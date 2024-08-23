客座评论：任人打扮的小姑娘—香港“国家安全展览”

香港政府近日大力宣传新的国安展览，但内容和方式却引起不少争议，除了把2019 年反修例运动形容为港版“颜色革命”，也要参观市民进场前受安检，不得携带长雨伞、宣传单张等。DW中文客座评论员曾志豪从历史角度深入评析其效果。

针对香港新闻自由评级降至历史最低，中国外交部表示，“香港国安法不是针对遵纪守法的媒体记者”。 图像来源: Vernon Yuen/NurPhoto/picture alliance

（德国之声中文网）香港历史博物馆搞了一个“国家安全展览厅”，介绍一国两制、中共建国、国家安全，特别是香港2019年反修例运动的“历史”。可惜未能亲身前往，细细品尝政府的心机，只能从媒体报道，总结归纳。

首先，天知地知你知我知，这就是一个官方书写历史的政治任务，这真是无须多言，唯一功能，就是要把重大历史事件的官方话语权，抢在自己手中。当然，若要认真较劲，官方这个做法完全站不住脚。

我们就问，六四这段历史，为甚么就没有好好用一个展馆呈现呢？早几年支联会要民间众筹才能建成香港、也是全中国第一间六四纪念馆，虽然最后难逃厄运。而当年社会都在问，为何学校教科书，没有详细系统的教授六四历史？

当年官方说法是：六四距今时间太短、很多争议，不适宜大规模大篇幅的教授。

现在的反修例运动，距今才不过5年啊，时间更近，政府却可以马上定调、作为历史展览来介绍，这种双重標准背后，不就是政治选择吗？

站在官方立场，这个国家安全展览非常有必要，既要为“国家安全”呐喊示威，代表香港的国安工程，永久落实，具体到位；又要抢占历史论述的话语权，正是“你有《时代革命》纪录片，用抗争者角度纪录历史；我也要来一个“国家安全展览厅”，用官方之手写下这段“黑暴”之乱”。

这应该就是最根本的原因。

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你问有没有作用？不要高估，也不要低估。正如，你问天安门挂著毛泽东的画像，是否会令中国人都崇拜尊敬毛主席？有人照样泼墨，有央视主播照样酒桌上嘲笑老毛，那些明白事理的人，看著老毛的画像不会就忽然失忆。

但对于历史观不怎么坚定的人，或者后来者没有亲身经历文革的中国人，这幅画像潜移默化，就牢牢树立了毛泽东的权威重要形象。

同理，国安展览厅，对罗冠聪和周庭而言，完全是浪费时间的谎言展馆，不值一提，再看一百遍也不会动摇自己的意志；但对后来者呢？记忆不怎么强烈的新一代呢？或者是大陆来香港的新香港专才呢？他们不须要知道所有事情，只要他们有一个印象：“香港在2019年真的很乱，幸好政府止暴制乱”，已经任务达成。

当然，这段2019年的历史，是绝对没有721元朗黑夜以及831的港铁困兽斗。

不过大家毋须泄气，这个展览也展出了国家贵重画作，《开国大典》的复制版。这幅《开国大典》，存世共有五个版本，每个版本都因应政治形势的不同而有改变。譬如来到香港展出的版本，就是一众开国元老列队听毛主席讲话，但却欠了当时国家副主席刘少奇以及高岗的踪影。这两人都曾经在中共政治斗争中被打倒划为敌人，于是开国功臣的身份被删除。后来文革结束，政治平反，这两位开国功臣又重见天日，补回画作。

先不要追究，为何香港展出的“开国大典”居然是旧版本，是不是中央对香港政治形势有所暗示？单说这种以政治改变历史的做法，就令人明白甚么是“历史是任人装扮的小姑娘”。

而且，香港人也要有这种信心，今天被删走的历史，明天可能又会补上；同样，今天高高在上的人啊，风浪一到，便会跌下神坛。

2019的历史，注定也要像“开国大典”一样，修修补补，来回涂改，直至重现真相。

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曾志豪是香港媒体人，曾任职香港电台，担任时事讽刺节目《头条新闻》主持人。目前旅居台湾。

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