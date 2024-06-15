客座评论：从“微妙抵抗”到两大阵营的对抗

政治学者张俊华认为，在一定条件下，邪恶势力不仅不会受蔑视，而且暂时会占上风。这个道理，不仅已被以往人类历史上的很多事件证实，也将由周末在瑞士召开的乌克兰和平峰会再次验证。

瑞士和平峰会会场 图像来源: Urs Flueeler/KEYSTONE/picture alliance

（德国之声中文网）由瑞士主办、乌克兰总统泽连斯基倡议的乌克兰和平峰会于6月15日和16日在卢塞恩湖畔的布尔根施托克酒店召开，目前已有近90个国家确认与会。瑞士政府称，峰会主要是为“启动”乌克兰和平进程，并“带动”之后俄乌均参加的和平会谈，为乌克兰建立一个根植于国际法的持久“和平框架”。乌克兰的用意也很明白，就是通过这次会，获得更多的南方国家的理解和支持。实际上，泽连斯基自己也明白，这次峰会顶多也只是热身，无法期待过多。

老实说，这次会的时机不是太好。因为乌克兰由于弹药的缺乏，前几个月俄罗斯在前线步步逼近。而现在西方特别是美国刚给乌克兰输送了“血液”，并放松了对乌克兰用西方武器反击俄罗斯的限制，虽有一些起色，但前线的进步还不大。这对那些参会的、但在站队问题上举棋不定的国家作出决策，并不有利，更不用说那些没参会的南方国家了。 笔者以为，只有在乌克兰不断打败俄军的情况下，南方国家对支持乌克兰的程度才会更高。

泽连斯基抵达瑞士参加和平峰会 图像来源: Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa/picture alliance

另外，如此一个围绕着国际法问题的会议，人们却无法见到联合国的踪影。联合国部分在俄罗斯和中国的压力下，已经失去了它应有的重要功能，即保证国际法的执行。

峰会之前发生的事情

中国外交部5月底表示，由于峰会的安排与中方期望 “还有明显差距”，北京难以参与。表面上看，北京阐述的理由，即没有俄罗斯参加的和平峰会，不符合这种会的要求。乍一看，这不是没有道理。正是因为如此，乌克兰不久前特意声明，下一届的和平峰会将邀请俄罗斯参加。但这里的问题是，北京只是想找出一个不出席的借口。关键是习近平就是不喜欢跟一群民主、国际法理念很强的国家一起开会，更不用说，这种会肯定不利于他的老朋友普京的。

背景阅读：普京公布和谈条件 乌克兰北约同拒绝

对于中国拒绝参会，6月初，乌克兰外交部发表了声明，暗批中国在俄乌议题的立场失衡。声明申述：“中国若参与（瑞士峰会），本来可以是做出实际贡献的大好机会，有助于在乌克兰实现公正与持久的和平，并恢复乌克兰领土完整。自（俄方）全面入侵以来，中国跟侵略国俄罗斯已经举行4场领袖峰会；这（瑞士峰会）本可成为中国展现其立场平衡的重要信号。”

而基辅与北京真正的闹翻，体现在5月31日至6月2日“香格里拉对话“上。当时，乌克兰代表团抱着跟中国商榷的希望，希望与中方会面。但中国代表团拒绝接触。而且，国防部长董军还装模做样地说：中国没有给俄罗斯提供任何武器。 更有甚者，国防大学的一个院长在接受记者采访的时候，公开说“乌克兰人应该问问自己，他们到底为了什么打仗?“ 这种说法，不禁给人感觉，如同抗日战争时期，外人在责问参加抗战的中国人，你们根本不知道为了什么打仗。

泽连斯基最新视频 直接喊话习近平 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

香格里拉对话是北京对乌克兰的战争态度白热化的顶峰，也成了泽连斯基倾吐对北京极度失望的地方。当北京官方在得知了泽连斯基对习近平的公开批评之后, 才似乎感觉不安，因为这样，如果一旦乌克兰今后在战事上占了上风，北京可能什么好处都拿不到了（譬如说参与乌克兰重建）。于是，赶紧在6月5日请乌克兰副外长来京，说一通好话。但乌克兰人心里明白，这一切已经晚了。

对抗局面的形成

北京为了达到又能帮助普京，又能给自己的形象增分的目的，决定重起炉灶，办一个跟瑞士的峰会唱对台戏的、自己的峰会。而之前提出的所谓六点共识，就是北京准备自己召开一次国际和平会议的理论基础。

