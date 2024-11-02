客座评论：互信程度低 导致“谍谍不休”

这几年，中国和西方国家的间谍事件逐年增加。这不是一个好兆头。学者张俊华认为，这里的深层次的问题是，中西之间在失去互信，而中共很难适应一个现代化、透明化的世界。

随着中国与西方国家之间互信越来越低，间谍活动也日益频繁 图像来源: Burkhard Schubert/Geisler-Fotopress/picture alliance

（德国之声中文网）间谍是最古老的职业之一，道理很简单，人类从诞生一日起，必须通过收集信息来获得生存和发展。随着社会的形成，了解对手、收集有关潜在威胁的情报和确保资源的安全成为生存和成功的关键。从古代的军事战略到政治手腕，间谍活动在影响事件发展方面发挥了至关重要的作用。无论是战争中的侦察兵，还是政治中的秘密线人，还是经济技术界窃取数据和关键技术的人，对信息的追求始终是首要任务。总之，自最早的文明以来，各种形式的间谍活动一直是人类互动和冲突不可或缺的一部分。

在当代世界，间谍活动频繁性和范围多大，又直接跟双方的信任度有着直接的关系。中国跟西方有过一段比较甜蜜的时期。当时，西方一直寄希望于中国能通过贸易和发展经济，来实现政治上和社会层面的转型。所以，尽管中方暗地在做些事，但西方基本上显示出一种慷慨的姿态：当时，西方敏感技术领域的大学专业均向中国开放，而中西之间的交流也比历史上任何时候都频繁。 中国在敏感技术上的得利，相当一部分是靠着那段时期。

地下党本性不变

自奥巴马执政以来，或者说自习近平执政以来，这种蜜月时期渐渐成为过去，而欧洲部分国家似乎还在蜜月的惯性中，毫无察觉。 总体来说，西方犯了一个根本性的错误，那就是缺乏如下意识，即中国共产党本身是一个地下党。而即便用枪杆子推翻了政权, 变成了执政党后，它依然保留着很多地下党的特征。地下党跟间谍和各种不透明的做法有着直接关联。它本身的活动目的就是要外界无法判定其用意和计划。这也就不难解释了，为什么即便在成为执政党后，所谓的统一战线这一地下党的法宝依然被共产党在使用着。

三大特征

比较西方国家的间谍，中共的间谍活动体现三个跟西方不同的特征：一是中国间谍机构采用的是走群众路线，即把每一个人都看作似乎都具有间谍潜在功能。用另一种话来表述，就是“广种薄收“，即撒一大批种子，终有一些会成效的。 当然，这里在后阶段免不了“重点培养”。 笔者在1986年来德国勤工俭学上大学，念的是自己喜爱的哲学。当时，我单位里一位很富有人情、也很了解中国体制的老干部对我说，“你走的之前，肯定有机构会来找你谈话，要求你合作。你可千万不要说不合作。因为这样的话，你可能就出不去了“。 后来果然如此，上海市政府的某个带着数字的办公室果然找上门来了。 这就是所谓的利用群众运动搞间谍的典型表现。 而正是因为间谍的大众化，才会出现中国间谍行业那三种情报人员：密工、商干、挂靠的“职称”。

专访：中国间谍在德国也很活跃 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国间谍的另外一个方面，就是相当的精力是用在如何调理掌控中国人和华人。也就是说，在中国人和华人（不管是中国籍的还是他国籍的华人）中安排线人。 而实际上，所谓的统一战线这个机构主管的对象主要还是华人和中国人。 这里共产党害怕就是两种类型的人，一种是政治上的反对派。另一种就是不信马克思，而信上帝的教徒。 所以就必须派线人在那里提供信息，分化这些人，使其能按照党的意志行事。 这里笔者又有一个小小的经历：1985年正值大学德语专业毕业，德语系的党委书记便找我去谈话。谈话显得很神秘。她对我说：“党目前正在寻觅像你这样的人才，打算把你送到徐家汇天主教牧师培训班去，让你在那里为党工作。当然，你不必马上答应。你有三天时间考虑，作最后决定。“ 说实在，我当初确实也想要考社科院的宗教研究所的硕士班，因为对此很感兴趣。但到教会里去作线人，并违心地去以牧师名义布道，这跟我的理想距离太大。所以到了第二天，我便婉转地谢绝了她的提议。后来，每次我经过上海徐家汇的大教堂，我老在自问，“那里现在是哪位特工在布道呢？“

