客座评论：从003航母下水看中国武统台湾的可能时间

（德国之声中文网）解放军现拥有三艘航母，从数量来说，仅次于美国。比起前两艘航母辽宁舰和山东舰来，003航母受到人们的重视主要在于三点，一是它的体型大，满载排水量达8万余吨，可以搭载50架舰载机；二是中国官方宣称它是完全自主设计建造的首艘弹射型航母，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，世界上另一艘配置电磁弹射的航母则是美国的福特号，可见中国的航母技术水平正在逼近美国，这是让中国网民尤觉兴奋的地方；三是其命名"福建"号，被认为针对台湾作战的意味浓厚。因为福建就在台湾对面，一旦大陆发动对台战争，它就处于作战前线。

对于这后一点，中国军方没有做出过多解释。海军发言人刘文胜只是表示，003航母被命名为福建舰，是根据海军舰艇命名规则，经中央军委批准的。中国的航母一般以省级行政区划命名，按理，山东之后是江苏，而非福建，所以引发舆论的各种猜测。仅从跳过某个沿海省份来看，也很正常，002航母就没有取名河北舰，而是山东舰。刘文胜也介绍，福建舰的部署将统筹考虑维护国家主权、安全、发展利益需要，以及航母运用特点、港口保障条件来选择部署地点。网民和观察家们对这艘航母的命名及其使命，则有不同看法，除认为针对台湾外，一种被很多人认可的看法是，为了纪念1884年发生的中法马尾海战。001航母被命名为辽宁舰，是因为在辽宁发生了中日旅大海战，002航母被命名为山东舰，是因为在同时在山东发生了威海卫海战，这两场战争另一个被人们广泛记住的名字，是中日甲午海战。当然这三场海战是以清朝海军的失败告终，特别是中日甲午海战，让台湾成为日本殖民地。这样来看，003航母被命名为福建舰是颇有道理的。

也有看法认为，命名福建舰是解放军为了师承历史。因为马尾船厂是中国海军发展的初始之地，而且福建出现了中国最早的海军学堂--由清朝船政大臣沈葆祯1866年创办的福建船政学堂，这是中国最早的军校。此外，6月17日也是中共第一颗氢弹爆炸成功的日子，003航母选择这天下水，含有纪念这个日子的意思。这些看法都各有道理。不过我认为，003航母被命名为福建舰，针对台湾的用意更大。

针对台湾不是说用福建舰打台湾，将来大陆武统台湾，完全用不着航母攻打台湾，航母的用途是用来封锁台湾的东海域，阻止可能的美日和西方联军的武力干预以及它们对台湾输送武器和战略物资。这就是中国的反介入和拒止战略，以及解放军大力发展反介入和拒止武器的原因。航母是作为该战略的重要组成部分。

中国首艘航母辽宁号

贸易所到之地，也是海军所到之地

中国如今是第二大经济体，将来有可能成第一大经济体，全球100多个国家跟中国有贸易往来，而且中国是它们中的多数主要进出口伙伴。贸易所到之地，也就是海军所到之地。特别是考虑中国的制度与西方不同，中国政府不可能把贸易和航道的安全寄托在美国的海军保护下，因此，发展深蓝海军，走向远洋是必然选择，只不过习近平加快了这一速度。而深蓝海军的主要标志就是要拥有一支强大的航母舰队。从这个意义上说，中国发展航母是迟早的事，要用航母来保障自己的全球利益。

但是，在刘华清主持中国海军做出建造航母决策的20多年前，中国的经济实力还排在七大工业国最后一名之后，那时发展航母的直接动机是为解决台湾的统一问题，至今这个目的还主导着中国的航母战略。解放军最近几年的航母演练，一般经日本的宫古海峡开往太平洋，意图非常明显，就是在西太演练拒止美日对台湾的武力驰援。解放军对美军的反介入和拒止武器，最主要的是导弹。如果航母部署在台湾东海域，一方面可以防止台军在大陆导弹的攻击下往东太平洋上撤退，另一方面对美日的驰援构成更有效的阻拦。中国的002航母山东舰已经入列南海舰队，它的母港在三亚。但是，外界没有看到辽宁舰和山东舰去南海训练的报道。

