客座评论：五中全会，习近平的个人胜利

（德国之声中文网）中共每年一次的全会都会有不同的主题和内容，已经形成了一种格式化的安排。五中全会一般讨论和审议五年规划，但本次全会除确立未来5年的发展目标和任务，也制定未来15年的远景目标。这使得是次全会有某些特别之处，即确立今后两个阶段的发展方向和内容。五年规划之类虽乃是中共的常规动作，可计划目标以及实现目标的手段则因领导人的偏好和内外条件与环境的变化而有区别，甚至很大的不同。如果你关心中国时局的话，以下几点值得人们注意。

首先是中共高层的稳定和习近平核心地位的进一步强化，这确保了中国未来五年的体制不会有太大改变。五中全会之前外界尤其是海外舆论热炒人事变化，臆造会议有剧烈的权力斗争。这当然是海外舆论对中共全会的一贯想象和看法。由于今年疫情带给中国外部环境的显著恶化，很多人特别是中共和习近平的反对者把他们想象的北京高层的政治斗争植入会议，一厢情愿地认为在这次全会上，权贵为利益和分肥而会上演残酷斗争，习近平会面对其他派系的围攻和问责。

但此种思维实是误读了外部生态对习近平的不利影响，也是不了解中共的政治运作。在习成功地控制党政军大权并稳住了国内疫情后，中美的全面对抗和西方对中国的围堵，只会轻易让习以党内团结、稳定大局来要挟高层一致对外，中共领导人之间的人事、政策分歧是不可能上升到通常所说的政治或权力斗争的程度，在此敏感期都必须服从习的领导，这是党的要求。由此看来，至少今后五年，中国的政局是在习的牢牢掌控之下。要破这个局很难，除非习的领导出现重大失误或者外部与中国有关的环境出现意料不到的重大事变。

其次，五中全会对中国面临的国际环境的判断，预示着习近平和中共在今后五年主观上不想打仗。公报关于当前和今后一个时期国际环境的表述，用几句话概括，世界正处于百年未有之大变局，和平与发展仍是时代主题，中国仍处在重要战略机遇期。该时代主题是邓小平确立的，习秉持这一判断，认为中美交恶并未阻止中国拥有战略机遇期，显然说明他还不想用战争来解决统一问题以及同周边邻国的领土争端。这当然是因为十四五规划所制定的目标和任务在战争条件下不可能实现，也是因为战争会带来其他的不确定性，包括对中共统治和习自身地位的冲击。所以未来五年，如果台湾不主动挑衅大陆，在建国之路上走得太远，目前中国民间和鹰派叫嚣的武统不会发生。

但中共不想打仗不意味着没做打仗的最坏准备，强军备战还是必须的。五中全会也指出机遇和挑战有新的发展变化，不稳定性不确定性明显增加，要发扬斗争精神，树立底线思维。这都是习近平最近两年一再强调的，也就是凡事假定最坏的情况，做出规划和预案。今天对中共和习来说，最坏情况莫过于外部战略环境的恶化及由此导致对中国发展势头的破坏，包括中美的直接军事冲突、台湾的可能独立和领土的可能分裂。假如发现这些情况，再不想打仗也得打。所以十四五规划的目标之一就是国防和军队现代化迈出重大步伐。

与此相关的是，内部的发展安全在五中全会也得到了过去历次全会没有的重视。公报表示要统筹发展和安全，把建设更高水平的平安中国作为未来五年的一个重点。这显示发展安全被提到战略高度。发展安全乃是针对中国内部而言，它有三个面向：一是习近平的个人专权统治带来中共内部的政治生态和中国社会生态的变化；二是一些重大事情对经济社会的冲击和人的思想心态的改变，如新冠疫情和香港争；三是外部环境对中国国内的影响和冲击。三个面向高度结合和纠缠，互为因果，互相强化，对中国的发展安全包括中共的政权安全产生重大影响。比起外部的遏制和围堵来，习近平对内部人心的不满和乱局也是相当担忧，所以公报强调，把安全发展贯穿国家发展各领域和全过程，防范和化解影响中国现代化进程的各种风险，筑牢国家安全屏障。此为其三。

关于十四五规划本身，我曾撰文指，建立以内循环为主体的双循环发展格局，为中国经济打造一个安全边界；针对美国和西方卡脖子的技术修补技术和产业短板，攻克关键产业和领域的技术难关，提高科技自主创新程度，发展创新型经济；防止重大风险对国内和中共统治的冲击，保护中国安全；以及发展国防军事力量，建设一支现代化的至少在近海能够抗衡美军的军队，是中共今后5年着力要做的几件事情。从公报看，十四五规划基本循此思路。

然而，五中全会对科技自立自强的强调仍显不一般。这主要是美国近期对中国科技企业的打压、美中科技脱钩，由之前的单个企业和行业向科技整体扩散趋势，促使中共不得不把科技强大的希望建立在自主基础上，做到关键产业不受制人。另外，全会对全面深化改革和对外开放，构建高水平市场经济体制和开放型经济的强调，亦很突出，这也是要打消外界对中国将不得不关起门搞建设的疑虑。因为中共科技自主和内循环经济的提出，虽然是应对西方的遏制和围堵，但由于当下的政治环境和习近平个人的政经偏好，让外界担忧中共会趁之一定程度关门发展，减少同外部世界的经济和技术联系，甚至在必要时完全切断与外部的交流。

五中全会勾勒的这幅中国未来的发展图景，加上领导体制的稳固，基本堵死了未来五年中国内部出现变革"惊奇"的可能性。这或许是习近平要达到的效果。唯一的不可控因素是外部环境的改变，尤其是中美关系。这可能会触发中国内部的变化机关。在一个高度受控的体系下，尽管外部的风吹草动一般都难以在内部吹起涟漪，但只要打开一个缺口，获得内部响应的可能性是存在的，这就是很多人把改变中国的希望寄托于美国的原因。

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