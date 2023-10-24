客座评论：以哈战争若扩大 中国会约束伊朗吗？

（德国之声中文网）以哈冲突进入了第三周，事实上现在双方处于交战状态，只是这是一场非常不对称的战争，然而正因此，让国际社会忧虑战争扩大化，以色列对哈马斯的打击及由此造成的对平民的伤害，将周边的阿拉伯国家卷入进来，尤其对美国来说，担忧伊朗和它支持的黎巴嫩真主党、也门胡塞武装、叙利亚等攻打以色列。从而，美国也很可能进场作战。

虽然华盛顿已经多次警告德黑兰不要轻举妄动，但是黎巴嫩真主党、也门胡塞武装对以色列使用了火箭弹和无人机袭击，后者还对驻波斯湾的美军进行了武力滋扰。在哈以冲突爆发的第一时间，美国就向中东派出一支航母编队，为的是警戒伊朗等中东的反以国家和势力。此后又增派军力，包括派另一支航母编队和大约2000名海军陆战队员驻守里海和波斯湾。尽管伊朗如今尚未表现出参战迹象，但其外长几次向外界释放如有必要，将向以色列开战信号。因此美国不能不预先做好伊朗卷入战争的准备。

对德黑兰来说，参战和不参战，其实也面临着两难选择。如果面对以色列可能全面攻入加沙，它袖手旁观，将重挫伊朗多年来追求区域支配地位的战略。但若大举攻击有美国“撑腰”的以色列，伊朗可能损失惨重，并引发国民不满。路透社引述德黑兰三名安全事务官员的话说，伊朗最高决策者暂时达成共识，即默许伊朗支持的真主党有限度跨境突袭以色列军事目标，默许其他组织对美方目标发动低级别的攻击，同时要避免事态升温，防止自身卷入冲突。然而，问题还在于，德黑兰是否能够对它国内的激进势力进行约束？假如他们参与到攻击以色列的行动，招致以色列对伊朗的武力报复，德黑兰还不还击？如不还击，无法向国内民众交代；如还击，双方就将打起来。

美国的想法

美国国内有鹰派主张趁此时机攻打伊朗，一举把伊朗的神权政权推翻，可从拜登政府看，还是不希望以哈战争升级为地区战争，这样的话，虽然以色列在战场上大概率会取胜，但能否完全消灭得了哈马斯，是一个未知数，且也将让以色列和美国自己长久陷入中东阿拉伯世界的敌视中，意味着美国中东战略的失败，从美国的全球战略而言，得不偿失。故华盛顿虽然支持以色列武力清除哈马斯，可也不想战争扩大化。这是美国国务卿布林肯10月13日打电话给王毅的目的之一，要求北京动用它对德黑兰的影响力，约束伊朗不要乱来。

在靠近以色列的黎巴嫩边境地区 真主党不断从这里向以色列发射火箭

中国在不让哈以冲突升级为地区战争这点上，和美国的利益是一致的。对北京来说，若战争升级，油价必然暴涨，中国的经济正处于弱复苏状态，油价暴涨对经济复苏无疑非常不利。此外，中国在伊朗、伊拉克、沙特、阿联酋等中东国家，还有大量的投资和在建项目，战争打起来，这些都会受到严重影响。或许更重要的是，战事升级，北京面临着支持以色列还是伊朗的问题。虽然现在它也面临着是支持以色列还是巴勒斯坦，但毕竟可以打着中立旗号两边斡旋，然而以伊战争开打，这种挪腾的空间就关闭了，取而代之的是支持谁。从北京一贯的立场和利益考量，它不得不要支持伊朗一方，但这势必和以色列结怨。事实上，以色列目前对北京偏向巴勒斯坦就很不满。所以，从中国的利益出发，它希望通过政治和谈的方式至少不让这场冲突变成一场多方面的战争。

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那么，中国是否会如美国所愿，去发挥自己对伊朗的影响力，劝告或施压伊朗不要去攻打以色列？

这涉及意愿和能力两个方面，即中国是否有意愿去约束伊朗，或者即使中国有意愿，但如果能力不足，是否能阻止伊朗参战。

从意愿来看，中国可能没有动力去劝告或约束伊朗，它会认为这不是它的责任，伊朗是否攻打以色列，决定权在德黑兰，北京基于不干涉内政的原则，不会去给德黑兰施压。有中国学者就认为，北京不会去劝告伊朗。当然，北京的不干涉原则也不是就一定不变，如果华盛顿能同北京做一个让北京满意的交易，不排除它会愿意去试试。

德黑兰听北京的？

从能力来看，虽然今年在中国的撮合下，伊朗和沙特复交，然而，在事关哈马斯乃至巴勒斯坦的生存权问题上，德黑兰未必会听从北京的劝告。一位不具名的中国外交官表示，如果没有特别大的利益关联，伊朗不一定听中国的建议。换言之，除非美国通过中国向德黑兰传话，伊朗或者德黑兰支持的真主党攻打以色列，将会付出遭到美国重大军事打击的代价，甚至有可能推翻伊朗政权，否则，要德黑兰接受北京的劝告，可能性也不大。

有美国学者提出，如果黎巴嫩真主党攻击以色列，美国应该通过诸如减少伊朗的石油出口，来明确向伊朗发出信号，准备对它施压。而鉴于很多石油都被运往中国，华盛顿还应该考虑通知北京的同行，准备通过制裁进口伊朗石油的中国公司，或者在必要时攻击伊朗的生产或提炼设施，来阻止伊朗和中国的这部分贸易，以迫使北京去阻止伊朗参战，或让德黑兰停止真主党对以色列的攻击。美国如果真用制裁中国公司的办法威吓北京去做“说客”，以当下的美中关系，北京会认为华盛顿的这个要挟太无理太霸道，不可能听从。

所以，在以色列对哈马斯发动地面战后，真要让中国去约束伊朗不要攻击以色列，美中达成某种交易反而是有可能的。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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