尽管无论去西太还是南海，中国航母的作战对象都是美国，可是若派航母去南海演练，势必会引发区域国家的不必要紧张。中国一直避免南海周边国家对中国形成在南海炫耀武力的印象，以免它们在目前的美中对抗中倒向美国。所以，虽然中国也会在南海进行军演，派军舰对美军的南海自由航行进行监视，但现阶段不会派航母这种象征性和威吓力强的战略武器去南海航行和演练。有鉴于此，解放军也不会把这艘吨位更大技术更先进的航母部署在南海去"耀武扬威"，破坏中国和东南亚国家的关系，把它们推向美国的环抱。故而，它将来的部署，一定在台海和东海。

目前中国的三大舰队，北方舰队有辽宁舰，南方舰队有山东舰，唯独东方舰队没有航母，实力相对较弱，而它又负责台海作战。因此，福建舰入列东方舰队的可能性最高。当然，解放军的三大舰队对航母没有指挥权，它们直接归属海军指挥。但把福建舰部署在台海和东海，将能对台湾和日本产生威吓力。

总之，从中国航母的发展动机和使命，它们多在西太演练以及南海的敏感性来看，003航母被命名为福建舰针对台湾的意味明显。

假如我的推测是准确的，那么在中国政府和解放军看来，未来五年台海发生战争的可能性非常高。战争有可能是习近平为建立功业和历史地位主动发起，亦有可能是美国打台湾牌越来越大胆踩到中国痛处让习忍无可忍而发动战争。不管主动还是被迫，中国政府和解放军认为未来五年台海爆发战争的概率都很大，需要将先进的可以和美国尼米兹号航母性能媲美的福建舰部署在台海。因为不可能等下一艘技术更先进功力更强大的航母部署在台海，如果中国还建造第四艘航母的话。

中国第二艘航母山东号

中国不会停留在三艘航母的数量上

从中国三艘航母的下水和入列时间看，辽宁舰的改建时间是在2005年，入列时间在2012年9月25日，经过7年不断的试验；山东舰的下水时间在2017年12月4日，入列时间在2019年12月17日，经过2年的试水；福建舰的下水时间在6月17日，假设它的入列时间要3年。尽管中国造舰的速度被夸张为下饺子，建造一艘技术更先进、吨位更大的航母时间，少说也要7、8年，中国的第四艘航母，也许早已在建，但从下水到入列形成战力，估计也得要六到七年。而在这段时间内，以美中对抗的烈度、中国所处的战略环境，以及两岸的对立加剧，中美摊牌台海失控情形爆发的概率都非常高，很难想象中国政府和军方不会假定五年内爆发台海战争。在他们看来，如果美国要怂恿台湾独立，也是在这五年里，不可能等到中国第四艘航母下水并形成战力之后，因为那时台湾独立和美军参战的代价都更大。

中国的航母虽然主要用于台海战争打响后阻滞美军的介入，但正如前文指出的，随着中国全球利益的扩展，航母也会走向远洋，这样三艘航母就不够，以习的勃勃野心和好大喜功，也不会停留在三艘航母的数量上，至少要造四艘或者五艘航母，一艘部署台海和东海，一艘部署南海，一艘备用，还有一到两艘部署在印度洋或大西洋，以打破美国海军独霸全球海洋，在世界各地自由航线的局面。这会是习和解放军的远期目标。以中国强大的工业制造能力，达成这个目标并不难，关键看中国的经济能否支撑。

其实，以海军目前的舰只数量和吨位数，中国已经超美，虽然在单艘舰只的吨位上，还要落后美国；另外，就船舰的技术程度言，中国也差美国很多。质量不够数量补，船舰数量多，总吨位大，在战争中可以多对一，何况中国也在努力提升舰只的技术水平。比如中国海军的055型万吨级驱逐舰首舰南昌舰，它是中国战斗舰艇中设计理念最先进、吨位最大的舰艇，和美国同类型的驱逐舰比并不逊色。

因此，美海军要有危机感。尽管中国海军的武器装备和整体实力还无法同美海军比，可它已然是个强大对手，对美海军的霸主地位构成了挑战，不可轻敌。美台有必要洞悉003航母被命名为福建舰的意涵，对未来5年可能发生的台海战争要有准备，发展能够突破解放军反介入和拒止战略的武器，也许习近平对台湾就不敢过于冒进，轻启战端。仅有俄罗斯入侵乌克兰的教训是吓不到他的，必须让习和解放军的鹰派感到，不论什么原因，一旦武力攻占台湾，美军必定介入，同解放军打一场全面战，或许才能把习吓住。中国官方常说，以战止战，对不断发展航母打击能力的好战的解放军鹰派，美军也必须有以战止战的决心。

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