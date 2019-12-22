客座评论：什么原因导致美朝关系急转直下？

（德国之声中文网）此番美朝互掐，给人的印象似乎有些突兀，虽然今年2月美朝首脑越南峰会因为特朗普拂袖而去流产，但其对美朝关系产生的潜在性破坏作用不久即被特朗普跨过板门店非军事分界线的行为而中和。特朗普之后也在推文中多次谈及朝鲜和金正恩，态度难得地温和，甚至不忘自吹和金正恩还是好朋友，这种情况直到12月才改变。

几大迹象显示美朝关系在之前表面的平静下急转直下。一是朝鲜在12月初和中旬相隔一周在该国的西海卫星发射场分别进行了一次"十分重要的实验"和一次"重大实验"，增强其"可靠的战略核威慑力"。二是美国从参谋长联席会议主席、国防部长到特朗普本人，相继对朝强硬表态，特朗普12月3日在北约峰会谈到朝鲜时公开称"美国拥有强大的军事力量，如果有必要，我们将使用它"，8日又在推特发文，"朝鲜最高领导人金正恩如果以敌对方式行动，他可能会失去很多甚至全部"。国防部长埃斯珀近日更是毫不遮掩，表示若有必要，美国"今晚就可以打仗"。参联会议主席马克·米利也在20日明确表态，美军已"做好一切准备"。三是美国务院对朝政策特别代表比跟12月15-20日对韩日中的访问效果不彰，此前预计的拟和朝鲜官方人士接触成泡影，以致他狠批朝鲜官方立场"非常恶劣、负面、不必要"；四是特朗普最近和习近平的通话再次提及朝鲜，两人就朝鲜半岛局势交换意见，中方报道称习强调要坚持政治解决的大方向，各方要相向而行，保持对话缓和势头，显然习的这番话是针对美朝近期关系恶化而说的。尚不清楚特朗普在特习通话的看法，但朝鲜问题再次成为两人通话内容之一，表明朝鲜局势确实不太乐观，特朗普需要探明习近平在这个问题上的态度。

为何再次恶语相向？

朝鲜做了什么事，致使美国不快，要向朝鲜重新发出战争威胁？在美朝首脑会谈破裂后，朝鲜6月以来共发射了13枚中短程导弹，特朗普对此似乎都不以为然，然而12月态度却突然大变。从美方披露的信息看，一个直接因素，是金正恩为美国划定了一个人为的核谈判最后期限，即要求美国年底前在核谈判中展现出更大的灵活性，很可能因为这点，惹得特朗普老大不痛快，比根在参议院作证时表态称，朝鲜的这个期限是人为规定的，可能意味着过去两年外交努力之前的"挑衅性"行动将回归。

从来都是强者给弱者提要求，金正恩的"最后期限"如果惹火了特朗普和华盛顿，也是可以理解的。一些朝鲜研究专家把金正恩的此一要求解读为干预美国大选，特朗普可能也这么认为。不过对金来说，其自信心应该没有膨胀到认为可以支配美国的地步。虽然国际事务中不乏小国大外交的先例，朝鲜在发展核武器方面利用大国猜忌做到游刃有余也算不错了，但公然划一个时间表，要美国展现灵活性，即便中国，也没这样对待美国。如果金正恩真以为他拿着核武器能够四两拨千金，就太自不量力。故与其说此举反映了金正恩的膨胀心态，要向美国展示强硬，或者利用它干涉美国大选；不如说是他焦虑心态的映射更恰当。他想利用美国和中俄目前的不和赌一把，火中取栗。

美朝关系的中国因素

看朝美关系，不能只着眼于它们两者，也不能只关注核问题，必须把它放在美中俄特别是美中这对大关系中，以及朝鲜的内政，才能逼近事情的本质。

在朝鲜经过7轮核试验，事实拥核后，劳动党七届三中全会在去年4月做出了由"核经并举"向"集中力量发展经济"的战略重心的转移，这才有了金正恩两会特朗普之举。但朝鲜发展经济，遇到了一个非常大的瓶颈，即是以联合国名义发出的实际是美国对朝鲜的制裁。美国如果不解除制裁至少是部分制裁，朝鲜发展经济亟需的资本和技术就无法进入，仅靠走私和少量出口获取的外汇供应特权阶层都不够，更别说用在经济上了。来自中韩俄的经济援助和有限经济合作也只解燃眉之急，可以维持政权生存，难有余力扩大再生产。为应对经济困境，朝鲜放松了对经济的集中控制，为朝鲜式社会主义注入了某些市场因素，在农村和集体经济组织采取了一些允许私人致富的手段，这使得朝鲜在过去两年在遭受自然灾害的情况下经济有所增长，可还是不足以缓解制裁带来的经济窘境，粮荒在继续蔓延，贫困问题依然未有好转。这是金正恩政权面临的最大危机。

虽然朝鲜民众的贫困处境长达半个多世纪，似乎他们已经习惯了逆来顺受的营养不良生活，但金正恩的统治时期毕竟不同于其爷爷和父亲的年代，三代统治的合法性本来因为时间关系会弱于前两代，人们对统治者的忠诚度会比过去大大减弱，再加上现在信息的传播比以前发达得多，如果朝鲜的贫困状态依然如故或者仅有有限改善，很难想象金正恩会有安全感的。何况，制裁时间越长，其后果必然会蔓延危及关乎政权安全的核武产业。因为不可能要百姓长时间勒紧裤带去支持军工特别是核武发展。与一般的军工不同，核武的保有和更新需要耗费大量资金，故到一定时期，朝鲜必然面临人民的基本生活和军工产业以及军工内部不同军种的资源配置的无法兼容问题，一旦这个阶段来临，朝鲜政权也将变得岌岌可危。而这个时间是不会太远的。