中国安插的情报人员散布在世界各地 图像来源: Colourbox/S. Gnatiuk

顺便提一下， 为保证香港的稳定，中国政府曾派了大批的特工人员潜伏在香港。显然，这对香港转变为红色起了相当大的作用。而中国大陆在台湾安排多少特工，尽管笔者无法得知，但从台湾这几年暴露的间谍案例来看，已能揣摩出几分。

中国间谍最后的特征就是系统繁多，各自为营。情报部门是中国最神秘的部门，包括军情，国安，公安，统战等各种的部门。中国人民解放军总参二部、三部和总政联络部都属军队情报系统。总参二部被外界俗称为“总参情报部”，是因为总参二部主要负责搜集军事情报，包括三部分功能：一是向外国派遣以各种身份为掩护的搜集军事情报的特务；二是从外国的公开出版物上分析军事情报；三是向驻外使馆派出武官。军界还有的就是解放军总政治部，总政一大职责是进行反情报调查，主要由总政下属的保卫部责。 另一个系统便是一九八三年才设立的中国国家安全部。而中国公安部情报系统同中国国家安全部的情报系统相比，中国公安部的情报系统资格要老得多。除此以外，新华社在海外安置了数百名记者搜集外国新闻。 而中国共产党统战部，则大多是主管海外影响行动，即在海外建立了组织和网络，帮助其对当地社区施加影响，操纵海外的华人组织在某一特定问题上游说他们所在地的政府，并放大有利中国当局的言论。招募和信息收集。招揽技术和学术间谍，规劝海外中国科学家归国等。

如此多的系统，很典型地体现了中共这个地下党的特征。而如此繁杂和庞大的规模似乎是任何国家都无法比拟的。

迟钝的西方

西方世界这几年才对中国的间谍活动开始了解。这显然是有点迟钝。美国《华尔街日报》披露中国影响力活动渗透纽约政坛，而在其中扮演关键角色的，就是在美的中国同乡会。日前纽约州长侯可（Kathy Hochul）的前华裔副幕僚长孙雯（Linda Sun）被控非法充当中国代理人案的核心角色也是这类组织：美东河南同乡会（Henan Association of Eastern America）。过去10年间，北京把一些这类协会变成其在美进行影响力行动的伙伴，来协助影响美国政治论述。

前纽约州长高级助理被逮捕 被控为中国政府谋取利益 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国不久前逮捕了一名中国女子，并指控她通过欧洲议会一名极右翼议员身旁的特工向北京的特工机构传递有关情报。而在今年四月，德国选择党马克西米利安·克拉被指控雇用的助手员工是中国间谍。事发今年 4 月，Jian G. 被捕。德国当局认定他是一名中国特工。

不久前，美国华府智库“战略与国际研究中心”发布警告，中国跨境电商平台拼多多旗下的Temu存在重大风险，它称，“Temu是伪装成电商网站的大陆间谍软体程式”。

中国的反间谍

而倒过来，现在中国也在积极地展开反间谍的宣传和加快逮捕间谍的频率。 中国当局这几年来逮捕的外籍人都被列为军事间谍或技术间谍。至于在日本大学教书的中国籍的教授，因为回国探亲一下子失踪了四个（其中一个被告知是被捕了），这实在让人听了胆战心惊。以致于现在不少在国外研究中国的专家都不愿意再去中国了。

但愿中国哪天能重新跟民主世界建立互信，要不然，间谍的故事将越来越充斥我们的日常生活。



本文作者张俊华为德籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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