客座评论：令人疑窦丛生的中东使命

（德国之声中文网）迄今为止，北京就以哈冲突的表态一直含糊其辞。表面上，他们努力做出中立的姿态，但实际上对恐怖组织哈马斯的支持却相当明确。对于十月七日哈马斯对以色列实施的令人发指的袭击，中国官方表态中没有做出丝毫谴责，也没有对数千人的死亡表示遗憾。北京独裁者非但没有对残暴凶手表达鄙视，反而呼吁以哈双方要保持克制，这显然是在混淆视听，模糊凶手和受害者的界限。

基于这样的错误立场，中国中东事务特使翟隽又能有何作为呢？迄今为止，中共高层一直要求贯彻九十年代奥斯陆决议中提出的两国方案。然而，一个令人遗憾的事实却是，过去多年来，两国方案一直毫无进展。北京当权者非但没有提出任何新的方案，却在不断地老调重弹。血腥袭击发生之后，北京做出的回应仍是一如既往的冷血官话，因而为此招致批评也在情理之中。

北京想获得影响力以及资源

而中国的统治者习近平却想以中立姿态介入中东事务，并结束当地的争端。不过，这一切只是表面文章。巴解组织创始人阿拉法特同共产中国的开国元首毛泽东是意识形态层面上的战友，因此，长期以来，中国同巴勒斯坦的关系一直要比中以关系更为密切。不过，1992年，中国终于承认了以色列的国家地位，并在此后快速向以色列靠拢，其主要目的当然也是为了获得该国的技术。

过去几年来，独裁者习近平想要打造怎样的国际秩序已经昭然若揭。他希望扩大中国在中近东的影响力，以便从当地丰富的资源中获益。今年年初，在中方的撮合之下，伊朗和沙特阿拉伯开始有所靠拢。

中方这样做，倒并不全是因为要和伊朗共同抵御仇敌美国，而是要采取主动打造联盟，以削弱美国对那些惧怕习近平军事强国的国家所起到的保护作用。也正因为如此，中国外长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫在北京会晤时，都将美国视为中东冲突的罪魁祸首。

非民主国家的联盟

翟隽此次的中东使命很有可能是为了同当地的非民主国家就制定削弱美国的战略寻求共识。然而，为了实现这一目标，冲突必须升级，而不是缓和。因为只要伊朗继续向黎巴嫩真主党和哈马斯提供武器，黎巴嫩也对以色列发起空袭，美国也将不得不出面干预。

北京同极端穆斯林的结盟，简直是一个令人悲哀的讽刺。因为北京正在打压迫害新疆的维吾尔穆斯林，对他们实施文化意义上的种族灭绝。在习近平的帝国中，数十个少数民族正在越来越被边缘化，中国变成种族隔离国家将只是时间问题。当然以色列同样也面临着种族隔离的指控。

德国之声专栏作家Alexander Görlach

翟隽此番中东之行中，是否也会寻求同以色列举行会谈，目前尚不得而知。俄罗斯发动侵乌战争后，北京在14个月之后，才首次致电基辅。在此次中东冲突中，如果北京也会照搬它在俄乌战争中的行事方式，那么，对翟隽的中东之行就不宜抱持过高期望。

Alexander Görlach是卡內基國際事務倫理委員會高級研究員，也是牛津大學網路研究所的助理研究員、德國呂訥堡大學倫理學和神學的榮譽教授。他擁有語言學和神學博士學位。中國崛起以其對自由世界的意義是他的一個核心話題。

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