中国和巴西5月23日联合发布推动解决俄乌战争的六点共识，包括通过遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则为局势降温；呼吁各方坚持对话谈判、加大人道主义援助；反对使用大规模杀伤性武器、攻击核电站等设施，以及呼吁维护全球产业链供应链稳定。

值得注意的是，今年中国与巴西共同提出的所谓的六点共识，跟中国在2023年2月发表的“十二点声明”版本不同，例如后者第一点便提及“尊重各国主权”，但前者并不包含类似文句。 这足够说明中国从半遮半掩的“中立”到全面投向俄罗斯的立场上转变。

但北京不仅给自己的峰会设定了理论框架，而且，如多种外交渠道透露，随着峰会日期逼近，中国加强了对外接触，包括与来访的外国政要会面、打电话及在微信平台上向使团发信息等，游说各国支持北京对解决乌克兰危机的主张，争取各国政府支持自己的“替代计划”。这种“微妙抵抗“，或者说“隐约杯葛” （subtle boycott）， 是所谓威权国家最喜欢的外交。

中国的目的首先是诋毁瑞士的和平峰会，因为只有这样才能为自己召开的和平峰会添加分数。所以，中国政府告诉一些与会的发展中国家称，瑞士的峰会将会延长战争 。 中国与全球化智库副主任高志凯更是公开扬言，“它想开成批判俄罗斯的峰会，开成乌克兰要军援的峰会 ，这不太可能有好结果”。

实际上，中国的工作早在上个月已经开始。中国政府欧亚事务特别代表李辉上个月访问土耳其、埃及、沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国，并拜会发展中国家驻北京的领事馆。目的就是为了说服它们对中国方案的支持。

乌克兰和平峰会：解读中国不参与立场和新冷战大国博弈

中国的这些行为，乌克兰已经察觉到了。这就是为什么泽连斯基在新加坡暗示中国外交官正向第三国施压，试图阻止它们参加在瑞士举行的和平峰会。当然，北京也知道如何用冠冕堂皇的词语，对付对中国的指责。中国外交部发言人毛宁假惺惺地说：“关于和会，中国的立场是公平公正的，不针对任何一方，当然也不针对瑞士举办的这次和平峰会，完全不存在向其他国家施加压力的情况。”但是，中国政府言行不一，两面三刀，这已经成了惯例。

两个阵营对抗面的扩大

不得不承认，北京和莫斯科的努力是有实际效果的。中国外交部发言人林剑6月14日在例行记者会上表示，已有101国和组织积极回应‘六点共识‘，其中52国和组织“已确认加入或正在认真研究加入方式”。笔者相信，为了“表彰”南方国家参加北京组织的和平峰会，北京和莫斯科也一定有这个资源，给与那些支持自己的国家一定的好处。

瑞士和平峰会会场外的铁丝防护栏 图像来源: Elodie La Maou/AFP/Getty Images

而再看瑞士的和平峰会，正是因为中俄的破坏峰会行动，6月初原本有107个国家和组织注册与会，后来下降到90多国，而在开会的前一天，中国媒体报道又有已报名的15个国家决定退席。所以，实际要参加很可能只有78个国家。北京的目的很明显，即企图通过其参会国家数字，来显示自己今后组织的峰会的合法性。

胜过冷战

应该看到，如今两个阵营 （即西方和中俄轴心）对抗的程度和范围，远超以往的冷战阶段。俄罗斯的资源加之中国的生产力，这种搭配是苏联时期不存在的。 而很多南方国家，无论是从资源方面来看（能源、粮食、化肥等）还是从技术、制造能力、资金来看，都对俄罗斯和中国有所依赖。而西方国家尽管也有不少优越之处，但是，由于近几十年的全球化分工，跟南方国家产生不少脱节之处。 这无疑给当今的中国提供了扩张自己威权主义势力的机会。

总之，如此一个和平峰会，必须在俄罗斯在战场上节节败退情况下，才有可能成功。只要莫斯科坚信自己能用武器拿下乌克兰，任何和平峰会只能是思想务虚，但是无法达到任何实质性效果的。

民主力量与威权势力的竞争的胜败，将从两个不同阵营办的和平峰会体现出来。



本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2024 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。