客座评论：他们反的不是H&M，而是自己

（德国之声中文网）拜登政府上台之后，不仅美国国内新冠疫情每一天在好转，连国际局势的变化之剧烈也可以用天来计数。在过去两周里，国际社会见证了这样一个历史时刻的到来，那就是新冷战的加速：在G7首轮首脑视频峰会未取得明朗结果之后，QUAD峰会和布林肯国务卿到韩日的访问，戏剧性地改变了西太地区的气氛，促成了阿拉斯加的中美2+2会谈。然后，一切都改变了。

新冷战的战场

当然，在两周之内，仅仅依靠政客们的穿梭外交，并不足以改变一切。无论阿拉斯加的会谈开场有多么的戏剧性，仿佛回到了冷战时代，譬如美苏首脑们在阿拉斯加和冰岛的见面，或者巴黎和谈期间越共代表们如何重复着冗长的意识形态话语，都在3月18-19日的阿拉斯加再现了；重要的是，新疆的人权问题犹如越战时期的美兰轰炸或者1975年的赫尔辛基协议一般，在经历了数年发酵、酝酿之后，终于因为中国政府对欧洲的报复性制裁爆发了，让人权问题从外交官们的谈判桌上跳了下来，进入到跨国企业和消费者的对阵之中。那本来是全球化的温情脉脉的消费主义乐园，却在一夜之间变成新冷战的战场。

3月18日的阿拉斯加中美会谈充满戏剧性

记得过去几年，我在北京的德国大使馆里几次当面质问默克尔总理，德国能为中国人权做些什么实质性的改善？这位白天刚刚和中国最高领导人谈妥经济协议的女总理，也是德国和欧洲经济的保姆，总是说，中国人啊不要着急，你不要问我能做什么，你应该问德国的企业家能够做些什么。她的言外之意是，在全球化的时代里，对中国统治者来说，他们唯一能听懂的语言就是企业家们的话语。

很久以来，我都不太懂经济了，更不懂一些国内的老朋友，譬如外交学院的网红教授，这些年来也沉迷于全球供应链的研究。他们不像我的社会学、人类学同行们从中发现了低端全球化，还有珠三角普遍的近乎强迫劳动的残酷压榨，而是相反，不仅找到了中国崛起的秘密，似乎也找到了中国未来能够称霸的诀窍，然后便有了中国在新冠疫情期间的口罩外交，也有了新疆人权问题发酵后这两天中国外交和商务部对新疆棉花如同鸦片战争前夕对大黄、茶叶一般的骄傲，然后便有了对欧洲议会和欧盟政安委的制裁，还有对一个长串跨国消费品企业的抵制。

这种抵制，已经不再是一个月前的“东升西降”所透露出来的反西方情绪，而是迅速演化到“反全球化”的决绝，连我这个十年前就在疾呼新冷战的人都没有想到的。大约二十年前，德国的哲学家们还在激烈全球化是否就是麦当劳化的时候，大概想不到中国会借加入世贸组织而崛起、然后反向输出中国模式，更想不到2017年最反动的达沃斯论坛上中国领导人信誓旦旦支持全球化之后的五年，中国政府和一大帮跃跃欲试的小粉红们就已经站在了反全球化的前线，一如他们的父辈在1998年被大轿车送到美国驻华使馆前扔石头一样。

左手捅马蜂窝、右手摸老虎屁股

随着新疆人权问题的升级，新冷战终于出现了两个战场，犹如中美阿拉斯加会谈的同时，美俄两方的战斗机正在挪威外海的北极空域玩当年王伟们在南海上空的游戏。一方面，中国政府轻率地对欧洲议会和欧盟机构发起报复性制裁，形同左手捅了一个马蜂窝、右手摸了老虎屁股，将过去四年与美中保持等距关系的欧洲迅速驱赶回冷战的紧密关系。布林肯昨天在布鲁塞尔的告别演说提醒欧洲人民在目睹了这一连串不可思议的挑衅之后有必要回到艾森豪威尔总统时代的价值观，那就是公平、公正和自由。在绥靖立场上犹豫许久的欧洲政客们，在较美国更重视价值观外交的欧洲精英面前，他们开始转向了。

美国国务卿布林肯和欧委会主席冯德莱恩3月24日在布鲁塞尔会面

而另一方面，不由得这些同样看重全球化经济利益的政客们所唏嘘，那就是围绕着新疆人权问题，企业界和国际公民社会正在动员起来，他们不满足于欧盟理事会对新疆公安官员举重若轻的象征性制裁，而是加入了抵制新疆棉花和2022北京冬奥会的运动。而且，这一运动虽然早已开始，其进展之快却出乎意料，几近于形成了一个未来全球化产品的人权标准，俨如ISO质量体系和社会责任标准一样，正在被越来越多的企业经理们所接受。如果再考虑到美欧对互联网隐私和安全的关注、对涉华技术安全的关注，那么，一个围绕人权和安全的价值标准正在形成，也在重新塑造着全球化的供应链。

跟全球化较劲

然而，中国公众似乎并没有太在意维族人民的命运，反倒跟抵制新疆棉花的跨国企业H&M和耐克、阿迪达斯等等消费品较上了劲。这不仅是在跟“衰落的西方”较劲，而是跟全球化在较劲，跟中国的新兴中产阶级们热爱的麦当劳化的全球化的生活方式在较劲。中国在反对中国！

这就是过去两周我们看到的一个历史时刻：中国在反对中国。曾几何时，王教授到访美国之后写了一本书，叫《美国反对美国》，虽然并未抱着昔日斯大林主义的布尔什维克们所坚信的资本主义必定趋向总体危机而灭亡，但也笃定美国的民主必然导致内部的分裂和冲突从而无可避免的走向罗马帝国式的衰落。这是中国领袖在新冠疫情之后作出“东升西降”伟大判断的依据，也是中国的义和拳或者塔利班外交官们不惜向欧洲价值观宣战的初心，丝毫不顾七年来艰辛谈判取得的中欧投资保护协定，一个几乎就要成功的新慕尼黑协议，可能也是中国的拳民们被狗哨唤醒、重演“915”反日、“萨德”反韩的狂热所在。

接下来的，或许就是历史的重演，无论是满清向世界的宣战，还是新冷战的升级，抑或第二次太平洋战争的爆发。毕竟，在一个非理性的国度里，历史理性是唯一的可能。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



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