开展合作；习则表示双方要保持各层级沟通，用好现有沟通渠道，推动双方合作。尽管习提出的在一些领域的合作和沟通对话未必合美方之意，但作为全球最重要的两个大国，保持对话沟通，不让世界陷入更危险的境地，亦是它们的职责所系。

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邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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