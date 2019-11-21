客座评论：人权法案很可能加剧香港乱局

（德国之声中文网）从民主自由的立场出发，我支持外部对香港的援助，然而，客观来看，《香港人权与民主法案》很可能助长而不是减缓目前香港的混乱局面，为北京更深地钳制香港，打压反对运动提供借口。

香港人权法案值得关注的主要有两点，一是香港的独立关税区地位因香港的自治受损而可能被取消，鉴于香港的国际金融地位很大程度上建基在香港有不同于大陆的独立关税地位，因此后者一旦被美国取消，香港的国际金融角色会受到重创；二是在香港人权侵害事件中负有责任的官员也将受到包括冻结在美资产以及拒绝签证等方面的制裁。

对香港而言，上述两点的前一点威胁较大，若真成为现实，受损最大的是香港普通市民，包括这次反抗运动中的大多数民众，富豪和权贵则有的是渠道将资产转移。后一点更多的是象征意义。

对中国而言，这两方面的影响后者更弱。前者则具有一定的破坏性，特别是北京的人民币国际化雄心会受挫。因为香港是海外人民币离岸最大中心。不过中国政府可能对此早有防范，伦敦和新加坡是代替香港的两个备选地点，最新数据，伦敦已超香港此外海外人民币最大离岸中心，香港跌落第二。另外，在中美贸易战下，那些为避关税转移到香港的资金以及原本在香港以中间贸易和转运业务为主要盈利来源的中资企业，会受到较大影响。

我的判断是，即便川普签署人权法案，由于美国在香港同样有很大的经济和文化利益--目前在港的美国人达8万多，企业1300多家--华盛顿不一定会取消香港的独立关税区地位，更多的可能是就其中的某几个方面进行惩罚。一个事实是，人权法案的这个规定其法律依据来源《香港政策法》，后者1992年就签署了，它赋予总统如果香港"不具备充分的自治地位"，可以签署行政令，中止香港特殊待遇的权利。然而从92年至今，香港也出现过多次大规模游行示威，包括2014年长达2月的占中运动。北京对香港的干涉也是越来越频繁，但美国总统没有一次动用该法案，固然这里可能有华盛顿评估香港的自治地位还未丧失的因素，但根本的应该是顾忌自身在香港的利益。何况川普本人并不在乎香港的自由与人权情况，这种可能性是存在的。

从上面的分析来看，人权法案若生效，中国虽会受牵连，但损害要远小于香港，不大可能对北京产生实质冲击。既如此，如何来解释北京几大涉外权力机构对美国的强烈抨击和警告？我的看法是，一造声势，让华盛顿感觉问题的严重性，从而阻止川普签署该法案，毕竟不签署比签署要好；二，虽然它对中国不会产生实质损害，但却实质性损害了习近平的个人权威，习四中全会刚实现了个人的完美独裁，冷不丁被美国打一耳光，他无疑是难以咽下这口气的。所以除了几大部门强力表态外，官方舆论更是不遗余力地批判美国，甚至声称人权法案不过是废纸一张，以示对美国的蔑视。这也是北京传统的操作手法，不必太当真，但也不能不当真。

说不能不当真，是因为事情的本质起了变化。首先是美中关系的本质有了根本变化。北京会从两党议员和国会众参两院快速通过该法，以及华盛顿政界人士包括重量级议员不断就香港事态指手画脚以及对北京和习近平的警告--如直言北京武力镇压将不会再有六四后对北京的那种制裁--得出结论，华盛顿就是香港这次暴力抗议的"幕后黑手"，美国就是要利用香港搞乱中国，美中关系就是敌对关系。从这个结论出发，如果川普签署该法案，贸易谈判很可能会受冲击，即使出于稳定国内经济考量，北京签署贸易协议，也会在其他方面反击。美中关系未来走向更具破坏性。

其次，中港关系也在发生本质变化。香港的这次抗争宣告了回归22年来，北京希冀采取的抚慰和围剿两手治港策略的失败。香港从此走向一条不归路。北京不会再寄望于港人，就像不再寄望于台湾民众一样。由于担忧香港变成反中仇共的颜色革命的基地，无论这次抗争最后是和平解决还是武力解决，北京今后对香港的管治只会越来越紧，而香港对北京的反抗也会越来越频繁。

再者，北京对外界的反制和对抗能力也有了本质变化。此次中美贸易战和贸易谈判的久拖不决很好地反映了这点。贸易战和贸易谈判从去年3月开始，谈谈打打，打打谈谈，一直拖到现在，快两年了，原来认为今年11月签署协议注定泡汤，新的消息是要拖到明年。北京坚持取消全部关税才达成第一阶段贸易协议。北京对贸易战和贸易谈判态度的强硬可以说出乎当初多数人的预料。很多人认为北京的强硬只是过过嘴瘾，真打起来不多久就得缴械投降。但现在北京似乎是"愈挫愈勇"，原因在于，一是中国的国家实力确实有了很大提高，这给了北京抵抗华盛顿的资本；二是习近平的强硬意志。一旦有可能损害中共统治和他的个人极权，习在国内用专政工具打压政敌和民间反对派，对外界压力，就用国家力量对抗。

香港的反对运动和暴力抗争在北京看来，无疑是一场借助港府修例、内外反中乱港势力早已谋划好的港版"颜色革命"，现在人权法案的通过，更佐证了北京对这场运动的定性。所以，不管华盛顿的政界人士就此发出的制裁威胁有几分可信，北京大概不会理会他们的警告。但在北京暂时缺乏有效工具制约华盛顿的情况下，它会将怒火撒向香港，未来对香港反对派的压制会更严厉，就像对待台湾一样。当美国提升与台湾关系时，北京惩罚不了美国，就更多惩罚台湾。对香港亦如此。而且香港反对派受人权法案的鼓舞，认为背后有华盛顿撑腰，不怕北京和港府的打压，越打压，越反抗，主动升级暴力，用暴力彻底瘫痪香港，直到发生一个双方谁都承受不起的事件。

有人可能会问，如若反对派的暴力反抗升级，北京武力镇压，就不怕美国取消香港独立关税区地位并制裁中国吗？如前所述，华盛顿为自身利益不一定这么做，但另一面，美国届时即使对中国有比六四更严厉的制裁，北京大概也会认为，防卫中共统治和国家政治安全如果必须以香港丧失国际金融地位做代价，那也只能承受，真到这个份上，北京政治的逻辑将大于经济的逻辑。

总之，香港未来局势很可能因北京、港府和香港反对派对人权法案采取的极端化态度更趋混乱。

本文作者是政治评论员，独立学者，"中国战略分析"智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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