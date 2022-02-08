 客座评论：从跨国收购屡屡失败看保护主义抬头 | 评论分析 | DW | 10.02.2022

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评论分析

客座评论：从跨国收购屡屡失败看保护主义抬头

随着一连串兼并外国企业计划的破产，本文作者乌凌翔认为，未来跨国企业恐怕得准备一根杆子了，因为要战胜的难度已经从跨栏变成撑杆跳。

Brüssel | Thierry Breton, Pressekonferenz zum Europäischen Halbleitergeetz (Chips Act)

欧盟内部市场委员布雷顿宣布对芯片产业追加补贴150亿

DW.COM

過去兩年，因為新冠疫情與美國拜登政府祭出調整全球供應鏈政策，晶片荒、尤其是汽車業缺晶現象持續至2022年的此刻仍未見緩解。身為全球最大汽車零件供應商之一的德國博世集團走上「買不如造」的新道路。但是企業的新思路有助於歐盟實現「數位十年」的目標嗎？

欧盟委员会打算向具有战略意义的芯片产业提供数百亿欧元的补贴。欧盟委员会表示，将推动公共和私人投资振兴欧洲的半导体产业。

随着台积电接连与美国、日本讨论在当地设晶片厂的规划后，台积电也透露他们有在和德国展开相关洽谈，然而时间上还尚未有定案。

（德国之声中文网）2022年2月，与欧洲有关的两宗购并案都宣告失败，先是台湾知名的晶圆制造企业环球晶（Globalwafers）购并德国同行世创（Siltronic）未获德国政府同意，后是美国晶片设计公司辉达（NVIDIA）购并英国安谋（ARM）也正式破局。

台湾环球晶的主业是Wafer制造，用在蚀刻晶片，总是圆圆的一片，故中文译为「晶圆」，其实太阳能电池板也以它为零件，形状却不是圆形。这个行业属于材料、化学领域，原来由日本、德国企业执牛耳，而它的下游"出海口"是晶片制造业－譬如台湾台积电、美国英特尔。它们正是日、欧近20年渐渐放弃的工业部门，这也是环球晶能在台湾崛起的背景因素之一，另一个因素是环球晶的发展策略看准半导体行业变迁大势，不断购并，形成今日分散16厂的全球布局。

出生于台湾台南的黄仁勋创办了美国公司辉达，他于1995年写信询问台积电，是否愿意为他的新创小公司辉达代工，获得张忠谋亲自回电，写下两公司合作多年的一段因缘。辉达靠绘图晶片闯出一片天地，技术无庸置疑，但是进入云计算、人工智慧、移动装置等等新时代之后，不同的大量需求风起云涌，不能再一步一脚印发展。正是在这一背景下，辉达2020年9月改变企业战略，宣布欲收购英国知名矽智财（IP）大厂安谋。

Siltronic

这是德国世创（Siltronic）设在Freiberg的一个厂址

“国家安全”阻碍商业操作

大型跨国公司的跨国收购，若在相关国家的市场占比超过某一比例，就受到该国反垄断法律的规范，因而需要在地国政府审核同意。政客的国安逻辑就从此「罩门」一杠子横插进来，改变了企业家追求的商业逻辑。

依照商业逻辑，环球晶实现购并操作后将挤进世界晶圆业的最前列，而已站在晶片设计业颠峰的辉达，则思购并大计以求更上一层楼。两个案例都显示跨国企业竞争不只「大者恒大」，更是「惟小必衰」，小型科技公司若不志气比天高，未来被购并算是善终，倒闭机率其实更大。

这么看来，购并似乎是可行的商业操作，未来的科技产业将是寡头极端垄断的景象，人人追求第一. . . 慢着！这是在「世界是平的」时代时的趋势，现在游戏规则又变了。

2005年，纽约时报专栏作家Thomas Friedman出版《世界是平的》（The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century）一书，分析个人与企业在全球化的过程中得到权利，强调世界正被抹平。

全球化推到极致，商品、资金、人才都能跨国界自由流动，世界因而变平了，然而，美中科技战打响后，硝烟四起，川普一轮盟友、敌手不分的「美国优先」，再加上Covid-19倏忽笼罩全球，国家加强了其行使国际关系的权力，同时，跨国企业与个人靠边站，结果便是，各国政府－无论被迫还是顺势－擎起了国家安全的鲜明战旗。

EU-Kommission gibt Geld zur Förderung der Mikroelektronik

作者认为，德国有意把世创留在自己国内，也属合理

我的不给你，你的要给我？

谁不想确保重要战略物资最好能在自己国内生产？次之也得掌握在靠得住的盟友手中啊！于是，各国政府悄悄改变的战略思维化身为泥水工，重新筑起「国家边界」的高墙；被抺平的世界，又不平了。

尤其欧盟、东盟等区域联盟内的国家更为艰难，因为各自地缘政治条件不同，国家利益自不相同，强大压力袭来时，犹如同林鸟，却不能同向而飞。

半导体行业是美、中科技战的主战场，环球晶与辉达都属于这个行业；晶片是重要战略物资，比疫苗有过之而无不及。欧盟去年公布的「2030数位罗盘」计划中定下半导体的十年发展目标，充分显示在晶片短缺的情形下，汽车制造业受重创后政客的焦虑感。

在德国政府没有批准半导体领域的台企收购德企之后，台湾有媒体质疑道："你不准环球晶买你们家的公司，却期望台积电去你们家投资？"其实，"我的不给你，你的要给我"这种思维，在无政府的国际丛林中，再合理不过了：有本事就这么干。美国要求台积电不可为中国华为代工，但要求它赴美设厂，不就做到了吗？

德国有意把世创留在自己国内，也属合理。

不只台积电，环球晶、辉达，所有企业都得求生存，都必需为自己的利益精打细算。但国家则都是国家安全至上，国家利益第一，只不过，当企业碰上国家，国家还是权力更强大，得听它的。

观看视频 01:03

德企自己造晶片 博世斥巨資建現代化工廠

乌凌翔，台大电机系毕业，美国密歇根大学电资硕士，现为台湾大学政治系博士候选人。

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