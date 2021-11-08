 客座评论：交卷之后的台积电还是“护国神山”？ | 评论分析 | DW | 10.11.2021

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评论分析

客座评论：交卷之后的台积电还是“护国神山”？

一如预期，台积电准时交出了美国商务部要求的问卷，并且强调没有洩露客户机密。但美国对于台积电的「期望」就此告一段落了吗？德国之声客座评论作者乌凌翔的观点是：恐怕未必如此。

TSMC Logo

台积电在全球业内占据半壁江山

（德国之声中文网）台湾民众中对台积电"被自愿"交出业务数据而感觉美国政府很恶霸的人似乎不少，虽然，美国并非仅凭全球第一强权的政治力压迫台湾的"护国神山"，它与日、欧等盟国确实极大比例掌握了设计芯片线路所需的工业软件、制造晶圆所需的设备与化学材料。即使同属一国，如果产业上游拥有此种优势，也可能以类似的高压态度"颐指气使"被它掌控的产业下游，以获取自身最大利益，何况是一个大国因为缺乏小小芯片导致重要产业停摆，情况已严重到影响国安，出手掐住崛起大国中国的脖子都理直气壮，遑论压迫一下弱小盟友的一家企业。

美国还会继续出题？

然而，缴出跟客户有关的资料，终究会令台积电不安：万一美国质疑资料中某一种、某一批次、某一数量的芯片，曾在某一时点出货给某一家与中国解放军可能有关的企业，因而要求提供更明确的客户资料，台积电该如何回应？尤其类似事件已发生过。

今年4月，美国商务部下令把飞腾信息技术（Phytium Technology）等七家中国大陆企业列入贸易"黑名单"，禁止美企或使用美国技术制造产品的外国企业与其来往。，理由是飞腾用于超级电脑的芯片被转给解放军研发超音速飞弹，而飞腾的芯片由台湾挂牌公司世芯KY设计再委托台积电制造。台积电立刻对世芯关上大门。

延伸阅读：英特尔投资200亿美元盖厂 挑战台积电?

如果美国商务部"体谅"台积电的难处，不公开索求资料，情况可能更糟，因为台积电若秘密交出资料，反而落一个"洩露客户机密"的把柄，日后可能随时被老美利用；何况天下没有不透风的墙。无论如何，未来台积电要维护三十多年来稳健成长的最重要基础－"客户信任"－可能益发困难。

  • Ananassaft

    中美台政治漩涡中“躺枪”的它们

    大陆暂停进口台湾凤梨

    中国海关总署2021年2月26日宣布，从3月1日起暂停进口台湾凤梨。中国国台办表示，这是因为“从2020年以来多次在台湾进口的凤梨截获检疫性有害生物”，担心对大陆农业生产和生态安全造成严重威胁。据中国媒体报道，中国大陆是台湾生鲜凤梨的最主要出口地。台湾民进党立委指责北京“政治抹黑”。总统蔡英文高调表态“挺农民，一起吃凤梨”，并称台湾“所有國產的鳳梨中，約1成外銷對岸”。

  • Taiwan stoppt Einfuhr von Rindfleisch aus den USA

    中美台政治漩涡中“躺枪”的它们

    中国大陆禁止从台湾进口肉类

    中国大陆国台办发言人朱凤莲1月27日称，陆方严禁台湾生产或转运的肉类产品输入。台湾自1月起开放含莱克多巴胺的美猪和30月龄以上的美牛进口。朱凤莲称，大陆严禁进口含莱克多巴胺的肉类产品。此外，台湾还有高致病性禽流感等疫情，此举为防范疫情传入风险。

  • Coronavirus Impfstoff Sinovac Biotech Ltd

    中美台政治漩涡中“躺枪”的它们

    中国疫苗无法来台

    台湾陆委会1月27日称，中国疫苗无论以捐赠、商业模式或其他方式提供，都受到相关法规限制，无法进口来台。大陆国台办发言人称，台湾不使用中国疫苗主要因政治障碍。

  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC)