金正恩某种程度上应该感受到了此种危机，所以他亟待要打破美国制裁。这是他过去两年顺应美国要求弃用部分核武换取缓和同美国关系的原因。但美国要的是朝鲜的彻底弃核。华盛顿原本对此划有时间红线的，但后来关注焦点从朝核转移到和中国的贸易战，同中国的全面对抗占据了白宫和国务院的大部分时间，解决朝核问题的紧迫性就降居次要位置，对朝鲜弃核的容忍度大大提高，只要朝鲜不再发展洲际武器，小打小闹就不管它了。可对金正恩而言，被美国忽视其实不是好事，一是不能再借此在国际舞台上刷存在感，没有了镁光灯的聚焦，也就表明他没有太大价值，不能通过把自己塑造成可以和特朗普平起平坐的人物而提高国内统治的威信；二是也由此失去了和美国讨价还价的资本。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 中国 2018年3月的中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。当时特朗普已经宣布同意与金正恩会晤，而这位朝鲜领导人选择先前往中国拜访习近平。中国是朝鲜最重要的盟友和贸易伙伴，金正恩也把访问中国作为开启他出国访问的外交"首秀"。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今四访习近平 此后，金正恩又于2018年5月、6月以及2019年1月访华，交通工具也从火车发展到飞机，来访从神秘到半公开。其中一次还在中国度过了35岁（或者36岁）生日。从照片上来看，他与习近平的关系也颇亲密。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 跨过三八线的握手 2018年4月27日，金正恩跨越北纬38度的朝韩军事分界线，与韩国总统文在寅握手。他也成为朝韩停战65年后首位踏上韩国领土的朝鲜领导人。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 板门店其乐融融 跨过“三八线”当天，金正恩与韩国总统文在寅在板门店非军事区举行历史性的峰会。图为二人参加正式晚宴，看起来其乐融融。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今三次“文金会” 跨越“三八线”后，金正恩又分别在朝韩边境地区和平壤会晤文在寅。在平壤，两人热情相拥、十指紧扣。金正恩还表示，希望在2019年访问首尔。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 新加坡一见特朗普 2018年6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行了历史性的朝美首脑会议。在这次会晤中，金正恩许诺要实现"去核化"，但没有确定具体的去核进程以及监督措施。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 河内二见特朗普 2019年2月底，美朝峰会进入第二回合：金正恩和特朗普抵达河内举行会谈。两人在河内大都会饭店短暂谈话，此后并肩散步。外界看到，这次峰会不欢而散，双方原定共同进行的午餐会取消，峰会提前结束。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 出访俄罗斯会普京 2019年4月24日，金正恩搭乘私人装甲列车抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克（也称海参崴）。抵俄第二天，金正恩与普京举行了会晤。两人见到对方的时后都笑得很开心，表示要加强双边关系。 作者: 王凡



不能不说金正恩对此有某种预感，在今年4月他警告美国，若朝鲜弃核的举措得不到美国的善意回应，将迫使朝鲜采取"新道路"。朝鲜官方一直没有说明"新道路"的具体含义，但普遍猜想是要重新开发战略核武。其实华盛顿也不是没有考虑这点，曾经一度传出要响应朝鲜分阶段同步走的弃核主张，和有意解除部分制裁，以奖励金正恩弃核。然而估计华盛顿的鹰派还是觉得这样做不好，所以维持制裁不变。

但金正恩如要走"新道路"，时机选择是关键。在过去几轮朝核博弈中，朝鲜以小事大之所以有斩获，很大程度是钻了中美不和的空子，它最担忧的是中美在这个问题上共识大于分歧。联合国的对朝制裁决议，就是中美合作产物。因此当时朝鲜连中国一块反。但在中美之间，如果两个注定要选一个，朝鲜无疑会选中国作为靠山。虽然朝中关系也磕磕碰碰，但终究要好过朝美关系。在2016、2017两年，一半是朝鲜自己折腾得太厉害，一半是中美关系尚未起本质变化，中美能够合作共治朝鲜。然而不久金正恩就意识到朝鲜的战略错误，所以才有后来一年三次来华。

中朝关系改善，中美关系却开始恶化。朝鲜的地缘战略价值被中国再次看重，中国也就力挺朝鲜，俄国也是因为和美国关系搞僵，和中国一起支持金正恩。随着朝美关系在过去两年和缓，朝韩关系也得到很大改善。因此，朝鲜实际是有中俄韩的三方支持。这也是金正恩有"胆量"给美国划定年底最后期限的原因。他知道中俄会帮他。中俄的确也未负其厚望，最近共同在联合国安理会提出政治解决朝鲜半岛问题决议草案，包括敦促美朝继续对话，根据朝方遵守决议情况，解除部分对朝制裁措施，后者也是韩国要求。如果美国不理睬朝鲜的最后期限要求，如其所说，朝鲜就很有可能在圣诞节前后送给美国一个"大礼物"，即重启洲际武器的开发，而中俄对此将睁只眼闭只眼。

尽管美朝互以战争威慑，但在美国大选前，特朗普不太可能真正对朝动武，除非朝鲜走得太远，如公然向美试射洲际导弹。然而这种情况也应该不会发生。朝鲜会以核导开发重新挑衅美国，但会谨慎避免惹恼特朗普，不会直接针对特氏本人发起攻击。另外，韩国在阻止美国打击朝鲜方面也是美国需要考虑的一个因素。不过，倘若特朗普当选，朝鲜继续挑衅，开发射程更远的洲际导弹，就难以保证在华盛顿鹰派鼓动下美国不会对朝开战了。相信金正恩届时会当孙子的，因为这个政权是经不起武力打击的。

本文作者是政治评论员，独立学者，"中国战略分析"智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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