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    台积电断供华为

    2020年5月15日，美国商务部规定从9月15日起，所有非美国的芯片制造商，如果没有获得美国政府颁发的许可证，不能再向华为提供使用了美国技术和设备的产品。此举导致半导体和芯片制造行业领头羊台积电从9月15日起，不再向华为及旗下公司供应芯片。

  • Taiwan 57th Golden Horse Awards | Mo Tzu-yi und Chen Shu-fang

    中美台政治漩涡中“躺枪”的它们

    中国大陆抵制台湾金马奖

    2018年第55届金马奖颁奖典礼上，一位台湾导演发表了带有台湾独立倾向的言论。担任评审团主席的巩俐因此拒绝上台颁奖，大陆获奖影人也集体缺席典礼晚宴。次年8月，大陆国家电影局正式宣布暂停中国大陆电影和人员参加第56届金马奖。2020年的第57届金马奖角逐也鲜有大陆电影的身影。

  • USA Los Angeles Präsidentin Tsia Ing-Wen in der 85C Bakery

    中美台政治漩涡中“躺枪”的它们

    85°C卷入统独争议

    台湾总统蔡英文2018年8月过境洛杉矶期间，在台湾品牌连锁咖啡店85°C分店购买咖啡，并在吉祥物抱枕上签名。85°C在中国大陆继而受到大量网友攻击，其在中国多个订餐App的订购页面也被移除。该公司不得不出面表示“坚定支持九二共识的立场从未改变”。


也许有人会说毋需反应过度，美国商务部并非针对台积电，毕竟芯片的主要使用者与其它制造商，也都被要求"自愿"提供资讯。但如果了解晶圆代工的制程，就知道即使不是针对台积电，它受到所谓"透明度调查"的潜在伤害也最大，只因台积电是全球代工市场占有率高达55％的霸主，其它各地诸侯都无足轻重。

台积电失去"保家"功能？

譬如，即使全球代工亚军的三星市占率也仅17％，其主要产品又是种类品项相对单纯的记忆芯片，有如一家只做5种馅料水饺的中央厨房。而台积电提供广泛、特殊制程及先进封装等281种技术、为510位客户代工生产11617种芯片，相当于一家从满汉全席到排骨饭都有能力供应的中央厨房，其生产排程与派工组合已是天文数字，必需依靠人工智能技术才能处理。

客座评论：从芯片看中美之争谁能胜出？

台积电的这些know-how，部份就隐藏在美国商务部要求的资讯中，对于刚刚加入代工行列、呼吁拜登政府不要补贴台积电亚利桑那厂，又急于夺回王冠的英特尔或刚挂牌的代工厂Global Foundry可能很有"启发作用"。当然，没有证据，也不能抹黑美国商务部是为了"自己人"来蒐集"敌情"，但是，万一相关资讯也"透明"了，台积电控告美国商务部容易吗？

再者，台湾业界传言有称，奉"ICIC":  Integrity, Commitment, Innovation, Customer Focus（诚信、承诺、创意、客户至上） 为公司经营圭臬的台积电，这回交出的答卷，偏重"对岸客户"资料，因为这是老美"最欲知的"。虽然我们无法查证此传言真伪，但也显示明白人都知道，美国在意的除了期望本土拥有最先进芯片制程与足够产能－所以才要求台积电赴美设厂－之外，还力求中国大陆"买不到、造不出"所需的芯片，华为、中兴通讯、飞腾与中芯（SMIC）都是此一战略的打击目标；台积电必需"自证清白"。

在各强权纷纷惊觉芯片是新世纪的战略物资，必需在自己国内保有先进制程与足够产能之后，身怀绝技的台积电被迫提早在异乡建立"子神山"，是否能满足美方需求，尚待观察，但肯定没有保护家乡的功能，原来"母神山"的保护力也会被削弱，而来自美方的进一步要求，也不见得会就此打住。

这个渐入险境的过程不知会延续多久，但交出数据很可能是使其不可逆转的关键节点。

观看视频 03:26

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

乌凌翔，台大电机系毕业，美国密歇根大学电资硕士，现为台湾大学政治系博士候选人。

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